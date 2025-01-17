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Эксперт раскрыл пользу для России от сокращения поставок Норвегией нефти и газа
Эксперт Шредер назвал выгодным для России сокращение поставок Новрвегией нефти и газа
Сокращение Норвегией поставок нефти и газа может привести к укреплению позиций России на европейском рынке, создаст условия для более тесного сотрудничества с европейскими странами, сообщил руководитель отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер.
Британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората сообщила о предстоящем сокращении поставки королевством нефти и газа, вызванном политикой местных властей, которые выступают за полное прекращение добычи, передает РИА «Новости».
Руководитель отдела аналитики в области энергетики компании ICIS Андреас Шредер считает, что это знаменует «рассвет для России» в нефтегазовой сфере.
Шредер заявил в интервью газете, что сокращение добычи в Норвегии может привести к росту цен на газ, усиливая аргументы в пользу открытия трубопроводов для более дешевого российского газа. Это может способствовать более тесному сотрудничеству с Россией и укрепить позиции дружественных России политиков, например, в Словакии и Венгрии. Таким образом, ситуация может создать условия для усиления российского влияния в регионе.
Сокращение поставок из Норвегии может стать «геополитическим кошмаром» для многих европейских правительств, пишет издание.
Ранее запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились ниже 65%, а отбор впервые с начала отопительного сезона приблизился к 900 млн кубометров в сутки.
Сообщалось, что Европа может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой из-за прекращения транзита через Украину и недостатка новых мощностей по сжиженному природному газу.
Газета ВЗГЛЯД также писала, к каким последствиям стоит готовиться Газпрому, России и самому Евросоюзу, если поставки российского газа полностью остановятся.