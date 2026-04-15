140 лет назад, 15 апреля 1886 года, родился Николай Гумилев – русский поэт и путешественник. Трижды, в 1909-1913 годах, он побывал с экспедициями в Африке. В браке Николая Гумилева и Анны Ахматовой появился на свет историк Лев Гумилев, создатель теории пассионарности.
Politico назвало «главных разрушителей ЕС» после Орбана
После поражения Виктора Орбана на выборах Европа задается вопросом, кто из политиков займет место главного критика инициатив Брюсселя и союзника Москвы.
Поражение венгерского премьера Виктора Орбана на выборах оставило вакантным место главного разрушителя европейского единства, пишет Politico.
На смену Орбану придет Петер Мадьяр, правоцентристский политик, который уже выразил готовность к более тесному сотрудничеству с Брюсселем.
При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен немедленно предложила изменить правила голосования в ЕС, чтобы избежать будущих блокировок решений, требующих единогласия.
«Мое впечатление таково, что политическая бизнес-модель системного и структурного разрушителя рухнула вместе с серьезным поражением партии «Фидес» на выборах», – заявил европейский дипломат на условиях анонимности. Однако уход Орбана не означает спокойной жизни для фон дер Ляйен и Киева, так как в Европейском совете остаются его союзники и потенциальные новые оппоненты.
Издание выделяет пятерых лидеров, способных перенять эстафету. Главным кандидатом называется премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который ранее поддерживал Орбана в блокировке санкций против России и выделения 90 млрд евро для Украины. Также в список вошли чешский премьер-миллиардер Андрей Бабиш, критикующий климатическую политику ЕС, и глава правительства Италии Джорджа Мелони, разделяющая некоторые идеологические взгляды венгерского лидера.
Среди возможных новых критиков Брюсселя упоминаются бывший премьер Словении Янез Янша, который может вернуться к власти, и президент Болгарии Румен Радев. Последний известен своими симпатиями к Кремлю и заявлениями о том, что Украина обречена в текущем конфликте, а увеличение военной помощи Киеву не является решением проблемы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал выделение кредита Евросоюза для Украины на 90 млрд евро.
Триумф партии Петера Мадьяра на парламентских выборах вызвал воодушевление среди европейских лидеров.