  Во Владикавказе ввели режим ЧС после взрыва здания
    Будущее Израиля докажет правоту Михаила Круга
    Тактаров сравнил Россию и США
    Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию
    Психолог: ИИ размывает доверие между людьми
    США продлят приостановку санкций на продажу нефти из России
    Мишустин приостановил госслужбу ушедшего на СВО замминистра Заренина
    Названа возможная причина взрыва на складе пиротехники во Владикавказе
    Вэнс спрогнозировал позитивные переговоры США и Ирана в Пакистане
    В России выросли продажи Lamborghini
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия не будет расплачиваться за весь мир

    Социологи уже более двадцати лет фиксируют одну и ту же картину общественных настроений: стабильность является важнейшей ценностью и ключевым запросом к государству от российского общества. Правда, периодически у людей возникает желание преобразований…

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    10 апреля 2026, 22:02 • Новости дня

    Дмитриев раскритиковал попытки ЕС и Британии игнорировать кризис

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил поведение Евросоюза и Британии на фоне энергокризиса с сюжетом фильма «Не смотрите наверх».

    По словам Дмитриева, Лондон и Брюссель продолжают вести себя так, будто мировой энергетический кризис не существует, несмотря на его очевидность и серьезность, передают «Вести».

    Дмитриев указал, что Британия и Евросоюз уже почти месяц не получают нефть из Персидского залива из-за иранского конфликта.

    Он заявил: «Некоторые из нас предупреждали, что на следующей неделе станет еще более очевидным самый масштабный системный кризис в истории ЕС и Великобритании… Пока что ЕС и Великобритания живут как в фильме «Не смотрите наверх».

    Ранее Дмитриев подчеркивал, что иранский кризис выявил уязвимость Британии, Евросоюза и НАТО, а также их раскол с США.

    До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал на слабость Европы и НАТО из-за иранского кризиса.

    Также Дмитриев призвал британских и европейских чиновников вернуться к закупкам российской нефти.

    8 апреля 2026, 10:24 • Новости дня
    Эксперт сказал, как быстро подешевеют нефть и газ после перемирия США и Ирана

    Экономист Юшков: Быстрого возвращения нефти к 60 долларам за баррель ждать не стоит

    @ Altaf Qadri/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне перемирия между США и Ираном ожидать быстрого возвращения цены нефти к 60 долларам за баррель, которые были до начала американо-израильской операции, не стоит. Дело в том, что спрос на энергоресурсы остается повышенным. Впрочем, котировки не будут подниматься до 110 долларов за баррель и выше, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Возможное открытие Ормузского пролива для всех судов опустило цены на энергоресурсы. Так, на открытии торгов баррель нефти марки Brent стоил примерно на 20 долларов дешевле, чем днем ранее», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, ожидать быстрого возвращения к 60 долларам за баррель, которые были до начала американо-израильской операции, не стоит. Причина – спрос на нефть будет оставаться повышенным.

    «Дело в том, что многие страны-потребители, в том числе США и европейские государства, в последнее время «раскупорили кубышку» и активно потребляли ресурсы из стратегических запасов», – напомнил собеседник, добавив, что теперь перед ними стоит задача восполнить резервы, а также закрыть текущие потребности.

    Впрочем, цена на нефть не будет подниматься до 110 долларов за баррель и выше, полагает Юшков. «Если Ормуз окажется разблокированным, то с Ближнего Востока активно пойдут энергоресурсы. Тем более что страны региона продолжительное время после ограничения судоходства по этому маршруту сохраняли уровень добычи и закачивали нефть в хранилища», – указал спикер.

    «Другой вопрос, сколько могут экспортировать Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак. Были ли повреждены их месторождения и экспортные терминалы, пока не ясно», – рассуждает аналитик. По его словам, еще меньше шансы на то, что восстановятся цены на газовом рынке. «Известно, что удар по Катару привел к необходимости на несколько лет сократить выпуск СПГ на 17%. То есть дефицит сохранится, а это будет поддерживать цены в Европе и Азии на достаточно высоком уровне», – уточнил экономист.

