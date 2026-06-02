Два пилота ВВС Тайваня погибли при крушении учебно-тренировочного самолета Т-34

Два пилота военно-воздушных сил Тайваня погибли при выполнении тренировочного полета на юго-западе острова, передает РИА «Новости». Инцидент случился во вторник на авиабазе Ганшань в городе Гаосюн.

Учебно-тренировочный самолет Т-34 пилотировали подполковники Лу и Го. Утром они выполняли учебную задачу по имитации полета при отказе двигателя. «Самолет разбился примерно в 08.00 (03.00 мск) в северной части взлетно-посадочной полосы, в результате чего погибли оба пилота», – говорится в заявлении оборонного ведомства Тайваня.

Для расследования причин аварии военно-воздушные силы острова создали специальную оперативную группу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая тайваньские военные зафиксировали вблизи острова девять воздушных судов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая.

Официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь выступил категорически против продажи американского оружия Тайбэю.

Президент США Дональд Трамп приостановил поставки вооружения тайваньской стороне на сумму 12 млрд долларов.