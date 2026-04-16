Оползень в Папуа – Новой Гвинее унес жизни не менее десяти человек

По меньшей мере 10 человек стали жертвами оползня, который произошел в провинции Восточная Новая Британия в Папуа – Новой Гвинее, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Radio New Zealand. Трагедия случилась на острове Новая Британия, расположенном к северо-востоку от основной территории страны.

Оползень накрыл деревню Газель после того, как в регионе прошли затяжные проливные дожди и были зафиксированы паводки. По имеющейся информации, под завалами могут оставаться люди, которые считаются пропавшими без вести.

Спасательные службы продолжают поисковые работы на месте происшествия. Представители властей не исключают, что число погибших может возрасти по мере разбора завалов и уточнения данных о пострадавших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года в Папуа – Новой Гвинее жертвами мощного оползня стали 670 человек.

Позже на индонезийском острове Суматра из-за сильных наводнений и селевых потоков погибли 174 местных жителя.

В июне на востоке Тибета сход горной породы унес жизни трех человек.