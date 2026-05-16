Воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде регионов Украины

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве и большинстве украинских областей

Tекст: Мария Иванова

Предупреждающие об опасности сигналы прозвучали в столице Украины в 10.47 по московскому времени, передает РИА «Новости». Эта информация подтверждается данными онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Помимо главного города страны, сирены сработали еще в десяти регионах. В частности, тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях.

Также предупреждение об опасности распространилось на Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Харьковскую и Днепропетровскую области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 мая в Киеве на фоне воздушной тревоги прозвучала серия мощных взрывов.

Днем ранее сирены заработали в украинской столице и еще 14 областях страны.