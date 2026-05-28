Кремль опроверг передачу послания от Путина Трампу об ударах по Киеву
Российская сторона не отправляла президенту США Дональду Трампу личных сообщений от Владимира Путина касательно атак на военные предприятия в Киеве, передает ТАСС.
«Нет, никакого послания не передавалось», – подчеркнул помощник президента РФ Юрий Ушаков.
При этом Вашингтон по соответствующим каналам получил официальные рекомендации в связи с переходом Вооруженных сил России к систематическим ударам по киевским объектам ВПК. Ушаков пояснил, что Москва уже сделала заявление на этот счет, однако ответа от Соединенных Штатов пока не последовало.
Помощник президента также прокомментировал слова главы европейской дипломатии Каи Каллас об эвакуации американских дипломатов из украинской столицы. Он с иронией отметил, что вряд ли стоит безоговорочно верить заявлениям этого политика.
