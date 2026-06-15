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Бутман и Безруков завершили Московский джазовый фестиваль премьерой спектакля
Народные артисты России Игорь Бутман и Сергей Безруков на закрытии Московского джазового фестиваля представили премьеру музыкально-поэтического спектакля «Слово о полку Игореве» в сопровождении Московского джазового оркестра.
На закрытии Пятого Московского джазового фестиваля состоялась премьера музыкально-поэтической постановки, объединившей героический эпос, музыку Александра Бородина и джазовые импровизации.
Масштабный проект представили народные артисты России Сергей Безруков и Игорь Бутман вместе с Московским джазовым оркестром. Музыкальной основой постановки послужила сюита «Русь» композитора Александра Бородина в аранжировке Николая Левиновского. Голосом спектакля выступил Сергей Безруков, а в концерте также принял участие хор Минина.
«Вдохновением для меня стала выставка Васнецова в Русском музее. Тогда и родилась мысль соединить наше произведение «Русь» с текстом «Слова о полку Игореве». Мы давно с Сергеем Безруковым хотели сделать что-нибудь вместе, и в этом проекте наша дружба обрела новый импульс», – рассказал Игорь Бутман. По его словам, планируется съемка клипа на эту музыку и текст.
Сергей Безруков отметил, что это его первое совместное выступление с оркестром Игоря Бутмана. Он назвал произведение непростым и крайне любопытным, представляющим джазовое прочтение музыки русского композитора. Древнерусский эпос, традиционно исполнявшийся нараспев, благодаря джазовым импровизациям получил свежее дыхание.
Премьера спектакля состоялась в Год единства народов России, после 840-летия «Слова о полку Игореве» и в преддверии 80-летия Победы.
Постановка стала финальным событием Пятого Московского джазового фестиваля, проходившего в столице с 8 по 14 июня при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.