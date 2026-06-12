Нет никакого противоречия между величием державы и благополучием ее граждан. Наоборот, это вполне обычное положение дел: в большинстве случаев геополитические успехи государства конвертируются в общественное процветание. Россия всю свою историю была исключением из этого правила, но теперь – нет.0 комментариев
Разработчики показали новейший морской беспилотник с дронами R-SAVER-1
На салоне «Флот-2026» представили морской безэкипажный комплекс R-SAVER-1
Новейший гражданский надводный комплекс R-SAVER-1, способный нести восемь воздушных беспилотников и развивать скорость до 45 узлов, впервые представили широкой публике.
Гражданский аппарат R-SAVER-1 впервые демонстрируется широкой публике на военно-морском салоне «Флот-2026», передает РИА «Новости».
Разработка концерна «Технодинамика» предназначена для решения широкого спектра задач на воде.
«Это серийный многофункциональный безэкипажный комплекс рассчитан на транспортировку восьми воздушных беспилотников со скоростью 45 узлов при помощи двух двигателей по 150 лошадиных сил», – сообщил официальный представитель компании-разработчика.
Собеседник агентства добавил, что корпус судна выполнен из легкого и прочного полиэтилена низкого давления. Грузоподъемность катера достигает 600 килограммов, а запас хода позволяет находиться в автономном плавании до пяти суток при средней скорости восемь или девять узлов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Россия впервые представила модель спасательного комплекса R-SAVER-1 на выставке в Эр-Рияде.
На салоне «Флот-2026» компания «Рособоронэкспорт» анонсировала показ новейших безэкипажных катеров «Бриз» и «БЭК-6».
В начале июня первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о способности российских предприятий выпускать более 15 тысяч FPV-дронов в сутки.