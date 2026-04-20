Чемпионат мира по шахматному блицу среди юношей выиграл 11-летний россиянин

Чемпионат мира по блицу среди шахматистов до 18 лет выиграл 11-летний россиянин

Tекст: Дарья Григоренко

Турнир проходил в Сербии, и несмотря на возраст, Шогджиев смог обойти значительно более старших соперников. Третье место в этой категории также занял россиянин Алексей Козлов, передает ТАСС.

В турнире среди девушек до 18 лет бронзовую медаль завоевала россиянка Ирен Люцингер.

В целом российские шахматисты показали впечатляющий результат, завоевав на юношеском чемпионате мира по блицу семь золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей. В турнире мальчиков до восьми лет весь пьедестал заняли россияне: Михаил Шишов, Сергей Кузнецов и Ибрагим Атабеков.

Золото в категории до десяти лет завоевал Федор Сидельников, а среди мальчиков до 12 лет победителем стал Даниил Каминский, набравший 9,5 очка. Алиса Генриэтта Юнкер выиграла турнир среди девочек до 12 лет с максимальным результатом.

Среди девушек до 14 лет серебро взяла Кристина Завиваева. В категории юношей до 16 лет победил Давид Кауфман, третьим стал Станислав Букреев, а Диана Преображенская выиграла золото среди девочек до 16 лет. Вероника Юдина и Диана Хафизова заняли второе и третье места соответственно.

Федерация шахмат России 22 июля сообщила о десятилетнем вундеркинде Романе Шогджиеве, который стал самым юным международным мастером, его рекорд заявлен в Книги рекордов России и Гиннесса.

В январе прошлого года Шогджиев на турнире в Белграде стал самым молодым шахматистом, получившим балл международного мастера, опередив на месяц предыдущего рекордсмена.