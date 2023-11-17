ЧМ по бенди в 2024 году отменили из-за отсутствия желающих принять турниры

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает «Матч ТВ» сообщение FIB, чемпионаты мира среди мужских и женских сборных не будут проведены в 2024 году. Там добавили, что клубы и национальные ассоциации, которые проявляли интерес к организации турниров, позже решили отказаться от этой идеи, по этой причине у FIB нет организаторов турниров в 2024 году.

FIB сосредоточила свое внимание на организации мировых первенств в 2025 году.

Напомним, Международная федерация хоккея с мячом (FIB) не допустила сборную России до участия в чемпионате мира по бенди 2023 года.