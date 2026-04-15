Tекст: Дмитрий Зубарев

«Батрак» сообщил, что бойцы батальона «Ваха» спецназа «Ахмат» перехватили новый украинский дрон самолетного типа «Жук» в харьковском приграничье, передает РИА «Новости». Он добавил, что этот беспилотник был недавно принят на вооружение ВСУ и создан по аналогу британских БПЛА.

Боец отметил: «У нас появился трофей, который у ВСУ появился недавно – дрон самолетного типа »Жук«. Это украинская разработка на основе британского дрона». Он уточнил, что дальность полета такого дрона достигает 40 километров.

По данным спецназовца, ВСУ применяют «Жук» как для разведки, так и в качестве ударного аппарата, в том числе для атак на гражданские объекты. Он добавил, что дрон изготовлен из простых и дешевых материалов, что позволяет использовать его в односторонних миссиях без сожаления о потерях.

Боец также подчеркнул, что если дрон не находит военных целей, его могут направлять по гражданским объектам, чтобы не терять аппарат впустую.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили более ста беспилотников за одну неделю.

