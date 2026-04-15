Генпрокуратура потребовала повысить эффективность программ для бойцов СВО

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, в стране по-прежнему отсутствует единая система учета вернувшихся с СВО солдат и их адаптации к гражданской жизни. Он отметил, что трудоустройство ветеранов спецоперации зачастую проводится формально и нуждается в реальной координации между ведомствами, передают «Вести».

Гуцан подчеркнул: «По результатам проверки службы занятости мы потребовали от министра труда и социального развития повысить эффективность реализации программ в интересах демобилизованных, обеспечить координацию деятельности с иными уполномоченными органами».

Генпрокурор сообщил, что десятки миллионов рублей, выделенных из бюджета для создания вакансий, до сих пор остались неосвоенными, а переподготовка бойцов проходила по мало востребованным специальностям.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Министерство иностранных дел России и его учреждения будут содействовать переподготовке ветеранов СВО.

