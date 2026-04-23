    Мнения
    Марина Ахмедова Марина Ахмедова Жизни людей важнее мобильного интернета

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится Белоруссию

    «Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».

    Антон Крылов Антон Крылов Зачем русской кухне стандарт

    Разрабатывать стандарт национальной кухни лучше, чем надеяться, что рыночек порешает и настоящие исторические рецепты сами собой выплывут из глубины времен, из-под множества наслоений, упрощений и извращений по итогам разрушительного для русской традиции ХХ века.

    23 апреля 2026, 21:40 • Новости дня

    В Тегеране были активированы системы ПВО

    Tекст: Ольга Иванова

    В западной части иранской столицы были приведены в действие системы противовоздушной обороны, при этом официальные причины произошедшего пока остаются неизвестными.

    Иранская газета Tehran Times сообщила об активации систем противовоздушной обороны в западной части Тегерана, передает РИА «Новости». Точные причины включения защитных комплексов издание не привело.

    «Сообщается об активизации систем ПВО на западе Тегерана», – говорится в публикации газеты в социальной сети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон продлил режим прекращения огня с Тегераном.

    Вооруженные силы США приказали 31 судну развернуться в рамках морской блокады.

    В конце февраля в Тегеране прогремело несколько взрывов в результате атак Израиля.


    23 апреля 2026, 11:39 • Новости дня
    Иран впервые получил доход от сборов в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-спикер Меджлиса (парламента) Ирана Хаджи Бабаи сообщил о поступлении первого дохода от сборов с судов, пересекающих Ормузский пролив, на счет центрального банка страны.

    Власти Ирана впервые получили средства от сборов за пересечение судами Ормузского пролива. Вице-спикер Меджлиса Хаджи Бабаи заявил, что первый доход, полученный от сборов в Ормузском проливе, был перечислен на счет центрального банка, передает ТАСС.

    По его словам, эти средства поступили в государственный бюджет, что стало первым подобным случаем для Ирана.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи информировал об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов. Однако власти США заявили о намерении продолжить морскую блокаду исламской республики до достижения окончательной сделки. В ответ элитные подразделения ВС Ирана – Корпус стражей исламской революции – сообщили о перекрытии пролива до полного снятия ограничений со стороны США.

    Парламент Ирана подготовил проект о введении платы за проход коммерческих судов.

    Корпус стражей исламской революции заблокировал этот стратегически важный судоходный маршрут до снятия американских ограничений.

    Президент США отказался снимать морскую блокаду с исламской республики без заключения сделки.

    23 апреля 2026, 12:42 • Новости дня
    Зеленский призвал США не отвлекаться от Украины из-за Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал руководство США не забывать об украинском кризисе на фоне войны с Ираном, сообщает CNN.

    Украинский лидер обратился к Вашингтону с просьбой продолжать поддержку Киева, несмотря на ближневосточные события, передает RT со ссылкой на телеканал CNN.

    «Он понимает, что США поглощены войной с Ираном, но нельзя бросать Украину», – отмечается в публикации американских журналистов.

    Политик заявил, что администрации США следует параллельно работать над завершением обоих конфликтов.

    Ранее глава киевского режима заявил о риске нехватки западных зенитных комплексов из-за обострения ситуации вокруг Ирана.

    До этого Зеленский пожаловался на дефицит внимания американских переговорщиков к проблемам Киева.

    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    23 апреля 2026, 19:48 • Новости дня
    NYT: Хаменеи нужна пластическая операция лица

    @ Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил серьезные ранения в результате удара Израиля по своей резиденции в Тегеране 28 февраля, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных иранских чиновников.

    По информации NYT, Хаменеи получил сильные ожоги лица, затрудняющие его речь, и ему потребуется пластическая операция.

    С конца февраля Хаменеи перенес три операции на одной ноге, и ему, как отмечает газета, возможно, понадобится протез. Недавно ему также сделали операцию на руке. Несмотря на тяжелые травмы, Хаменеи остается в сознании и сохраняет активность, однако делегировал принятие ключевых решений иранским генералам.

    Собеседники издания отмечают, что верховный лидер не записывает аудио- и видеообращения, поскольку «не хочет выглядеть уязвимым или слабым». С момента вступления в должность 8 марта Хаменеи сделал только несколько письменных заявлений, которые были распространены через СМИ.

    Ранее в МИД Ирана заявили, что Хаменеи находится в добром здравии и продолжает осуществлять руководство страной, несмотря на отсутствие публичных появлений.

    Агентство Reuters писало, что Хаменеи восстанавливается после тяжелых ранений, полученных в результате авиаудара по его резиденции в центре Тегерана.

