Экс-советник фон дер Ляйен возглавил антимонопольный департамент Еврокомиссии

Tекст: Мария Иванова

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен стремится модернизировать конкурентную политику, чтобы европейский бизнес мог противостоять глобальным соперникам, передает Politico.

Назначение Энтони Уилана призвано способствовать достижению этой цели.

Уилан, ирландец по происхождению, консультировал главу Еврокомиссии по вопросам цифровой политики в течение первых шести лет ее пребывания в должности. В понедельник его назначили руководителем антимонопольного департамента Еврокомиссии.

В интервью изданию политик позиционировал себя как хранителя преемственности и агента перемен. Он видит свою роль в «служении продолжающейся эволюции» политики, обеспечивая при этом согласованность между широкими политическими целями и инструментами, разрабатываемыми департаментом.

Ветеран комиссии с 25-летним стажем сменил бывшего генерального директора Оливье Герсента после девятимесячного перерыва. Его первоочередными задачами станут пересмотр руководящих принципов блока по слияниям и срочный пересмотр правил государственной помощи в ответ на энергетический шок.

Уилан отметил, что его не впечатляет то, как промышленная политика проникает в сферу конкуренции, поскольку он уже наблюдал подобные циклы ранее. Он подчеркнул, что самая сложная задача в нынешние времена – обеспечить наличие необходимых ресурсов в условиях их ограниченности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила испанке Тересе Рибере пост вице-президента по вопросам конкуренции.

Позже председатель ЕК в прошлом году анонсировала новую стратегию Евросоюза по повышению конкурентоспособности.