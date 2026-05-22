Военный эксперт раскрыл фатальный недостаток новых украинских дронов

Военный эксперт Коновалов назвал новые дроны ВСУ сугубо прифронтовым оружием

Tекст: Елизавета Шишкова

Киев делает ставку на использование аппаратов «Бегемот» на предельно малых высотах, пишет Газета.Ru. Военный эксперт Иван Коновалов отметил ограниченный радиус действия этой техники.

«Что нового они собираются предложить? Просто название «Бегемот». Больше я ничего нового не вижу», – заявил аналитик.

Специалист добавил, что аппараты предназначены исключительно для прифронтовой зоны. Полет на сверхмалой высоте задуман для обхода радаров, однако такие беспилотники легко обнаруживаются бойцами визуально без специальных технических средств.

