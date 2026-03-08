Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.3 комментария
В ходе переговоров по урегулированию конфликта российская делегация жестко ставила перед украинцами вопрос о покушении на генерал-лейтенанта Алексеева, сообщил их участник, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков сообщил автору ИС «Вести» Павлу Зарубину, что российская делегация на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в категоричной форме задавала украинской стороне вопрос о покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.
Костюков отметил: «Вопрос, конечно, ставился. И ставился в жесткой форме».
Напомним, 6 февраля в жилом доме в Москве неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Алексеева. Его госпитализировали с огнестрельным ранением.
По данным ЦОС ФСБ, исполнитель покушения прибыл в Москву по заданию спецслужб Украины для совершения теракта. Позже подозреваемого задержали в Дубае и передали российским властям.
До этого также в интервью Зарубину президент Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году. Он также назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что заказчиками покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева являются украинские спецслужбы, а также виден британский след.