    Как бы то ни было, Юшков призвал дождаться результатов переговоров сторон по урегулированию конфликта. «Посмотрим, о чем они договорятся и удастся ли вообще им это сделать. Главным противником договоренностей выступает Израиль. Еврейское государство считает, что для него это исторический шанс чуть ли не уничтожить весь Иран», – сказал он.

    «Нельзя исключать попыток провокаций, чтобы сорвать перемирие. Кроме того, у Ирана есть дефицит доверия к США. Вашингтон иногда отступает от взятых на себя обязательств, поэтому вопрос состоит в том, насколько Штаты намерены придерживаться режима прекращения огня и не окажется ли это для них просто подготовкой к следующему этапу конфликта», – заключил Юшков.

    Напомним, Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока своего ультиматума Тегерану объявил, что США согласились на двухнедельное прекращение огня. Глава Белого дома написал, что принял решение по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Исламская республика полностью откроет Ормузский пролив.

    Иран предложил «работоспособный» мирный план из 10 пунктов, отметил Трамп. По словам американского президента, стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение двух недель соглашение будет окончательно оформлено.

    Телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Израиль также согласился на прекращение огня с Ираном и решил приостановить удары по государству на две недели. Позже это подтвердили и в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Вместе с тем там уточнили, что перемирие не распространяется на Ливан.

    Несмотря на это, Иран объявил о своей победе. Высший совет нацбезопасности Исламской республики заявил, что США признали право Тегерана на обогащение урана, контроль ИРИ над Ормузским проливом и готовы снять санкции со страны.

    Первый раунд переговоров по урегулированию между Вашингтоном и Тегераном, как ожидается, пройдет в Исламабаде 10 апреля, написал портал Axios. В американскую делегацию войдут вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Пятницу в качестве возможной даты встречи назвал и Высший совет национальной безопасности Ирана, отметив, что переговоры начнутся «при полном недоверии к американской стороне».

    Отметим, цены на нефть отреагировали на объявление о прекращении огня. Так, стоимость нефти марки Brent впервые с конца марта опустилась ниже 94 долларов за баррель, а марки WTI – ниже 102 долларов за баррель.

    Подход агрессивного неспровоцированного нападения США на Иран потерпел поражение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Все заявления, которые были сделаны относительно того, что главное – поагрессивнее, главное – более наступательно, главное – побольше написать в социальных сетях всего и «перемога» – вот она, уже не за горами. Эта позиция потерпела сокрушительное поражение», – сказала она в эфире радио Sputnik.

    8 апреля 2026, 11:29 • Новости дня
    СВР: ЕС приступил к тайной проработке создания ядерного оружия
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Евросоюза «пробило дно безумия», приступив к тайной проработке вопроса производства ядерного оружия, заявили в Службе внешней разведки России (СВР).

    В СВР отметили, что руководство Евросоюза и ряда стран приступило к тайному обсуждению создания собственного потенциала производства ядерного оружия.

    «Руководство ЕС и ряда его ведущих стран вновь пробило дно собственного безумия и политической безответственности, вызванных патологической русофобией», – отмечается в заявлении на сайте СВР.

    В СВР сообщили, что в Брюсселе реализуется план, нацеленный на подрыв международной системы нераспространения оружия массового уничтожения под предлогом сдерживания России. В начале процесса, как отмечается, руководство ЕС договорилось обеспечить максимально закрытый режим для подготовки к возможному созданию ядерного оружия. При этом Брюссель публично сохраняет приверженность «ядерному зонтику» США, чтобы выиграть время для скрытого формирования собственной инфраструктуры и подготовки общественного мнения.

