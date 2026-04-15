МИД сообщил о чуткой поддержке россиян странами Ближнего Востока

Tекст: Дмитрий Зубарев

Климов рассказал, что страны Ближнего Востока внимательно реагируют на просьбы России о помощи ее гражданам, находящимся на территории региона, сообщает ТАСС.

Он отметил, что даже в условиях сложной обстановки местные власти оказывали поддержку россиянам, столкнувшимся с трудностями в этот период.

Климов рассказал, что власти Бахрейна предоставили россиянам бесплатное продление виз на три месяца для тех, чьи документы истекали после 28 февраля, что позволило им покинуть страну без штрафов. Также он выделил сотрудничество с руководством Катара и эмирата Абу-Даби в ОАЭ, которые оплатили проживание иностранных граждан, вынужденно оставшихся в гостиницах.

По его словам, по запросу российского посольства в Катаре авиакомпания Qatar Airways совершила три вывозных рейса в Москву, которыми воспользовались примерно 900 россиян. В Кувейте местные власти быстро оформляли транзитные визы россиянам без взимания сборов, что также помогло решить ряд проблем.

В Саудовской Аравии оформление транзитных виз российским гражданам, в том числе детской футбольной команде «Зенит», проходило бесплатно и по спискам, переданным посольством России. Климов подчеркнул, что к пересечению границы допускались даже те, у кого срок действия документов был менее шести месяцев, и выразил благодарность партнерам за поддержку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в странах Ближнего Востока находились около 50 тыс. российских туристов.

Президент России Владимир Путин поручил организовать специальные вывозные рейсы для соотечественников.

Автобусы с путешественниками успешно покинули Катар через сухопутную границу с Саудовской Аравией.