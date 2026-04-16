Politico: На выборах в Болгарии может победить движение экс-президента Радева

Румен Радев имеет все шансы выиграть всеобщие выборы в воскресенье, пообещав бороться с «мафиозным государством», пишет Politico.

Страна с населением 6,7 млн человек переживает серьезный кризис: с 2021 года сменилось семь премьер-министров, ни один из которых не отработал полный срок. Предстоящее голосование станет восьмым за последние пять лет.

По данным европейского издания, новое движение Радева «Прогрессивная Болгария» может набрать около 31% голосов. Это означает, что политику придется формировать коалицию. При этом в Брюсселе настороженно относятся к фигуре президента из-за его скептической позиции по поддержке Украины и вступлению Болгарии в еврозону, а также намеков на желание импортировать российскую нефть.

Главным предвыборным обещанием Радева стала борьба с коррупцией. «Олигархия глубоко укоренилась в социальной и экономической жизни страны. Это пирамида, которая систематически истощает общество, обеспечивая свою безнаказанность через контроль над институтами, партиями, выборами, СМИ и бизнесом», – заявил он в прошлом месяце.

Основными противниками президента на выборах станут бывший премьер-министр Бойко Борисов и лидер партии «ДПС-Новое начало» Делян Пеевски. Оппозиция обвиняет их в поддержке олигархической системы, однако сами политики эти обвинения отвергают. При этом движение Радева привлекает самых разных сторонников, включая членов пророссийской партии «Возрождение» и националистов из ВМРО.

Эксперты отмечают, что Радев ведет осторожную кампанию, избегая конкретики и пытаясь привлечь избирателей как левых, так и правых взглядов. Однако аналитики предупреждают, что в случае провала при формировании правительства политик может быстро потерять свою популярность и ореол спасителя нации.

