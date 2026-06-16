Названы победители шестого сезона конкурса управленцев «Лидеры России»

Победителями шестого сезона конкурса «Лидеры России» стали 60 команд

Tекст: Ольга Иванова

Итоги масштабного проекта утвердил профильный Наблюдательный совет конкурса. Победителями признаны 60 команд из 33 регионов России, они определялись в четырех категориях, охватывающих государственное управление, корпорации и общественные организации. Наибольшее представительство получили Москва, Подмосковье и Петербург.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил уникальный командный формат текущего года. «Более восьми лет назад стартовал конкурс «Лидеры России» по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина, и мы не могли представить, что будет такой масштаб. Уже в пятом сезоне мы «пробили» планку в миллион участников из 150 стран мира. Это уникальная база. 17 тыс. полуфиналистов, финалистов всех этих лет прошли глубокую экспертную профессиональную оценку, получили серьезные рекомендации, поддержку и консультирование лучших специалистов в обучении, повышении квалификации и управлении.

За эти восемь лет 700 победителей конкурса получили назначения на самые разные высокие должности: губернаторы, мэры городов, заместители министров, министры федеральные и региональные, топы крупнейших российских корпораций. Важным подтверждением качества победителей является то, что их карьерный рост происходит не только после победы, а продолжается спустя несколько лет.

Сейчас мир меняется, и в одиночку в нем уже ничего не добьешься, успеха достигают управленческие команды. Поэтому в этот раз перед нами стояла особо сложная задача, поставленная президентом, – сделать конкурс не личностей, а команд. Такого в мире еще никто не делал. 75 тыс. управленцев из России и 66 иностранных государств подали свои заявки на конкурс «Лидеры России. Команда».

В финале в этот раз абсолютно рекордное количество – 1,4 тыс. человек, то есть 280 команд. Победителями определены по 15 команд в каждой категории. Все они этой осенью смогут принять участие в большом суперфинале. Наш конкурс называется «Лидеры России. Команда», потому что все мы одна команда, команда президента, команда страны», – подчеркнул он.

Генеральный директор платформы Андрей Бетин добавил, что настоящий талант обретает силу только при совместной работе.

В финале участники впервые писали управленческий диктант и сдавали нормативы ГТО. Всего заявки подали 75 тыс. руководителей из 89 регионов и 66 государств.

Более тысячи конкурсантов успешно выполнили спортивные нормативы, причем 210 человек претендуют на золотой знак отличия. Все победители встретятся на суперфинале осенью 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко запустил шестой сезон конкурса в новом командном формате.

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