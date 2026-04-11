Военкор Коц предположил, как ВСУ пытались атаковать космодром Плесецк
Обычные фронтовые БПЛА не могут «дотянуться» до космодрома Плесецк в Архангельской области; ВСУ для атаки, вероятно, использовали либо специально спроектированные дальнобойные дроны-камикадзе самолетного типа, либо радикально доработанные существующие платформы, заявил военкор Александр Коц.
Коц указал, что Плесецк расположен в 180 км южнее Архангельска, это свыше 1500 км по прямой от ближайших районов Украины. Он подчеркнул, что «это не приграничный нефтепарк и не склад в 200–300 км от линии фронта». На такое расстояние «обычные фронтовые БПЛА просто не дотягиваются по радиусу».
«Значит, по космодрому шли либо специально спроектированные дальнобойные дроны-камикадзе самолетного типа, либо радикально доработанные существующие платформы с урезанной боевой частью и максимально «раздутым» топливным запасом», – заявил он в Telegram.
Коц отметил, что за последние месяцы в Архангельской области уже фиксировались и были сбиты украинские БПЛА самолетного типа, которые направлялись в сторону космодрома. Местные жители снимали на фото и видео крупные композитные аппараты, схожие по классу с «Бобром» и UJ-22, однако с явными изменениями, ориентированными больше на дальность полета, чем на мощность заряда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что во время запуска российских спутников для широкополосного интернета космодром Плесецк подвергся попытке атаки дронами.
Путин во время встречи с представителями Роскосмоса назвал запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи большим событием.