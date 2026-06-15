Tекст: Вера Басилая

Додон заявил, что западные страны и Украина весной стремились вовлечь Россию в боевые действия в Приднестровье, чтобы отвлечь силы от Донбасса, передает ТАСС. По его словам, на фоне украинского конфликта ситуация вокруг региона заметно обострилась.

«С учетом конфликта на Украине, конечно, приднестровский вопрос встал более жестко. После февраля 2022 года, и это уже информация публичная, для Запада, для Украины было бы важным тогда – я думаю, это актуально и сейчас, – открыть второй фронт», – подчеркнул Додон. Он добавил, что целью было втягивание Москвы в противостояние на дополнительных участках.

Политик отметил, что весенних провокаций удалось избежать. Додон также напомнил о схожих призывах со стороны западных государств к Грузии, которая ранее заявляла о давлении с целью открытия второго фронта.

В мае текущего года Майя Санду раскритиковала упрощение выдачи российского гражданства жителям непризнанной республики.

Глава министерства государственной безопасности ПМР Валерий Гебос заявил о попытках вербовки приднестровцев молдавскими спецслужбами.