    Планируется, что Британия и Франция продолжат усиливать координацию национальных ядерных доктрин, а затем будет оформлена общая европейская доктрина ядерного сдерживания с опорой на потенциалы этих стран и вклад других членов ЕС. Также обсуждается возможность создания автономного командования ядерными силами Евросоюза.

    СВР отмечает, что государства ЕС уже обладают значимыми компетенциями в области создания компонентов ядерного оружия и располагают промышленной базой для их производства.

    Германия, Италия, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Швеция и Испания могут использовать имеющееся ядерное топливо для извлечения плутония, пригодного для атомной бомбы. Немецкие специалисты способны в течение месяца получить оружейный плутоний, а за неделю – оружейный уран, отметили в СВР.

    Служба внешней разведки призвала США и другие страны предотвратить создание Евросоюзом собственного ядерного оружия, чтобы избежать новой глобальной гонки вооружений.

    СМИ писали, что власти Британии, Франции, Германии и Швеции обсуждают варианты расширения европейского ядерного щита на фоне сомнений в американских гарантиях.

    Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский выразил сомнение в реализуемости создания европейского ядерного зонтика и подчеркнул ограниченность арсеналов Британии и Франции.

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по использованию французского ядерного арсенала для защиты стран Евросоюза.

    10 апреля 2026, 18:47 • Видео
    Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

    В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    10 апреля 2026, 01:15 • Новости дня
    Трамп потребовал от Ирана прекратить взимать плату за проход через Ормуз
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Иран не должен взимать плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив, а если он действительно это делает, то следует сейчас же прекратить.

    «Есть сообщения о том, что Иран взимает плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив. Лучше бы им этого не делать, а если и так, то лучше остановиться прямо сейчас», – написал Трамп в Truth Social.

    До этого иранский парламентарий заявлял, что с некоторых судов взимает по 2 млн долларов за проход через Ормузский пролив. Через этот узкий пролив проходит около 20% мировой нефти. В четверг через пролив прошло всего восемь судов, что значительно меньше обычных 135 ежедневных транзитов. Проход был разрешен только судам, перевозящим иранские грузы, сообщила Wall Street Journal (WSJ).

    В СМИ появилась информация, что Иран будет требовать выплаты пошлин в криптовалюте, чтобы сохранить контроль над Ормузом во время двухнедельного перемирия с США, передает Reuters со ссылкой на Financial Times и заявление Хамида Хоссейни, представителя Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана.

    Власти Ирана представили карту безопасного движения для судов через Ормузский пролив. Иран ввел лимит на проход судов через Ормузский пролив. Хаменеи объявил о планах вывести управление Ормузским проливом на новый уровень.

    8 апреля 2026, 05:33 • Новости дня
    ЕС потерял на Украине миссию для проверки трубопровода «Дружба»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Еврокомиссия не имеет данных о европейской миссии, которая выехала на украинскую территорию для проверки состояния трубопровода «Дружба», заявила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

    Это была небольшая команда, она отправилась на Украину после письма лидеров Евросоюза Владимиру Зеленскому о готовности провести такую миссию, указала Итконен, передает РИА «Новости».

    «Но у меня нет информации об их нынешнем местонахождении», – добавила она.

    До этого Итконен заявляла, что власти Украины до сих пор не выдали разрешение на проверку нефтепровода «Дружба» европейской экспертной группой, группа прибыла туда еще в марте.

    Напомним, киевский режим не позволил Венгрии провести инспекцию нефтепровода «Дружба».

    Москва оценивала шансы восстановления транспортировки нефти по «Дружбе» как сомнительные.

    10 апреля 2026, 10:25 • Новости дня
    Опрос: Британцы кардинально изменили отношение к США
    @ TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Свежий опрос показал, что большинство жителей Британии стали воспринимать политику США в мире как деструктивную после событий вокруг Ирана, пишет Sky News.

    Более половины граждан Британии считают Соединённые Штаты негативной силой из-за войны с Ираном, сообщает Sky News со ссылкой на данные опроса компании Public First. Всего 29% респондентов назвали Вашингтон позитивной силой, что на 12% меньше, чем в декабре прошлого года. Падение популярности США связано не только с военными действиями в Иране, но и с вмешательством в дела Венесуэлы.

