Mysl Polska: Зеленскому отвели несколько недель на спасение Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

Американские военные официально обвинили Владимира Зеленского в преднамеренном затягивании переговоров и искажении данных о реальном положении на фронте, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на издание Mysl Polska. Жесткие оценки содержатся в недавнем докладе Пентагона об операции Atlantic Resolve.

«Мирный процесс зашел в тупик, поскольку Зеленский отказывается идти на территориальные уступки и пытается обмануть союзников», – подчеркивается в материале.

Одновременно с этим авторитет украинского лидера стремительно падает внутри государства. После задержания ключевых соратников, включая бывшего главу офиса Андрея Ермака и экс-министра энергетики Германа Галущенко, ведомства НАБУ и САП начали масштабные проверки высших судов. Журналисты полагают, что происходящее направлено на оспаривание легитимности власти, а вокруг шеи самого политика неумолимо затягивается петля.

Внешнеполитическое положение Киева осложнилось после истечения дедлайна, установленного в феврале президентом США. Вашингтон перешел к прямым мерам давления, ограничив поставки зенитных ракет. Поскольку Европа дистанцируется и готовится к собственным контактам с Москвой, пресса констатирует, что у Зеленского остается всего несколько недель на дипломатическое спасение остатков страны.