    22 апреля 2026, 23:34 • Новости дня
    США продлили перемирие с Ираном без снятия морской блокады

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон продлил режим прекращения огня с Тегераном, однако американская сторона сохраняет морскую блокаду иранских портов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    Режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном продлен, однако морская блокада иранских портов и операция «Экономическая ярость» остаются в силе, передает РИА «Новости».

    «Президент добивается ответа (от Ирана – прим. ВЗГЛЯД), и, пока мы его ожидаем, действует режим прекращения огня в отношении военных и силовых ударов, однако операция «Экономическая ярость» продолжается, как и эффективная, успешная морская блокада», – заявила Левитт.

    Стороны объявили о прекращении огня 8 апреля. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, однако боевые действия не возобновлялись. В настоящее время посредники предпринимают попытки организовать новый раунд переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о сохранении режима прекращения огня и морской блокады Ирана. Министр финансов Скотт Бессент сообщил о продолжении операции «Экономическая ярость» для оказания максимального давления на Тегеран. Советник председателя иранского парламента Мехди Мохаммади призвал дать военный ответ на действия Вашингтона.

    23 апреля 2026, 05:36 • Новости дня
    Иранский «москитный флот» устроил охоту в Ормузском проливе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейская спутниковая система Copernicus («Коперник») засняла группу из десятков быстроходных катеров Ирана, отрабатывающих блокировку Ормузского пролива.

    Новые спутниковые снимки системы Copernicus подтвердили активность иранского москитного флота в районе побережья Карган, передает «Военное обозрение».

    На кадрах зафиксированы маневры 33 малых судов Корпуса стражей исламской революции. Аналитики считают эти действия частью асимметричной стратегии Тегерана по блокировке Ормузского пролива.

    Иран располагает тысячами катеров, способных разгоняться до 120 км/ч. Оснащенные ракетами, пулеметами и беспилотниками, они представляют серьезную угрозу для американских военно-морских сил. Тактика внезапных атак среди скал делает такие суда практически неуязвимыми для радаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции ограничил движение судов в Ормузском проливе. Позже быстроходная лодка иранских военных обстреляла коммерческий контейнеровоз. На фоне этого Вашингтон потребовал от Тегерана права прямого управления данной акваторией.

    23 апреля 2026, 14:40 • Новости дня
    В Иране сообщили о возможном прорыве на переговорах об организации встречи с США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Прорыв в вопросе подготовки переговоров между Ираном и США в Исламабаде может произойти уже в ближайшие сутки, сообщил иранский дипломатический источник.

    По словам источника, «прорыв в текущем дипломатическом диалоге между Пакистаном и Ираном может быть достигнут уже сегодня ночью или завтра». Источник подчеркнул, что интенсивные контакты на высоком уровне между Пакистаном и Ираном продолжаются, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщил, что Вашингтон продлил режим прекращения огня с Тегераном, однако американская сторона сохраняет морскую блокаду иранских портов.

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил о возможности проведения нового раунда переговоров с Ираном в течение ближайших двух-трех суток.

    23 апреля 2026, 11:31 • Новости дня
    В Израиле арестовали военных за передачу секретных данных об F-15 Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    На авиабазе Тель-Ноф арестованы два инженера военно-воздушных сил Израиля по обвинению в передаче секретных данных об американских истребителях F-15 Ирану, сообщает Fars.

    Два инженера военно-воздушных сил Израиля были арестованы по обвинению в передаче секретных данных об американских истребителях F-15 Ирану, пишут «Аргументы и факты».

    По данным агентства Fars, сотрудники работали на авиабазе Тель-Ноф, расположенной недалеко от Ашдода.

    В материале сообщается, что инженеры передали в Тегеран технические документы и учебные фотографии, связанные с американскими истребителями. В публикации также отмечается, что израильские власти называют задержанных «сионистами», и подчеркивается серьезность утечки секретной информации.

    Официальные лица Израиля пока не предоставили дополнительных комментариев по поводу задержания. Вопрос о возможных последствиях для национальной безопасности страны остается открытым.

    Ранее иранские беспилотники атаковали израильскую авиабазу Тель-Ноф и места размещения американских истребителей F-15.

    Разведка Исламской Республики получила обширный массив секретных данных о военных объектах еврейского государства.

    В свою очередь иранские силовики арестовали более 700 израильских шпионов за двенадцать дней.

    23 апреля 2026, 08:39 • Новости дня
    Премьер Ливана обвинил Израиль в военном преступлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары Израиля на юге Ливана, в результате которых погибла журналистка Амаль Халиль, а также препятствование доступу к ним спасательных служб являются военными преступлениями, написал ливанский премьер-министр Наваф Салам.

    Салам заявил, что 0израильские удары по югу Ливана, в результате которых погибла журналистка Амаль Халиль и был затруднен доступ спасательных служб, квалифицируются как военные преступления, передает РИА «Новости».

