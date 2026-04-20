Ростехнадзор выявил нарушения при проверке дамб в Татарстане

Ростехнадзор выявил неисправность оборудования на дамбах в Татарстане

Tекст: Вера Басилая

Проверяющие комиссии Ростехнадзора зафиксировали несколько нарушений на гидротехнических сооружениях Татарстана.

По информации Ростехнадзора, в апреле под контролем оказались 137 объектов, включая дамбы и водосбросы.

Среди выявленных нарушений отмечены неработающая запорная арматура, отсутствие очистки сороудерживающих решеток и недостаток материальных ресурсов для ликвидации возможных аварий. Специалисты также проверяют состояние механических систем и ведут контроль за ежедневным уровнем воды.

В ведомстве заявили, что по окончании обследований будут составлены акты с описанием технического состояния ГТС и выявленных нарушений, на основании которых принимаются меры по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений.

Ростехнадзор заявил, что в случае неустранения эксплуатирующими ГТС организациями нарушений информацию направят в прокуратуру.

Проверки проводятся по поручению комиссии по чрезвычайным ситуациям Татарстана на фоне угрозы паводков.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после прорыва дамбы в Дербентском районе Дагестана, где в результате аварии погибло несколько человек и затопило федеральную трассу.

До этого в Дербентском районе Дагестана произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища.

Спасатели эвакуировали из зоны возможного затопления свыше четырех тысяч человек.

Позже суд арестовал ответственного за безопасную эксплуатацию данного объекта инженера.