Солдат ЦАХАЛ погиб на юге Ливана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Один военнослужащий Армии обороны Израиля погиб, еще трое были ранены в результате боев на юге Ливана, передает ТАСС со ссылкой на газету The Times of Israel. Тридцатилетний водитель пожарной машины стал жертвой столкновений с силами организации «Хезболла».

Трое пострадавших солдат-резервистов были оперативно эвакуированы с места происшествия и доставлены в больницу для получения необходимой медицинской помощи. Семьи погибшего и раненых военнослужащих уже уведомлены о случившемся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника «Хезболлы» по базе ЦАХАЛ погибли четверо израильских солдат.

До этого Израиль потерял двенадцатого военнослужащего в ходе наземного наступления в Ливане.

Вооруженные отряды шиитской организации заявили о гибели 35 бойцов армии противника за время боестолкновений.