    По данным опроса, 53% британцев считают США негативной силой в мире – это на 19% больше, чем до захвата сил США венесуэльского президента Николаса Мадуро в январе. В то же время 85% опрошенных уверены, что мир становится опаснее, а 60% заявили, что сейчас наблюдают наибольшую нестабильность за всю жизнь. Политика Дональда Трампа воспринимается как фактор, увеличивающий риск мировой войны: 64% считают, что его действия делают глобальный конфликт более вероятным.

    Что касается военных действий США и Израиля в Иране, только 26% поддержали их, тогда как 41% высказались против. Почти половина опрошенных (49%) одобрили позицию лидера лейбористов Киры Стармера в иранском кризисе, но 48% считают, что он должен отказаться от помощи США, если будет непосредственно запрошен. Однако если Иран нанесет удар по британским военным объектам, 59% поддержали бы участие Британии в конфликте.

    В вопросе разблокировки Ормузского пролива для танкеров 47% респондентов поддержали отправку военных для восстановления нефтяной торговли, в то время как 31% предпочли бы не вмешиваться. На фоне растущего недоверия к США усилилась поддержка европейского сотрудничества: 38% опрошенных хотят укреплять связи с европейскими странами, а только 19% – с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эскалация ситуации вокруг Ирана усугубила разногласия между Лондоном и Вашингтоном.

     Лишь 22% граждан Британии поддержали участие страны в совместных с США военных ударах.

    Ранее американский спецназ захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    8 апреля 2026, 03:41 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали на 13-17%
    @ Дневник Моряка/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Мировые цены на нефть демонстрируют падение на 13-17% после сообщений о двухнедельном перемирии между США и Ираном, следует из данных торгов.

    Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 12,6% и достигла 91,92 доллара за баррель. Этот показатель впервые с 23 марта оказался ниже отметки в 92 доллара. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае упали на 16,6% и составили 94,1 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Иран заявили, что согласились на перемирие. Иран заявил, что безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен в течение двух недель. По данным СМИ, американская сторона связывает прекращение огня с открытием пролива.

    8 апреля 2026, 15:10 • Новости дня
    Нефть Brent подешевела на 15% на фоне перемирия США с Ираном
    @ Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки июньских контрактов на сырье марки Brent резко пошли вниз, потеряв более 15% стоимости из-за новостей о возможных послаблениях для Тегерана.

    На лондонской бирже ICE зафиксировано стремительное падение стоимости нефтяных фьючерсов, передает ТАСС. К 14.45 по московскому времени цена барреля Brent с поставкой в июне 2026 года снизилась на 15,45%, достигнув отметки 92,39 доллара. Майские контракты на марку WTI также подешевели на 17,34% – до 93,36 доллара за баррель.

    Резкая динамика котировок спровоцирована публикацией президента США в соцсети Truth Social. Американский лидер сообщил о переговорах с Ираном по вопросу смягчения действующих санкций и тарифов. Одновременно политик подчеркнул, что Тегеран откажется от дальнейшего обогащения урана.

    Кроме того, он озвучил предупреждение странам, снабжающим Иран оружием. Начиная с восьмого апреля в отношении таких государств будут введены заградительные пошлины в размере 50%.

    Отмечается, что до 14.20 падение цен на Brent было менее существенным и составляло 14,09% – до 93,87 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал важным для всего мира день объявления перемирия с Ираном.

    Власти Исламской республики подтвердили свое участие в предстоящих двусторонних переговорах в Исламабаде.

    Ранее заявления американского лидера о скором завершении конфликта уже обрушивали мировые цены на нефть.

