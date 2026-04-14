    Новый ЗРК сыграет свою роль в защите российских портов
    Лукьянов: Орбан был ширмой для глубоких разногласий в ЕС
    Зеленский назвал сроки частичного восстановления нефтепровода «Дружба»
    Раймонд Паулс сообщил о проблемах со здоровьем
    Лихачев ответил на слова Мадьяра о стоимости АЭС «Пакш-2»
    Госдума одобрила использование армии для защиты арестованных за рубежом россиян
    ЕР поддержала освобождение от НДС предпринимателей на УСН и ПСН до конца года
    Суд в Москве признал банкротом российскую дочку Microsoft
    Индонезия договорилась о поставках нефти и газа из России
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейские сателлиты США почувствовали вкус крови

    США своими решениями и действиями за последние недели создали массу преимуществ для собственных подчиненных в Европе, которыми те попытаются воспользоваться.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Глобальный экзистенциальный кризис коснется всех

    Мы увидим «новое небо и новую землю» за горизонтом конфликта не раньше, чем изменимся сами. Выйти из этого испытания и вернуться к прежней жизни ради прежних смыслов невозможно. Будущее не гарантировано никому, впереди нас ждет неопределенность, но это не повод складывать руки.

    0 комментариев
    14 апреля 2026, 16:59 • Новости дня

    Суд вынес приговор украинцу за попытку подрыва поста ВС РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Южный окружной военный суд назначил Андрею Гулаю наказание в виде двенадцати лет лишения свободы за попытку совершения теракта.

    Как передает ТАСС, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал гражданина Украины Андрея Гулая виновным в попытке подрыва военного поста на территории Херсонской области. Суд установил, что Гулай, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял взрывное устройство и направился к тыловому наблюдательному посту с целью организации подрыва и убийства военнослужащих ВС РФ.

    На подступах к посту Андрей Гулай был обнаружен и задержан. Согласно решению суда, мужчина проведет двенадцать лет в исправительной колонии строгого режима, при этом первые три года он отбудет в тюрьме. Представитель суда отметил, что приговор уже вынесен и подлежит исполнению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уроженец Украины получил шесть лет лишения свободы за подготовку теракта на объекте Минобороны России в Хакасии.

    Второй Западный окружной военный суд вынес приговор агенту СБУ Виктору Кучеру за подготовку покушения на командующего Дальней авиацией ВКС России в 2024 году.

    Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн призвал пересмотреть приговор уроженцу Киева с гражданством России и США, который избил 84-летнего ветерана.

    14 апреля 2026, 14:32 • Новости дня
    Зеленский назвал сроки частичного восстановления нефтепровода «Дружба»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба» к концу апреля, подчеркнув, что объект сможет функционировать после восстановления.

    Владимир Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что ремонт нефтепровода «Дружба» завершится до конца апреля. По его словам, объект будет восстановлен не полностью, но этого будет достаточно для его функционирования, передает ТАСС.

    Зеленский также выразил надежду, что завершение ремонта совпадет с выполнением других обязательств со стороны стран Евросоюза. В первую очередь он выделил Венгрию, которая, по его словам, блокировала важные решения для Украины, в том числе связанные с финансовой поддержкой.

    Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба» для получения многомиллиардного кредита от Евросоюза.

    Украинская сторона представила европейским дипломатам план восстановления данного нефтепровода.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал возобновление работы нефтепровода «Дружба» сразу после парламентских выборов.

    Комментарии (3)
    14 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    Зеленский обязал украинцев платить военный сбор три года после окончания конфликта
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский подписал законопроект о продлении действия военного сбора на три года после окончания конфликта на Украине, свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.

    Владимир Зеленский подписал законопроект о продлении действия военного сбора на три года после окончания конфликта на Украине, передает РИА «Новости». Данные о подписании появились на официальном сайте украинского парламента.

    Как ранее сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, украинский парламент одобрил этот закон в рамках пакета требований Международного валютного фонда. Закон предусматривает сохранение военного сбора в размере 5% от начисленной заработной платы для всех граждан, кроме военных.

    Ранее, с 2014 года, ставка военного сбора на Украине составляла 1,5%. Однако с 30 ноября 2024 года был принят закон о повышении налогов, и военный сбор вырос до 5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября 2024 года Владимир Зеленский подписал закон об увеличении военного сбора с 1,5% до 5%.

    Ранее министерство финансов Украины планировало резкое повышение этого налога для покрытия возрастающих военных расходов.

    Газета New York Times предрекала украинскому лидеру столкновение с гневом населения из-за данной непопулярной меры.

    Комментарии (10)
    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Мадьяр заявил о планах продолжить закупки нефти из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия не собирается отказываться от закупок российской нефти, заявил лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр в интервью телеканалу Euronews.

    «Географию мы изменить не можем... Мы сделаем все для диверсификации, это не значит, что мы откажемся (от поставок из России), мы всегда будем покупать нефть как можно дешевле и безопаснее», – сказал он, передает РЕН ТВ.

    Мадьяр подчеркнул, что Венгрия намерена придерживаться прагматичного подхода в вопросах энергетики. Лидер «Тисы» также выразил надежду, что после завершения конфликта на Украине государства Евросоюза отменят все антироссийские санкции.

    Ранее Мадьяр выразил готовность к сотрудничеству с Россией и Китаем.

    Он также анонсировал масштабные перемены после ухода Орбана.

    Комментарии (12)
    13 апреля 2026, 20:15 • Новости дня
    Банк России опротестовал блокировку активов России в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральный банк России оспорил блокировку своих активов в Евросоюзе и обвинил Совет ЕС в превышении полномочий и нарушении законодательства.

    В иске ЦБ, зарегистрированном в Суде ЕС 27 февраля, говорится, что Совет ЕС превысил свои полномочия, нарушил законодательство и процедуры Евросоюза, а также принял решение без необходимых компетенций, передает ТАСС.

    В документе подчеркивается, что решение о блокировке активов было основано на статье 122 Договора о функционировании Европейского союза, по которой Совет ЕС принимает решения большинством голосов. «Истец утверждает, что данное решение (о блокировании активов) было принято на неверной основе с использованием статьи 122 Договора о функционировании Европейского союза (которая допускает принятие решения в Совете ЕС большинством голосов)», – говорится в заявлении.

    Центробанк России настаивает на том, что подобные меры следует принимать только на основании статьи 215, которая предусматривает единогласное решение всех членов Совета ЕС, поскольку речь идет о запретительных мерах против третьей страны. Банк требует отмены решения о блокировке суверенных активов и возмещения судебных издержек за счет Совета ЕС.

    В декабре Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank S.A./N.V. в Арбитражный суд Москвы на 18,2 трлн рублей.

    Комментарии (2)
    14 апреля 2026, 17:15 • Новости дня
    Лихачев ответил на слова Мадьяра о стоимости АЭС «Пакш-2»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на брифинге заявил о готовности ответить на любые вопросы венгерской стороны по проекту АЭС «Пакш-2».

    Он подчеркнул, что это касается и вопросов стоимости строительства, которые были затронуты после парламентских выборов в Венгрии, передает «Интерфакс». Лихачев отметил, что Петер Мадьяр не раз упоминал проект «Пакш-2».

    «Глава победившей партии уже несколько раз произнес название нашего проекта, в том числе немного критически в части цены. Мы открыты и ждем такого же доверия в реализации этого проекта», – пояснил Лихачев.

    Ранее Лихачев назвал проект АЭС «Пакш-2» приоритетом Росатома.

    Напомним, Мадьяр заявил о намерении пересмотреть все контракты, связанные с проектом АЭС «Пакш-2».

    Комментарии (2)
    14 апреля 2026, 10:07 • Новости дня
    ФСБ в Крыму задержала шпионившего за Черноморским флотом агента СБУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Выявлен житель Крымского полуострова, который через мессенджер отправлял украинской стороне координаты объектов военного флота, сообщили в ФСБ.

    Мужчина 1993 года рождения сам вышел на связь с представителями Службы безопасности Украины, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Через Telegram подозреваемый по собственной инициативе передавал на подконтрольный СБУ электронный ресурс сведения об объектах Черноморского флота.

    Уголовное дело завели по статье о государственной измене. За совершение этого преступления мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Суд уже отправил фигуранта под стражу.

    В декабре 2024 года сотрудники ФСБ задержали жителя Ялты за передачу украинской разведке данных о российской военной технике. В январе прошлого года силовики арестовали севастопольца за сбор сведений о подразделениях Черноморского флота.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 14:19 • Новости дня
    Зеленский спустя четыре года подписал закон о наказании за антисемитизм
    Tекст: Вера Басилая

    Уголовное наказание за проявления антисемитизма теперь официально закреплено в украинском законодательстве, максимальный срок лишения свободы составит восемь лет.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность за антисемитизм. В соответствии с новым документом, за антисемитские действия предусмотрен штраф до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет примерно 8,5 тыс. гривен или 14,8 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет, передают «Вести».

    Если подобное правонарушение совершено должностным лицом или сопровождается насилием, срок заключения увеличивается и может составить от двух до пяти лет. Для лиц, совершивших преступление группой, максимальное наказание составит до восьми лет лишения свободы.

    Законопроект об уголовной ответственности за проявления антисемитизма был принят Верховной Радой еще в феврале 2022 года. С того времени документ находился на подписи у Зеленского, и только сейчас был им утвержден.

    Глава киевского режима закрепил на законодательном уровне оскорбляющий иудеев термин «рашизм».

    Комментарии (3)
    14 апреля 2026, 06:14 • Новости дня
    Европа заменила поставки снарядов на Украину передачей дронов
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Западные союзники киевского режима изменили структуру военной помощи, сделав главную ставку на отправку беспилотников самолетного типа, заявил источник в российских силовых структурах.

    Основной статьей военных поставок стали дроны-камикадзе, произведенные в странах Европы, сказал собеседник РИА «Новости».

    «Многократные свидетельства бойцов, которые видят обломки, дают нам понять, что такие страны, как Британия, Германия, Франция и другие сделали упор на сборке и снабжении ВСУ дронами собственного производства», – добавил он.

    Найденные на фрагментах аппаратов маркировки прямо доказывают причастность указанных государств к их созданию. При этом киевские власти активно применяют полученные самолетные дроны для осуществления атак на мирные объекты.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о росте числа атак европейскими беспилотниками. Военный эксперт Андрей Марочко отмечал выгоду Запада от поставок дешевых дронов вместо дорогой артиллерии.

    Комментарии (6)
    14 апреля 2026, 00:11 • Новости дня
    Россия приветствовала приверженность Ирана к дипломатическому диалогу с США
    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонного разговора 13 апреля между главы МИД России и Ирана – Сергей Лавров и Аббас Аракчи обсудили дипломатические усилия по стабилизации обстановки в регионе.

    «Российская сторона приветствовала сохраняющийся настрой на продолжение дипломатических усилий и поиск развязок, которые позволили бы устранить первопричины конфликта и добиться долгосрочной стабилизации обстановки в регионе, учитывающей законные интересы Ирана и его соседей», – сказано в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства России.

    Лавров подчеркнул, что крайне важно не допускать новых вспышек вооруженной конфронтации и подтвердил неизменную готовность России содействовать мирному разрешению кризиса, подчеркнув отсутствие военного решения.

    Он напомнил о российской инициативе по созданию Концепции обеспечения безопасности в Персидском заливе с участием всех прибрежных государств и поддержке со стороны внерегиональных стран.

    Сергей Лавров выразил соболезнования Аббасу Аракчи в связи с гибелью бывшего главы МИД Ирана Камаля Харрази в результате авианалета, особо отметив жестокость этого преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили переговоры Ирана и США в Исламабаде. Делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. При этом президент США заявил о звонке из Ирана с «большим желанием заключить сделку».

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 14:35 • Новости дня
    Индонезия договорилась о поставках нефти и газа из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Индонезия достигла договоренностей о поставках сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа из России по результатам переговоров в Москве, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия.

    Лахадалия отметил, что эти соглашения позволят Индонезии увеличить запасы сырой нефти и получить доступ к сжиженному нефтяному газу, передает РИА «Новости».

    Переговоры стали продолжением контактов между президентом Индонезии Прабово Субианто и президентом России Владимиром Путиным.

    Как уточнили в министерстве, встреча была посвящена обсуждению долгосрочных поставок энергоносителей, развитию инфраструктуры хранения и переработки. В ведомстве подчеркнули, что сотрудничество будет строиться как на уровне правительств, так и между компаниями, что обеспечит стабильность национальных энергетических резервов.

    Лахадалия особо отметил готовность российской стороны поддержать энергетическую безопасность Индонезии, включая поставки нефти и газа, а также развитие систем хранения. Он подчеркнул, что результаты переговоров подают позитивный сигнал для укрепления энергетической устойчивости страны на фоне нестабильной мировой ситуации.

    «Еще раз хочу сказать, что я доволен сегодняшними результатами – по поручению президента Прабово мы довели процесс до конца. И, с Божьей помощью, рассчитываем получить хорошие результаты», – заявил министр. Точные объемы поставок и детали сделки пока не раскрываются.

    Накануне министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил о желании Индонезии приобрести у России нефтепродукты и другие энергоносители на взаимовыгодных условиях.

    Ранее Россия и Индонезия договорились расширить сотрудничество в энергетике.

    Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто в Москве.

    Комментарии (3)
    14 апреля 2026, 02:30 • Новости дня
    Небензя напомнил об участи приходивших в Россию «с мечом» захватчиков
    Tекст: Катерина Туманова

    Расходы стран Евросоюза на оборону в последние годы значительно выросли, достигнув рекордного уровня, что говорит о подготовке глобальной войны с Россией, а это не что иное, как «игра с огнем», заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании по взаимодействию ООН с ЕС.

    Как отметил дипломат в своей речи, милитаристская антироссийская риторика подтверждается конкретными действиями. С февраля 2022 года по 2025 год страны-члены Евросоюза увеличили военные расходы почти на 60%.

    По итогам 2025 года сумма ассигнований составила 381 млрд евро, что позволило Евросоюзу занять второе место в мире по объему военного бюджета после США.

    Перед странами ЕС официально поставлена задача повысить обороноспособность Европы к 2030 году. Для достижения этой цели потребуется дальнейшее увеличение военных расходов, что возможно лишь за счет сокращения других бюджетных статей, прежде всего социальных расходов.

    «Эти масштабные военные приготовления не оставляют сомнений в том, что в Европе серьезно заняты подготовкой к большой войне против России. Это не что иное, как «игра с огнем», поскольку на антироссийские выпады мы будем вынуждены реагировать «зеркально». И никто из завоевателей, приходивших к нам «с мечом», а таких не счесть, не уходил из России подобру-поздорову», – подчеркнул Небензя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков назвал безосновательными опасения Франции об угрозе войны с Россией. Внук де Голля назвал абсурдным миф о нападении России на Европу. Эксперты отметили, что «российская угроза» перестала поднимать рейтинги западных политиков.

    Комментарии (2)
    14 апреля 2026, 12:38 • Новости дня
    ФСБ: Киев применяет ИИ и игровые платформы для вербовки молодежи

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы активно используют ИИ и игровые онлайн-платформы для поиска и вовлечения российской молодежи в диверсионно-террористическую деятельность, заявил глава Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.

    Украинские спецслужбы широко применяют современные технологии, включая искусственный интеллект, для поиска в интернете людей с радикальными взглядами, готовых совершать преступления за деньги, сказал Бортников, передает РИА «Новости».

    «Украинскими неонацистами широко применяются современные программные средства и искусственный интеллект для выявления интернет-пользователей, разделяющих радикальные взгляды и готовых за денежное вознаграждение совершать противоправные действия», – заявил Бортников.

    Противник не оставляет попыток вовлечь российскую молодежь в противоправную деятельность. Для вербовки молодых людей с целью совершения диверсий и терактов используются игровые онлайн-платформы и тематические сайты, предлагающие быстрый заработок.

    В НАК подчеркнули, что для борьбы с попытками вовлечения молодежи в террористическую деятельность необходимо активнее использовать отечественные социальные сети. Популярные у молодых людей российские информационные ресурсы должны стать важным инструментом противодействия вербовке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские спецслужбы привлекают российских подростков к террористической деятельности через сайты знакомств.

    Комментарии (8)
    14 апреля 2026, 07:21 • Новости дня
    МИД: За неделю от атак ВСУ погибли 29 мирных жителей России
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате регулярных ударов украинской армии по гражданским объектам скончались почти 30 мирных жителей, включая троих детей, заявил посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник.

    За период с 6 по 12 апреля жертвами ударов ВСУ стали 29 граждан России, пояснил Мирошник, передает РИА «Новости».

    Всего пострадали 199 мирных жителей, ранения получили 170 человек, включая 12 несовершеннолетних, погибли 29 человек, в том числе трое детей.

    Дипломат подчеркнул, что всего по гражданским объектам на российской территории за семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 2892 боеприпасов.

    В начале февраля Родион Мирошник сообщал о гибели 12 мирных граждан за неделю.

    Комментарии (9)
    14 апреля 2026, 11:28 • Новости дня
    На Украине удивились заявлению Мадьяра о Путине

    Tекст: Ольга Иванова

    Высказывание победившего на выборах в Венгрии Петера Мадьяра о президенте России Владимире Путине отражает усталость венгерских избирателей от инфляции, высоких цен на электричество и экономических трудностей, считают на Украине.

    Заявление лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра о президенте России Владимире Путине вызвало заметную реакцию среди венгерских избирателей, сообщает РИА «Новости».

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X отметила: «Это перекликается с давней мирной риторикой Орбана – позицией, которая нашла глубокий отклик у венгерских избирателей, уставших от инфляции, счетов за электроэнергию и отдаленных конфликтов».

    Мендель подчеркнула, что по данным соцопросов, позиция Владимира Зеленского в Венгрии крайне непопулярна. Она также отметила, что жители Венгрии воспринимают ситуацию вокруг конфликта на Украине преимущественно с точки зрения экономических и энергетических трудностей, а не как вопрос морального выбора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петер Мадьяр заявил, что ответит на телефонный звонок президента России Владимира Путина. Мадьяр отметил, что переговоры с президентом России неизбежны.


    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 04:40 • Новости дня
    Стало известно об изменении правил учета стажа для пенсий

    Tекст: Катерина Туманова

    Периоды ухода за детьми до полутора лет теперь полностью учитываются при назначении страховой пенсии, что увеличит выплаты многодетным родителям, следует из документов правительства.

    В России вступили в силу изменения в правилах подсчета страхового стажа для назначения пенсий. Документы правительства говорят о том, что теперь периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет будут полностью засчитываться в страховой стаж. Ранее существовал лимит – не более шести лет такого стажа, но теперь это ограничение отменено, передает РИА «Новости».

    Теперь учитывается все время ухода за детьми до полутора лет, независимо от их количества. Это позволит многодетным семьям, где пятеро и более детей, получать более высокие пенсии за счет увеличения страхового стажа.

    Изменения коснулись и расчета «сельского» стажа. Для пенсионеров, проработавших в сельском хозяйстве более 30 лет, весь период ухода за детьми также засчитывается к стажу без лимитов. Такая мера дает право на ежемесячную надбавку к пенсии – 25% от фиксированной выплаты, причем она сохраняется и при переезде в город.

    Кроме того, скорректирован порядок учета стажа для родителей близнецов и тройняшек. При многоплодной беременности в стаж суммируется фактическое время отпуска по уходу за каждым ребенком. Например, если родились тройняшки и родитель находился с ними в декрете до полутора лет, в стаж засчитают 4,5 года.

    При рождении четверых детей – шесть лет. Лимитов по общей продолжительности такого стажа не предусмотрено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянам назвали максимальный размер страховой пенсии. В Соцфонде сообщили о досрочной выдаче пенсий за май. Верховный суд запретил лишающие пенсионеров прожиточного минимума взыскания.

    Комментарии (0)
