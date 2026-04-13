Число жертв взрыва во Владикавказе выросло до трех человек
Число погибших после взрыва во Владикавказе достигло трех человек
В больнице скончался еще один человек, получивший тяжелые ожоги после взрыва, произошедшего во Владикавказе десятого апреля, число жертв увеличилось до трех человек, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Сергей Меняйло сообщил в Max, что еще один пострадавший скончался в больнице от ожогов, полученных в результате происшествия.
Меняйло отметил: «К лечению были подключены специалисты федерального ожогового центра, постоянно проводились консультации, использовались все доступные медицинские ресурсы. Однако травмы оказались слишком тяжелыми – ожоги составляли 90% поверхности тела».
Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибшего. Ранее сообщалось о двух погибших в результате этого инцидента.
Власти Владикавказа ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва на складе пиротехники.
Минздрав России сообщил о крайне тяжелом состоянии одного из пострадавших.
Правоохранительные органы задержали подозреваемых в незаконном производстве фейерверков.