    10 апреля 2026, 01:40 • Новости дня
    Стармер объяснил счета британцев за электричество действиями Путина и Трампа
    @ Lauren Hurley/No.10 Downing Street/Handout/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что «сыт по горло» тем, что счета за коммунальные услуги в стране то растут, то падают и все из-за действий президентов России Владимира Путина или США Дональда Трампа.

    «Я сыт по горло тем, что семьи по всей стране и предприятия видят, как их счета за электроэнергию то растут, то падают из-за действий Путина или Трампа по всему миру», – заявил он в эфире ITV News.

    Стармер провел параллели между конфликтами в Иране и на Украине и подчеркнул необходимость повышения энергетической устойчивости и независимости Британии, предупредив, что жители страны «заплатят за войну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico узнало о планах Британии удержать рост цен на энергию. Лондонцы пожаловались на рост цен и инфляцию. Авиакомпании в Британии начали отменять внутренние рейсы из-за цен на топливо.

    9 апреля 2026, 02:12 • Новости дня
    Экспорт российской нефти через порты Балтики снизился до годового минимума

    Tекст: Антон Антонов

    В первой неделе апреля объем морских поставок нефти из России через порты Балтики уменьшился до годового минимума, сообщили в Центре ценовых индексов.

    Объем снизился на 33,2%. Основная причина сокращения связана с аварийными остановками портовой инфраструктуры. В частности, порт Усть-Луга был поврежден в результате атаки беспилотников, а в Приморске произошел пожар на нефтяных емкостях. Кроме того, 5 апреля был поврежден один из участков нефтепровода в районе Приморска, пишет «Коммерсантъ».

    Кроме того, в Новороссийске повреждение сразу двух причалов привело к снижению поставок на 17,5%. Общий объем морских отгрузок из России сократился на 4,1%. Исключением стал только порт Козьмино на Дальнем Востоке, где отгрузки увеличились на 60% и достигли 114 тыс. тонн в сутки. По сравнению с мартовским уровнем отгрузки упали на 17%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с конца марта Украина провела серию атак БПЛА на объекты в Ленинградской области, включая Усть-Лугу, Кронштадт и Приморск. Киев запускал часть своих БПЛА, направленных на российские нефтяные терминалы на Балтике, через территорию Польши, затем Литвы, Латвии и Эстонии. Политолог Александр Носович считает, что Киев осознанно подставил союзников из Прибалтики, заранее не уведомив их о налете.

    9 апреля 2026, 10:41 • Новости дня
    Politico: Европейцы сочли США большей угрозой, чем Китай

    Tекст: Вера Басилая

    Новый опрос показал, что жители шести крупнейших стран Евросоюза чаще считают Соединенные Штаты угрозой, чем Китай, сообщает Politico.

    Около 36% опрошенных европейцев назвали Соединенные Штаты угрозой, тогда как Китай вызывает беспокойство лишь у 29% респондентов, передает Politico. Лишь 12% участников исследования считают Америку близким союзником. Наиболее негативно настроены жители Испании: там 51% населения видит в Вашингтоне опасность для Европы.

    В Италии показатель недоверия к США составил 46%, в Бельгии – 42%, во Франции – 37%, а в Германии – 30%. Исключением стала Польша, где только 13% опрошенных считают Америку риском. При этом Россия остается главным противником для большинства: 70% европейцев воспринимают ее как угрозу.

    Опрос также выявил противоречия в вопросах безопасности. Свыше 70% респондентов готовы поддержать отправку национальных армий на защиту союзников по НАТО или ЕС. Однако готовность воевать лично выразили лишь 19% участников. «Взять в руки оружие и сражаться», – так ответили немногие, предпочитая нестроевые роли или помощь без прямого участия.

    Большинство европейцев (86%) выступают за укрепление собственной обороны, а 69% поддерживают создание общей армии ЕС. Тем не менее мнения о расходах разделились.

