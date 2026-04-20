Дроны ВСУ нанесли удар по городу-спутнику Запорожской АЭС
Глава администрации Энергодара Максим Пухов подтвердил факт воздушного нападения на город-спутник Запорожской АЭС.
Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали Энергодар, являющийся городом-спутником Запорожской АЭС, передает РИА «Новости».
Информацию о воздушном нападении официально подтвердил мэр города Максим Пухов. Он подчеркнул, что в результате инцидента никто из жителей не пострадал, а разрушений на земле не зафиксировано.
«Противник сегодня предпринял попытку атаковать город дронами. Работает РЭБ и мобильные огневые группы», – рассказал глава городской администрации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники ударили по вышке сотовой связи и жилому дому в Энергодаре.
До этого противник использовал для налета на город сразу пять летательных аппаратов.
Утром дрон неустановленного типа атаковал здание на проспекте Строителей.