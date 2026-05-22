Военный эксперт раскрыл фатальный недостаток новых украинских дронов

Военный эксперт Коновалов назвал новые дроны ВСУ сугубо прифронтовым оружием
Беспилотные аппараты противника «Бегемот» с дальностью полета до 300 километров будут применяться исключительно вблизи линии боевого соприкосновения из-за высокой визуальной заметности, заявил военный эксперт Иван Коновалов.
Киев делает ставку на использование аппаратов «Бегемот» на предельно малых высотах, пишет Газета.Ru. Военный эксперт Иван Коновалов отметил ограниченный радиус действия этой техники.
«Что нового они собираются предложить? Просто название «Бегемот». Больше я ничего нового не вижу», – заявил аналитик.
Специалист добавил, что аппараты предназначены исключительно для прифронтовой зоны. Полет на сверхмалой высоте задуман для обхода радаров, однако такие беспилотники легко обнаруживаются бойцами визуально без специальных технических средств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы спецназа «Ахмат» перехватили новый украинский беспилотник «Жук» в харьковском приграничье.
Украинские военные оснастили самолеты Ан-28 дронами-перехватчиками для борьбы с российскими аппаратами.
Противник также применил в ДНР высокоскоростные дроны для снижения уровня шума при атаках.