Сефершаев победил на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
Российский борец Эмин Сефершаев завоевал золотую медаль, одержав победу в финале континентального первенства по греко-римской борьбе в Тиране.
Одержав победу в весовой категории 55 кг на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, Эмин Сефершаев завоевал свой третий титул чемпиона, передает РИА «Новости». В финальном поединке он одолел представителя Грузии Вахтанга Лолуа.
Бронзовые награды в этой весовой категории поделили между собой болгарин Штефан Григоров и спортсмен из Азербайджана Рашад Маммадов.
Сефершаеву двадцать восемь лет, ранее он уже становился чемпионом Европы в 2021 и 2025 годах в той же весовой категории до 55 кг. В активе Сефершаева также есть серебряная и бронзовая медали чемпионатов мира.
Соревнования в Тиране продолжатся до 26 апреля. Российские спортсмены выступают на европейском турнире под нейтральным флагом Объединенного мира борьбы (UWW).
