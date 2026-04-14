ВСУ спрятали ракеты в аэропорту Харькова

Tекст: Алексей Дегтярёв

Данные разведки показали, что на территории харьковского аэропорта хранятся боеприпасы, сказал собеседник РИА «Новости».

«Их пытаются маскировать, но на всякий случай используют именно гражданский объект для хранения с целью дополнительного прикрытия», – добавил он.

Источник пояснил, что спрятанные на территории авиаузла снаряды и ракеты предназначены в том числе для нанесения ударов по приграничным регионам России.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ оборудовали в Херсоне масштабную площадку для временного базирования операторов дронов.