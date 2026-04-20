Ростехнадзор выявил нарушения при проверке дамб в Татарстане
В Татарстане во время проверки более сотни гидротехнических сооружений обнаружили серьезные нарушения, включая неработающее оборудование и дефицит аварийных материалов, сообщили в Приволжском управлении федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
Проверяющие комиссии Ростехнадзора зафиксировали несколько нарушений на гидротехнических сооружениях Татарстана.
По информации Ростехнадзора, в апреле под контролем оказались 137 объектов, включая дамбы и водосбросы.
Среди выявленных нарушений отмечены неработающая запорная арматура, отсутствие очистки сороудерживающих решеток и недостаток материальных ресурсов для ликвидации возможных аварий. Специалисты также проверяют состояние механических систем и ведут контроль за ежедневным уровнем воды.
В ведомстве заявили, что по окончании обследований будут составлены акты с описанием технического состояния ГТС и выявленных нарушений, на основании которых принимаются меры по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений.
Ростехнадзор заявил, что в случае неустранения эксплуатирующими ГТС организациями нарушений информацию направят в прокуратуру.
Проверки проводятся по поручению комиссии по чрезвычайным ситуациям Татарстана на фоне угрозы паводков.
Ранее следователи возбудили уголовное дело после прорыва дамбы в Дербентском районе Дагестана, где в результате аварии погибло несколько человек и затопило федеральную трассу.
До этого в Дербентском районе Дагестана произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища.
Спасатели эвакуировали из зоны возможного затопления свыше четырех тысяч человек.
Позже суд арестовал ответственного за безопасную эксплуатацию данного объекта инженера.