    В обращении главы правительства говорится: «Атаки на журналистов, препятствование доступу к ним спасательных команд, а также повторные удары по их местонахождению после прибытия этих служб представляют собой военные преступления».

    Премьер Ливана отметил, что случаи ударов по журналистам при исполнении ими профессиональных обязанностей в последнее время становятся постоянной практикой, которую страна категорически осуждает. Он подчеркнул, что Ливан намерен добиваться рассмотрения подобных инцидентов на международном уровне и привлечения виновных к ответственности.

    Салам выразил соболезнования семье погибшей журналистки Амаль Халиль, ее коллегам и всему ливанскому журналистскому сообществу, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей журналистке Зейнаб Фарадж.

    Ранее, как сообщило Национальное агентство новостей Ливана, две журналистки были ранены в результате авиаудара по дому в поселении Тайри на юге страны. Доступ спасательных команд был затруднен из-за разрушения дороги вторым авиаударом, а также действий израильских военных, блокировавших место происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли три удара подряд по группам ливанских медиков.

    Ранее на юге Ливана в результате атаки израильского беспилотника погибли корреспонденты телеканалов Al-Mayadeen и Al-Manar.

    Президент Ливана Джозеф Аун назвал гибель представителей СМИ вопиющим преступлением.

    23 апреля 2026, 14:35 • Новости дня
    Пентагон сообщил о перехвате судна Majestic X с нефтью Ирана в Индийском океане

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы США в ночь на четверг провели операцию по перехвату судна Majestic X, перевозившего иранскую нефть в Индийском океане, заявили в Пентагоне.

    Пентагон сообщил о проведении операции по перехвату судна Majestic X в Индийском океане в ночь на четверг. Согласно официальному заявлению, американские военные поднялись на борт судна, не имевшего гражданства, и обнаружили, что оно перевозило нефть из Ирана, передает РИА «Новости».

    Ранее военные США задержали танкер Tifani с иранской нефтью в открытых водах между Шри-Ланкой и Индонезией.

    Военно-морские силы США расширили свои операции против Ирана за пределы Ближнего Востока.

    В Оманском заливе американский эсминец перехватил иранский сухогруз TOUSKA.

    23 апреля 2026, 14:04 • Новости дня
    Кремль заявил о вкладе России в стабилизацию цен из-за блокады Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Россия вносит свой вклад в стабилизацию цен на энергетических рынках и минимизацию последствий кризиса на фоне блокады Ормузского пролива, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сообщил журналистам, что российские власти активно работают над сдерживанием негативных последствий для глобальной энергетической сферы,  передает РИА «Новости».

    «В настоящий момент, вы знаете, мы свой вклад в эту стабилизацию цен и минимизацию последствий кризиса для энергетической области глобальной вносим», – заявил Песков в ответ на вопрос о планах Москвы по предложениям для партнеров в ОПЕК+ на фоне блокады Ормузского пролива.

    Он отметил, что Россия продолжает взаимодействовать с международными партнерами и отслеживает ситуацию на рынках, однако о дополнительных инициативах в рамках ОПЕК+ пока ничего не сообщил.

    По словам Пескова, Россия продолжает экспортировать нефть, оказывая влияние на стабилизацию мировых цен и снижая последствия ближневосточного кризиса для глобальной энергетики, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что спрос на российскую нефть увеличился, а предложение на мировом рынке снижается.

    Песков предупредил о негативном влиянии американской блокады Ормузского пролива на мировые рынки.

    23 апреля 2026, 08:45 • Новости дня
    СЕНТКОМ сообщило о развороте 31 судна за время морской блокады Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС США с начала морской блокады Ирана перенаправили 31 судно, следовавшее в иранские порты или пытавшееся отчалить от берегов исламской республики, сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

    Вооруженные силы США в рамках морской блокады против Ирана приказали 31 судну развернуться или вернуться в порт, передает ТАСС со ссылкой на заявление СЕНТКОМ.

    Военные действия между США, Израилем и Ираном начались 28 февраля. 7 апреля Дональд Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном, однако за 40 дней конфликта, по данным Тегерана, в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев.

    11 апреля в Исламабаде прошли переговоры между США и Ираном, но они не завершились соглашением из-за существующих разногласий по вопросам долгосрочного урегулирования. 21 апреля президент США сообщил о намерении продлить режим прекращения огня, однако Иран отказался признавать одностороннее продление и заявил, что будет действовать исходя из собственных интересов.

    Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани отметил, что Тегеран готов возобновить переговоры с Вашингтоном в Пакистане при условии снятия США морской блокады исламской республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон продлил режим прекращения огня с сохранением морской блокады иранских портов.

