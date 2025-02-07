Столтенберг заявил, что Норвегия не наживается на украинском конфликте

Tекст: Александра Юдина

Столтенберг отверг обвинения в том, что Норвегия наживается на конфликте на Украине через экспорт нефти и газа в Европу, передает ТАСС.

Он отметил, что Норвегия выступает альтернативным поставщиком энергоресурсов для ЕС, особенно после сокращения поставок из России.

Столтенберг подчеркнул, что норвежский газ сейчас составляет около тридцати процентов поставок в Европейский союз. Он также отметил, что почти 90% нефти, экспортируемой из Норвегии, идет в Европу.

Кроме того, Столтенберг заверил, что Норвегия поддержит Европейский союз в случае, если США введут пошлины на весь импорт из ЕС. Он подчеркнул, что Осло стремится избежать торговой войны между США и Европой, но, если ситуация обострится, будет работать с ЕС для нахождения решения.

Ранее руководитель отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер сообщал, что сокращение Норвегией поставок нефти и газа может привести к укреплению позиций России на европейском рынке, создаст условия для более тесного сотрудничества с европейскими странами.

Сообщалось, что Европа может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой из-за прекращения транзита через Украину и недостатка новых мощностей по сжиженному природному газу.