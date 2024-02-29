Заслуженный учитель России: Второй шанс на ЕГЭ поможет старшеклассникам справиться с экзаменационным стрессом

Tекст: Татьяна Косолапова

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал, что у школьников появится возможность пересдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному предмету для набора баллов. Он уточнил, что пересдача должна осуществляться в этот же учебный год, чтобы у выпускника также осталась возможность подать документы в желаемое учебное заведение.



«Все предложения, которые сейчас сделаны, взвешены, продуманы и проговорены с соответствующими специалистами от начала и до конца. Более того, многие из тех вещей, которые предлагаются, уже делаются в Москве в течение последних лет. То есть это будет распространено просто на соседние регионы», – говорит Ямбург.

Он рассказывает, что сдача ЕГЭ для выпускников – непростое испытание, которое сопровождается волнением, растерянностью, стрессом. «Почему бы действительно не разрешить пересдачу одного предмета? Нужно, чтобы дети имели возможность исправить свои низкие баллы, полученные в результате стресса, не ждали год, ведь за год забываются эти знания. А если выпускник будет знать, что при неудаче на экзамене у него будет второй шанс, то и экзаменационный стресс существенно снизится», – полагает педагог.

Он уточняет, что речь идет не о «бездельниках», заваливших экзамены по всем предметам, иначе это «полностью обесценит инициативу». Внимание привлечено к усердным ученикам, которые не справились со своими эмоциями, где-то не смогли сосредоточиться, а где-то что-то забыли от волнения. Такие выпускники действительно должны иметь возможность повторно сдать ЕГЭ по одному предмету.

При этом повторную сдачу ЕГЭ необходимо рассчитать таким образом, чтобы она не накладывалась на другие предметы. В противном случае может произойти ситуация, когда школьнику нужно быть в нескольких местах одновременно, например, из-за назначения экзамена по выбранному предмету в один день с пересдаваемым.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в России прорабатываются подходы по изменению сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по физике, математике и другим естественным наукам.