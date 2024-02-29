Президент РАО Васильева: Новые инженерные школы поднимут уровень необходимых стране исследований

Tекст: Олег Исайченко

«Наука и образование традиционно являются приоритетными направлениями государственной политики нашей страны. Неудивительно, что этим важным и чувствительным для каждого россиянина темам президент в своем послании уделил немало внимания. Было озвучено много мер поддержки как для учебных заведений, так и для самих педагогов», – сказала Ольга Васильева, президент Российской академии образования, академик РАО.

«Вне всяких сомнений, заданный курс позволит значительно повысить престиж преподавательской профессии. Владимир Путин подчеркнул, что на обновление инфраструктуры пединститутов направят девять млрд рублей. Улучшение привлекательности этого карьерного пути приведет в сферу образования много талантливых и перспективных выпускников университетов», – отмечает она.

«Параллельно с этим будет расширяться и программа строительства передовых кампусов по территории всей страны. Это позволит наладить процесс подготовки высококлассных специалистов для развития всех отраслей экономики. Кроме того, большой скачок ожидает и научную сферу жизни России», – указывает собеседница.

«Увеличение числа передовых инженерных школ с 50 до 100 поможет развить необходимые РФ исследования на качественно новом уровне. Кроме того, объявлено о запуске и других национальных проектов – «Семья», «Кадры», «Молодежь России». Их совокупная реализация также поможет учителям и ученым в достижении карьерных и личных успехов», – резюмирует Васильева.

В четверг Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию России. Об этом сообщается на официальном сайте президента. Большое внимание глава государства уделил развитие науки и образования в стране. В частности, он предложил назначить дополнительные выплаты педагогам-воспитателям и классным учителям.

«В том, чтобы ребята чувствовали себя единой командой, обрели опору в жизни, велика роль наставников. С 1 сентября 2024 года предлагаю ввести федеральную выплату, 5 тыс. рублей в месяц, для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах, чего раньше не было», – заметил президент.

Для классных руководителей и кураторов, проживающих в городах с населением ниже 100 тыс. человек, планируется вдвое увеличить федеральную выплату по данному направлению – до 10 тыс. рублей. Также лидер России предложил дать возможность выпускникам школ пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в ВУЗы. По мнению экспертов, данная мера позволит многим учащимся преодолеть страх перед государственным экзаменом.

Без внимания не остались и университеты с техникумами. На их ремонт пойдет около 120 млрд. Реставрации подвергнутся 800 общежитий, построят не менее 40 студенческих городков. Все это будет осуществляться в рамках национального проекта «Кадры».