Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.0 комментариев
Топурия проиграл Гэтжи на лужайке Белого дома
Топурия проиграл Гэтжи на турнире UFC в Белом доме
Испанский боец ММА грузинского происхождения Илия Топурия впервые в карьере проиграл, уступив титул Джастину Гэтжи на турнире UFC в Вашингтоне.
Илия Топурия потерпел первое поражение в карьере на турнире UFC в Вашингтоне, передает РИА «Новости».
Чемпионский поединок в легком весе против американца Джастина Гэтжи завершился досрочно: Топурия не вышел на пятый раунд после остановки доктора, и ему засчитали технический нокаут.
После неудачной защиты титула рекорд Топурии, ранее владевшего поясом в полулегком дивизионе, стал 17-1. Гэтжи, сумевший с третьей попытки завоевать абсолютный чемпионский пояс, теперь имеет 28 побед при пяти поражениях.
Турнир прошел на лужайке перед Белым домом и был приурочен к празднованию 250-летия США.
На юбилейных боях в Вашингтоне присутствовал президент США. В день турнира, 14 июня, ему исполнилось 80 лет, что придало вечеру дополнительный символический оттенок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правозащитная организация Public Integrity Project подавала федеральный иск к администрации США с требованием отменить бой UFC на территории Белого дома.
Ранее в Вашингтоне на лужайке перед Белым домом состоялся поединок за временный пояс UFC в тяжелом весе между бразильцем Алексом Перейрой и французом Сирилом Ганом.