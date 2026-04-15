Назван тип атаковавших Стерлитамак дронов

Стало известно, откуда ВСУ запустили дроны для атак на Липецк и Елец

Tекст: Дмитрий Зубарев

Попов заявил, что ВСУ запустили дроны для атаки по Липецку и Ельцу с территории линии соприкосновения в зоне спецоперации, передают «Аргументы и факты».

По данным Минобороны, в ночь на 14 апреля российские военные сбили 97 украинских беспилотников самолетного типа. В Ельце в результате атаки погиб один человек, еще пятеро получили ранения, подтвердил губернатор Игорь Артамонов.

Попов пояснил, что дроны проходят маршрут между Донецком и Луганском, используя направления Дружковки и Славянско-Краматорской агломерации, где ведутся активные боевые действия. Он отметил: «Беспилотники в сторону Липецкой, Воронежской областей проходят между Донецком и Луганском через линию соприкосновения с направления Дружковки, Славянско-Краматорской агломерации. Там идут бои, через эту территорию беспилотникам проще проникнуть на нашу территорию. Потому что идет огневое воздействие, маневренные бои, летает куча беспилотников, которые работают по переднему краю. И под шумок подлетают дроны средней и большой дальности».

Военный эксперт не исключил, что для наведения БПЛА использовались спутниковые данные, а разведывательная информация могла поступать через Германию, Польшу и страны НАТО, что позволяет ВСУ сопровождать полеты дронов даже на большие расстояния. Попов отметил, что удары чаще наносятся по жилым районам из-за меньшей защищённости таких объектов.

Генерал также предположил, что часть дронов может запускаться из близлежащих российских районов при участии пособников противника, однако чаще атаки всё же ведутся с территории Украины.

В результате падения обломков дрона в Ельце погибла местная жительница.

Ранее в этом городе при атаке беспилотных аппаратов пострадали два человека.