    В отношении поддержки Украины мнения также разошлись: 34% считают помощь ЕС недостаточной, 31% – достаточной, 30% – избыточной. В Германии 45% считают, что поддержки мало, в Италии 42% – что слишком много. Поддержка коллективной обороны НАТО осталась высокой во всех странах. В Германии три четверти поддержали возвращение призыва или обязательной гражданской службы, но власти предпочли стимулировать добровольный набор.

    Опрос компании Public First показал резкое падение доверия к Соединенным Штатам среди ключевых союзников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему из-за новой войны рейтинг президента США рухнул.

    8 апреля 2026, 18:34 • Новости дня
    Захарова заявила о резком росте интереса Европы к ядерному оружию

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о заметном росте интереса к ядерному оружию среди европейских столиц в последние недели.

    Москва фиксирует резкий рост интереса стран Евросоюза к вопросу получения ядерного оружия, передает ТАСС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в понедельник.

    Захарова подчеркнула: «Мы отмечаем взрывной сплеск не только риторики, но просто интереса к теме ядерного оружия со стороны европейских столиц, которые еще недавно вроде бы как ратовали за, как они формулировали, «скорейшее ядерное разоружение».

    По ее словам, сейчас европейские политики регулярно делают заявления о том, что было бы выгодно получить такие вооружения или, как минимум, разместиться под еще одним ядерным зонтиком.

    Дипломат также отметила, что подобные заявления звучат почти ежедневно и указывают на рост обеспокоенности в европейских государствах по вопросам безопасности. Захарова заявила, что Москва внимательно следит за развитием этой риторики и оценивает возможные последствия для международной стабильности.

    СМИ писали, что власти Британии, Франции, Германии и Швеции обсуждают варианты расширения европейского ядерного щита на фоне сомнений в американских гарантиях.

    Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский выразил сомнение в реализуемости создания европейского ядерного зонтика и подчеркнул ограниченность арсеналов Британии и Франции.

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по использованию французского ядерного арсенала для защиты стран Евросоюза.

    8 апреля 2026, 00:28 • Новости дня
    Нефть Brent подешевела более чем на 6%

    Tекст: Антон Антонов

    Цена фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов опустилась до 103 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне 2026 года падала на 6,17%. Позднее темпы снижения замедлились до 5,48% (103,75 доллара за баррель), передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg указывало, что стоимость нефти Urals, поставляемой из Приморска, приблизилась к отметке 116 долларов за баррель впервые за 13 лет.

    9 апреля 2026, 20:23 • Новости дня
    Россия отвергла заявления Лондона об угрозе подводным кабелям

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия отвергла обвинения министра обороны Британии Джона Хили о якобы возможной угрозе со стороны российских подлодок для подводных кабелей в Атлантическом океане.

    В посольстве России подчеркнули, что страна не создает угроз подводной инфраструктуре, которую считают критически важной для Британии, и не использует «агрессивную риторику» по этому вопросу, передает ТАСС.

    В дипмиссии отметили, что Лондон недавно сделал «крайне агрессивные заявления» и озвучил угрозы в адрес торгового флота, работающего в интересах российских компаний и их партнеров. Российская сторона предупредила, что любые действия в соответствии с этими угрозами могут привести к последствиям.

    Ранее телеканал RT сообщал, что Лондон резко активизировал разведку против России.

    8 апреля 2026, 15:23 • Новости дня
    В Еврокомиссии заявили о затяжном энергетическом кризисе из-за Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Энергетический кризис в Евросоюзе, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, не завершится в ближайшее время и отразится на ценах на энергоносители, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    Она отметила, что Евросоюз не должен питать иллюзий относительно краткосрочности сложившейся ситуации, поскольку влияние на стоимость энергоносителей окажется долгосрочным, передает РИА «Новости».

    По словам Итконен, через Ормузский пролив поступает примерно 8,5% поставок сжиженного природного газа, 7% нефти и около 40% авиационного топлива, необходимых для ЕС.