    Тегеран отверг информацию о запросе к американской стороне ради продолжения перемирия.

    Вопреки ограничениям нефтеналивное судно исламской республики успешно пересекло Ормузский пролив.

    23 апреля 2026, 13:41 • Новости дня
    Ливан захотел продлить перемирие на переговорах с Израилем

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ливана рассматривают возможность продления перемирия с Израилем и настаивают на новых условиях для дальнейших переговоров, сообщает Reuters.

    Ливанский чиновник сообщил Reuters, власти Ливана на переговорах с Израилем настаивают на продлении режима прекращения огня, передает РИА «Новости».

    По словам источника, Бейрут рассматривает продление перемирия как предварительное условие для перехода переговоров на новый уровень, в рамках которого Ливан будет выступать за отвод израильтян, возвращение ливанцев, задержанных в Израиле, и за определение наземной границы..

    Госдепартамент США ранее отмечал, что действующий режим прекращения огня сроком на десять дней может быть продлен, если стороны достигнут успехов в переговорах и Бейрут подтвердит контроль над своей территорией. Перемирие между Ливаном и Израилем вступило в силу с полуночи 17 апреля по местному времени.

    Соглашение о приостановке боевых действий официально вступило в силу. Президент Ливана Джозеф Аун назвал этот шаг отправной точкой для прямых двусторонних переговоров.

    Премьер-министр Ливана Наваф Салам обвинил Израиль в военном преступлении.

    Армия Израиля нанесла удары по Ливану после начала перемирия.

    23 апреля 2026, 12:56 • Новости дня
    Власти Ирана заявили о готовности сборной к ЧМ-2026 в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что сборная страны по футболу готовится к выступлению на чемпионате мира по футболу 2026 года в США.

    Правительство Ирана подтвердило, что национальная сборная готовится к участию в чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

    Мохаджерани заявила в эфире иранского государственного телевидения: «Министерство по делам молодежи и спорта объявило о полной готовности нашей национальной футбольной команды к участию в чемпионате мира 2026 года в США по распоряжению министра. Приняты все необходимые меры, которые требуются команде для достойного и успешного выступления».

    Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил о невозможности участия сборной в турнире из-за геополитической ситуации и выступил с требованием к ФИФА пересмотреть место проведения. Однако позже генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола Виндзор Джон сообщил, что Иран по-прежнему намерен участвовать в мировом первенстве.

    Также посольство Ирана в Мексике информировало, что идут переговоры с ФИФА о возможном переносе матчей сборной из США в Мексику, однако пока официального решения по этому вопросу не принято.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федерация футбола Ирана сообщила ФИФА о разрушении спортивной инфраструктуры страны.

    Бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер призвал болельщиков к бойкоту чемпионата мира 2026 года в США.

    Главный тренер иранской сборной Амир Галенои назвал матч с российской командой отличной подготовкой к этому турниру.

    23 апреля 2026, 14:14 • Новости дня
    Армия Израиля ликвидировала бойца «Хезболлы» на юге Ливана

    Tекст: Мария Иванова

    В ливанском районе Седжуд точечным ударом ликвидирован боевик, находившийся у ракетной пусковой площадки, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля отчиталась об устранении члена ливанской группировки, передает РИА «Новости».

    Убитый действовал в непосредственной близости от места запуска ракет на юге соседней страны и представлял серьезную опасность.

    «Вчера ЦАХАЛ нанесла удар и ликвидировала боевика «Хезболлы», который действовал на пусковой площадке в районе Седжуд на юге Ливана, чтобы предотвратить прямую угрозу населенным пунктам на севере Израиля», – сообщила армейская пресс-служба.

    Ранее в апреле стартовали прямые переговоры о нормализации двусторонних отношений. Этому предшествовало объявление о прекращении огня между израильскими войсками и ливанским движением. При этом обе стороны регулярно обмениваются взаимными обвинениями в нарушении достигнутых мирных договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия обороны Израиля уничтожила ракетную установку на территории Ливана. Боевики шиитского движения в ответ атаковали приграничные израильские населенные пункты.

    Ранее израильская военная авиация ликвидировала бойца «Хезболлы» у линии обороны.

    23 апреля 2026, 21:24 • Новости дня
    В Израиле заявили о выходе Галибафа из переговорной команды Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф покинул переговорную команду из-за вмешательства Корпуса стражей исламской революции, сообщило израильское издание Mako.

    По данным Mako, решение Галибафа последовало после того, как министр иностранных дел Ирана заблокировал инициативу Катара.

    По информации телеканала, в руководстве Ирана сейчас наблюдается острый кризис и внутренняя борьба за власть, которую называют самой серьезной за последние годы.

    Ранее Галибаф исключил возможность дипломатических контактов с американской стороной в условиях угроз.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации