Суд вынес приговор украинцу за попытку подрыва поста ВС РФ

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал гражданина Украины Андрея Гулая виновным в попытке подрыва военного поста на территории Херсонской области. Суд установил, что Гулай, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял взрывное устройство и направился к тыловому наблюдательному посту с целью организации подрыва и убийства военнослужащих ВС РФ.

На подступах к посту Андрей Гулай был обнаружен и задержан. Согласно решению суда, мужчина проведет двенадцать лет в исправительной колонии строгого режима, при этом первые три года он отбудет в тюрьме. Представитель суда отметил, что приговор уже вынесен и подлежит исполнению.

