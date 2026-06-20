Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности, сталкиваясь как с внутренними противоречиями, так и с растущим спросом на многополярность.6 комментариев
Восстановлено подключение ЗАЭС к внешнему энергоснабжению
МАГАТЭ: Подключение ЗАЭС к внешнему энергоснабжению восстановлено
Запорожскую АЭС смогли подключить к сети после потери внешнего электроснабжения, которое продолжалось четыре с половиной часа.
«ЗАЭС была подключена к электросети в 17.50, что завершило очередной эпизод потери внешнего электроснабжения спустя 4,5 часа», – говорится в сообщении МАГАТЭ, которое приводит РИА «Новости».
Ранее в субботу МАГАТЭ сообщало, что Запорожская АЭС в 20-й раз с начала конфликта на Украине осталась без внешнего электроснабжения.
11 июня Запорожская атомная электростанция лишалась внешнего электроснабжения после автоматического отключения высоковольтной линии «Ферросплавная-1».