Глава Международной федерации бенди покинул пост из-за позиции по допуску России

Tекст: Валерия Городецкая

Причиной такого шага стали разногласия внутри организации по поводу участия российских команд в соревнованиях, передает РИА «Новости». Шведский специалист занимал эту должность с 2024 года.

«У большинства членов комитета есть свое мнение, а у меня противоположная точка зрения по вопросу сближения с Россией. Хотя я это уважаю и считаю, что в руководстве организации должны быть разные мнения, я больше не чувствую себя способным оставаться в руководстве FIB при нынешнем курсе», – заявил Нильссон.

Весной представители FIB и Федерации хоккея с мячом России договорились обсудить снятие ограничений для отечественных юниоров. Российские сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года.

Ранее Международная федерация бенди отменила чемпионат мира 2027 года из-за финансовых проблем скандинавских стран.

В прошлом году сборная Финляндии отказалась от участия в мировом первенстве по причине нехватки средств.

Президент Федерации хоккея с мячом России Олег Дерипаска поставил задачу скорейшего возвращения отечественных команд на международную арену.