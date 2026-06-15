Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.0 комментариев
Додон заявил о желании Запада открыть второй фронт против России в Приднестровье
Бывший президент Молдавии и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что в апреле предпринимались попытки создать второй фронт против России в Приднестровье.
Додон заявил, что западные страны и Украина весной стремились вовлечь Россию в боевые действия в Приднестровье, чтобы отвлечь силы от Донбасса, передает ТАСС. По его словам, на фоне украинского конфликта ситуация вокруг региона заметно обострилась.
«С учетом конфликта на Украине, конечно, приднестровский вопрос встал более жестко. После февраля 2022 года, и это уже информация публичная, для Запада, для Украины было бы важным тогда – я думаю, это актуально и сейчас, – открыть второй фронт», – подчеркнул Додон. Он добавил, что целью было втягивание Москвы в противостояние на дополнительных участках.
Политик отметил, что весенних провокаций удалось избежать. Додон также напомнил о схожих призывах со стороны западных государств к Грузии, которая ранее заявляла о давлении с целью открытия второго фронта.
В мае текущего года Майя Санду раскритиковала упрощение выдачи российского гражданства жителям непризнанной республики.
Глава министерства государственной безопасности ПМР Валерий Гебос заявил о попытках вербовки приднестровцев молдавскими спецслужбами.