Назван тип атаковавших Стерлитамак дронов

«Военная хроника»: Стерлитамак атаковали дроны Ан-196 «Лютый»
В Стерлитамаке зафиксировали атаку беспилотников Ан-196 «Лютый», ближайшая точка запуска которых находится на Украине примерно в 1000 км.
Стерлитамак в Башкортостане подвергся атаке беспилотников Ан-196 «Лютый», передает РИАМО со ссылкой на «Военную хронику».
Минимальная дистанция от возможной точки запуска дронов на Украине до Стерлитамака составляет 1000 км.
Как отмечается, целью атаки мог быть Стерлитамакский нефтехимический завод. В непосредственной близости от него также расположены крупные предприятия «Каустик» и «Авангард».
В промышленной зоне Стерлитамака вспыхнул пожар после падения обломков сбитых БПЛА.
До этого дроны типа «Лютый» атаковали Башкирию со стороны Черниговской и Харьковской областей.