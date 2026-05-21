Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.
Васильева сохранила пост президента Российской академии образования
Члены Российской академии образования переизбрали Ольгу Васильеву на пост руководителя организации по итогам голосования на общем собрании.
Академик Ольга Васильева вновь возглавила Российскую академию образования по решению членов организации 21 мая 2026 года, передает сайт РАО. Теперь кандидатуру избранного президента должно утвердить правительство России в соответствии с уставом.
«Благодарю коллег за оказанное доверие. Нам предстоит работа по дальнейшему усилению и развитию всех направлений уставной деятельности РАО, которые были заложены еще во времена Академии педагогических наук СССР», – заявила Васильева. Она также отметила планы по расширению экспертной и просветительской деятельности и внедрению разработок ученых в практику.
Кроме того, участники собрания впервые в новейшей истории академии одобрили создание Отделения социогуманитарного военного образования. Васильева, занимающая пост президента РАО с 2021 года, является доктором исторических наук и автором более 160 научных работ. Ранее она руководила Министерством образования и науки, а также Министерством просвещения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил об успешной реализации пилотного проекта новой модели высшего образования.
В конце 2024 года Ольга Васильева вошла в состав межведомственной комиссии по историческому просвещению.
Ранее руководитель академии поддержала планы масштабных изменений для подготовки высококлассных специалистов.