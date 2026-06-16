Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.62 комментария
Эксперт: «Волна купол гарант» «оглушает» пролетающий над ним спутник Starlink
Эксперт Трухачев: Комплекс подавления Starlink показал высокую эффективность
Отечественная разработка «Волна купол гарант» успешно блокирует вражеские аппараты связи во время пролета над зоной действия радиоэлектронной борьбы при локальных тактических операциях, рассказал специалист по информационной безопасности Сергей Трухачев.
Трухачев подтвердил успешное применение новой системы против аппаратов американской компании, передает ТАСС. Ранее средства массовой информации сообщали об использовании этого оборудования российскими военнослужащими.
«Здесь также нужно учитывать, что это изделие не выключает Starlink в привычном понимании, а «оглушает» конкретный спутник на время пролета над зоной действия РЭБа», – пояснил эксперт.
Трухачев добавил, что подавление нужных частот обеспечивает высокую результативность в рамках тактических задач.
Обычно станция состоит из восьми спутниковых тарелок, однако конструкцию можно модернизировать и устанавливать на различную технику.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты создали комплекс «Волна купол гарант» для глушения спутников Starlink.
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