    Она подчеркнула: «Это, очевидно, очень-очень важная узкая точка, и блокировка уже оказала влияние – мы видели, какое влияние она оказала. И сейчас, очевидно, я не в положении спекулировать о том, что произойдет, как быстро это может повлиять, но то, что мы уже можем предвидеть, – это то, что этот кризис не будет краткосрочным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цена нефти марки Brent снизилась на 15% на фоне договоренности о перемирии между США и Ираном.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что иранский кризис выявил серьезные слабости Европы и НАТО, а также разногласия с США.

    Ранее Дмитриев сообщил, что катастрофический дефицит нефти в ближайшее время становится неизбежным.

    9 апреля 2026, 11:17 • Новости дня
    Цены на нефть взлетели из-за риска срыва перемирия в Иране

    Tекст: Вера Басилая

    Котировки на азиатских фондовых биржах снизились, а мировые цены на энергоносители вновь пошли вверх из-за сомнений инвесторов в надежности американо-иранского соглашения о прекращении огня, сообщает Associated Press.

    Цены на нефть снова выросли на фоне опасений по поводу хрупкости перемирия между США и Ираном, передает AP News.

    Баррель нефти Brent подорожал на 2,4% до 97,02 доллара, а эталонная американская нефть выросла на 3,3% до 97,50 доллара. Ранее стоимость нефти опускалась ниже 92 долларов после объявления о временном перемирии.

    Иран вновь закрыл Ормузский пролив в ответ на удары Израиля по Ливану, в результате которых погибли и пострадали сотни человек. Ормузский пролив остается критическим пунктом для мировой энергетики, несмотря на требования США о возобновлении его работы. На долю этого маршрута приходится пятая часть мировых поставок нефти.

    На фондовых рынках Азии индексы заметно снизились: Nikkei 225 упал на 0,9% до 55 824,30, Kospi – на 1,6% до 5 776,03. Индекс Hang Seng снизился на 0,4% до 25 801,87, а Shanghai Composite – на 0,7% до 3 965,70. Австралийский S&P/ASX 200 и тайваньский Taiex потеряли по 0,1%. Американские фьючерсы также снизились более чем на 0,1%.

    Ожидается, что переговоры о возможном постоянном прекращении войны могут пройти в Пакистане уже в пятницу. Делегацию США, по сообщениям, возглавит вице-президент JD Vance. Ранее на Уолл-стрит наблюдался рост: S&P 500 вырос на 2,5%, Dow Jones – на 2,9%, Nasdaq – на 2,8% после объявления президентом Дональдом Трампом о двухнедельном перемирии с Ираном.

    Акции авиакомпаний и круизных операторов также подорожали на фоне надежд на деэскалацию конфликта и снижение топливных затрат. В частности, United Airlines прибавила 7,9%, American Airlines – 5,6%, Carnival – 11,2%.

    Цена нефти марки Brent снизилась на 15% после договоренности о перемирии между США и Ираном.

    США и Иран оказались на пороге срыва перемирия из-за разногласий по условиям прекращения конфликта и статусу Ормузского пролива.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее отметил неизбежность катастрофического дефицита нефти в ближайшее время.

    Трамп заявил об «отсутствии козырей» у Ирана на переговорах
    Хантер Байден сбежал из США с долгами на десятки тысяч долларов
    В Иране обвинили США в невыполнении условий перемирия
    ФРГ обеспокоена законом за отрицание геноцида советских людей нацистами
    На Украине решили сократить пособия нуждающимся
    Минюст включил внука писателя Толстого в реестр иноагентов
    У Кости Цзю заблокировали счет из-за долгов по налогам

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Литва наказана за неверную ставку против Китая

    «C этим выбором литовцы по-крупному сели в лужу». Такими словами политологи комментируют громкие заявления о разочарованиях, которые раздаются сегодня из Вильнюса по поводу планов сотрудничества с Тайванем. Неверный внешнеполитический выбор привел Литву не только к ссоре с могущественным Китаем, но и к обману со стороны отколотого от Китая острова. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

      В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

