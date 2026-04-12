Мишустин подписал постановление о создании НИЦ судостроения имени Крылова
Постановление о создании Национального исследовательского центра судостроения имени академика Крылова подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным, следует из соответствующего документа.
Документ опубликован на сайте кабмина. Решение принято в рамках соответствующего указа президента России Владимира Путина.
В новом федеральном учреждении будут проводиться как фундаментальные, так и прикладные научные исследования в области судостроения и морской техники. Центр займется полным инновационным циклом, включая научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по приоритетным направлениям развития отрасли.
Также центр получит полномочия по разработке и обоснованию программ судостроения, а его главной задачей станет консолидация исследовательского, конструкторского и кадрового потенциала ведущих организаций. Это позволит сформировать опережающий научно-технический задел и развивать прорывные технологии.
Согласно документу, ФГУП «Крыловский государственный научный центр» в Петербурге будет реорганизован и преобразован в федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр судостроения имени академика Крылова». Минпромторгу России поручено завершить мероприятия по реорганизации до 15 мая текущего года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам разработки и производства судового комплектующего оборудования для гражданского флота заявил, что сокращение объемов отечественного судостроения и рост закупок комплектующего оборудования за рубежом в условиях санкций привели к проблемам со сроками и ценой строительства судов в России.