Эксперт Шредер назвал выгодным для России сокращение поставок Новрвегией нефти и газа

Tекст: Вера Басилая

Британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората сообщила о предстоящем сокращении поставки королевством нефти и газа, вызванном политикой местных властей, которые выступают за полное прекращение добычи, передает РИА «Новости».

Руководитель отдела аналитики в области энергетики компании ICIS Андреас Шредер считает, что это знаменует «рассвет для России» в нефтегазовой сфере.

Шредер заявил в интервью газете, что сокращение добычи в Норвегии может привести к росту цен на газ, усиливая аргументы в пользу открытия трубопроводов для более дешевого российского газа. Это может способствовать более тесному сотрудничеству с Россией и укрепить позиции дружественных России политиков, например, в Словакии и Венгрии. Таким образом, ситуация может создать условия для усиления российского влияния в регионе.

Сокращение поставок из Норвегии может стать «геополитическим кошмаром» для многих европейских правительств, пишет издание.

Ранее запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились ниже 65%, а отбор впервые с начала отопительного сезона приблизился к 900 млн кубометров в сутки.

Сообщалось, что Европа может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой из-за прекращения транзита через Украину и недостатка новых мощностей по сжиженному природному газу.

Газета ВЗГЛЯД также писала, к каким последствиям стоит готовиться Газпрому, России и самому Евросоюзу, если поставки российского газа полностью остановятся.