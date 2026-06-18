Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.29 комментариев
Глава Международной федерации бенди покинул пост из-за позиции по допуску России
Хенрик Нильссон объявил об уходе с должности руководителя Международной федерации хоккея с мячом (FIB).
Причиной такого шага стали разногласия внутри организации по поводу участия российских команд в соревнованиях, передает РИА «Новости». Шведский специалист занимал эту должность с 2024 года.
«У большинства членов комитета есть свое мнение, а у меня противоположная точка зрения по вопросу сближения с Россией. Хотя я это уважаю и считаю, что в руководстве организации должны быть разные мнения, я больше не чувствую себя способным оставаться в руководстве FIB при нынешнем курсе», – заявил Нильссон.
Весной представители FIB и Федерации хоккея с мячом России договорились обсудить снятие ограничений для отечественных юниоров. Российские сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года.
Ранее Международная федерация бенди отменила чемпионат мира 2027 года из-за финансовых проблем скандинавских стран.
В прошлом году сборная Финляндии отказалась от участия в мировом первенстве по причине нехватки средств.
Президент Федерации хоккея с мячом России Олег Дерипаска поставил задачу скорейшего возвращения отечественных команд на международную арену.