Подросток устроил смертельное ДТП с четырьмя погибшими в Башкирии
Уголовное дело на 16-летнего юношу, который без водительских прав управлял автомобилем и спровоцировал аварию с четырьмя жертвами на местной трассе, завели в Башкирии, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Дело завели по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами», – указали в ведомстве, передает ТАСС.
Трагедия произошла в среду утром на 28-м километре автодороги Белебей – Приютово. Юноша не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась. На месте погибли четверо пассажиров: 27-летний мужчина и три девушки 25, 26 и 28 лет.
Сам водитель выжил, но получил тяжелые травмы. В настоящее время он находится в больнице, где врачи оказывают ему необходимую помощь. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося и назначили комплекс экспертиз.
Правоохранители также намерены дать правовую оценку действиям тех, кто позволил несовершеннолетнему сесть за руль.
В 2025 году в Башкирии три человека стали жертвами столкновения двух легковых автомобилей.