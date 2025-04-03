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Сборная Финляндии отказалась от участия в чемпионате мира по хоккею с мячом
Финская ассоциация хоккея с мячом отказалась от участия в чемпионате мира из-за серьезных финансовых проблем, связанных с инфляцией и последствиями российско-украинского конфликта, сообщает пресс-служба Финской ассоциации хоккея с мячом.
Сборные Финляндии по хоккею с мячом не будут участвовать в предстоящих мужском и женском чемпионатах мира. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Финской ассоциации хоккея с мячом.
Финансовые трудности организации достигли такого уровня, что даже само ее существование оказалось под угрозой. На последнем чемпионате мира, прошедшем в Швеции, сборная Финляндии заняла второе место, но теперь не сможет побороться за призовые места из-за нехватки средств.
Председатель Финской ассоциации хоккея с мячом Антти Парвиайнен отметил, что для сохранения спорта необходимо объединение всех участников и поиск дополнительных финансовых ресурсов. Он подчеркнул, что задача заключается в увеличении доходов и сокращении расходов, чтобы гарантировать дальнейшее развитие спорта.
Ассоциация связывает финансовые проблемы с ростом инфляции и российско-украинским конфликтом. В ответ на кризисную ситуацию федерация намерена начать сбор средств, чтобы продолжить свою деятельность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация хоккея с мячом (FIB) сообщила об отмене мужского и женского чемпионатов мира в 2024 году из-за отсутствия желающих организовать турниры. Также FIB не допустила сборную России до участия в чемпионате мира по бенди 2023 года.