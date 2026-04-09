Сторонники оппозиции Грузии устроили провокации в День национального единства
Сторонники радикальной грузинской оппозиции устроили провокации на проспекте Руставели в Тбилиси в четверг, когда Грузия отмечает День национального единства, вспоминая погибших при разгоне советской армией участников митинга 9 апреля 1989 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Радикалы попытались сорвать возложение венков к мемориалу руководителями страны, а затем устроили драку с гражданами, которые критиковали их за такое поведение в священный для Грузии день.
Полицейские начали задержания, радикалы скандируют в адрес стражей порядка: «Рабы! Рабы!».
Сторонники оппозиции также попытались убрать венки, возложенные руководителями Грузии.
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что представители правящей «Грузинской мечты» «не имеют права возлагать венки к мемориалу, так как они продают Грузию».
Президент Грузии Михаил Кавелашвили в своем обращении назвал «долгом каждого грузина» «достойно продолжить борьбу за свободу и государственный суверенитет», начавшуюся 9 апреля 1989 года.
При этом он отметил, что 9 апреля 1991 года Грузия приняла Акт о государственной независимости, назвав день 35-летней давности «великой победой».
9 апреля 1989 года во время разгона митинга погибли 16 демонстрантов. Еще пять человек погибли в последующие дни, когда Тбилиси контролировался советскими войсками.
Политолог Амиран Салуквадзе написал в соцсетях, что «политические провокации 9 апреля у мемориала не могут быть оправданы».