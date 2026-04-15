Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?0 комментариев
Си Цзиньпин предложил Вьетнаму вместе развивать искусственный интеллект
Китай и Вьетнам решили усилить взаимодействие в сфере ИИ и полупроводников
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Вьетнама То Ламом в Пекине призвал развивать двустороннее партнерство в высокотехнологичных отраслях.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости развития партнерства Китая и Вьетнама в высокотехнологичных отраслях, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление прозвучало 15 апреля на встрече с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президентом страны То Ламом, прибывшим в Пекин с государственным визитом.
«Необходимо укреплять сотрудничество в таких перспективных областях, как искусственный интеллект, полупроводники и интернет вещей», – подчеркнул китайский лидер.
Глава КНР также отметил готовность Китая открыть свой рынок для большего объема высококачественных вьетнамских товаров. По его словам, Вьетнам сохранит статус приоритетного направления региональной дипломатии Пекина вне зависимости от изменений на международной арене.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин отметил важность разработки собственных высокотехнологичных микросхем. Глава государства также предупредил о беспрецедентных рисках искусственного интеллекта.
Ранее в Шанхае открылся Центр передового опыта Глобального альянса по искусственному интеллекту в промышленности.