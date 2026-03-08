  • Новость часаПутин назвал причину возникновения украинского кризиса
    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»
    Уиткофф попросил Россию не передавать разведданные Ирану
    Эксперт оценил планы США вывезти уран из Ирана по примеру с операцией с Мадуро
    Армия Ирана пригрозила атакой по израильским военным в Азербайджане
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    Избран новый верховный лидер Ирана
    Песков назвал отличия переговоров России и Ирана с США
    ВСУ применили дроны-матки с нестандартными частотами под Донецком
    Протесты в Нью-Йорке переросли в столкновения и поджоги
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    8 марта 2026, 15:30 • Новости дня

    Песков дал свой номер военкору Наумовой для предложений по защите детей

    Песков дал свой номер военкору Наумовой для передачи идей по защите детей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предоставил военкору Марьяне Наумовой свой номер телефона для передачи инициатив по безопасности детей.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков передал свой номер телефона военкору Первого канала Марьяне Наумовой, которая намерена представить идеи по защите детей от современных угроз, сообщают «Вести». Это произошло по поручению президента Владимира Путина после встречи с женщинами различных профессий в Кремле.

    Во время встречи Наумова обратилась к президенту с вопросом, кому можно передать ее предложения по безопасности детей. Путин посоветовал ей передать их Пескову.

    Песков отметил в беседе с корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным, что это было прямое поручение главы государства, однако раскрывать детали он не стал. В свою очередь Наумова сообщила Зарубину, что получила номер пресс-секретаря, и с долей юмора добавила: «Кто не успел, тот опоздал».

    Ранее Песков в интервью Зарубину заявил, что Россия должна доверять себе и своему президенту, за которого голосует большинство населения.

    Также он объяснил разницу между переговорами России и Ирана с американцами и отметил, что на фоне мирового «идеального шторма» России необходимо сосредоточиться на себе и своих интересах.

    8 марта 2026, 14:22 • Новости дня
    Путин назвал причину возникновения украинского кризиса

    Путин объяснил украинский кризис поддержкой Западом событий 2014 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году, отметив влияние этих событий на Донбасс.

    Президент России Владимир Путин заявил автору ИС «Вести» Павлу Зарубину, что украинский кризис стал следствием поддержки Запада госпереворота в Киеве. По его словам, ключевые события, приведшие к нынешней ситуации, начались именно с этого момента.

    Путин подчеркнул: «Ведь откуда возник тот же самый украинский кризис? Он возник из поддержки западными странами госпереворота на Украине, а потом и крымские события, а потом на юго-востоке Украины в целом, Донбасс, Новороссия. Отсюда же все началось, отсюда все пошло». Президент также отметил, что текущая нестабильность на Украине и в регионе в целом связана с последствиями этих действий.

    Ранее в интервью Зарубину Путин назвал странной ситуацию между Киевом и ЕС, отметив, что создается впечатление, будто «хвост виляет собакой».

    До этого общаясь с журналистом, Путин заявил, что нападение Украины на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах на фоне происходящего в мире «идеального шторма».

    8 марта 2026, 13:16 • Новости дня
    Очевидцы раскрыли подробности пропажи детей в Подмосковье

    Baza: Очевидцы раскрыли подробности пропажи детей в Подмосковье

    Очевидцы раскрыли подробности пропажи детей в Подмосковье
    @ МЧС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В подмосковном Звенигороде ведутся масштабные поиски троих подростков, один из которых, по словам очевидца, был унесен течением реки, пишут СМИ.

    В Звенигороде одного из трех пропавших детей унесло течением Москвы-реки, пишет Ura.ru со ссылкой на Тelegram-канал Baza. По словам рыбака, ставшего очевидцем происшествия, спасти ребенка из-за сильного потока не удалось. «Рыбак-очевидец видел, как течение реки унесло одного из мальчиков. Спасти его из-за сильного потока не удалось», – говорится в сообщении Baza.

    После исчезновения в районе реки мобильные телефоны подростков стали недоступны. К поискам детей подключились 285 человек, включая добровольцев, которые прочесывают территорию вдоль Москвы-реки, где подростков видели в последний раз.

    В ходе поисковой операции найден шарф, который родители опознали как вещь одного из пропавших сыновей. Поиски продолжаются, спасатели и волонтеры обследуют берега и водную акваторию в надежде найти остальных детей.

    Ранее Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по факту исчезновения детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Звенигороде продолжаются поиски троих подростков, при этом рассматривается версия их гибели в местной реке. Пропавшими являются двое 12-летних мальчиков и 13-летняя девочка, которых последний раз видели в деревне Игнатьево.

    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    7 марта 2026, 20:54 • Новости дня
    СК подсчитал ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе

    Ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе составил 580 млрд рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Ущерб от преступлений киевского режима на Донбассе составляет 580 млрд рублей, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Размер ущерба, причиненного Донбассу преступными действиями киевского режима, составил 580 миллиардов рублей, сообщается на сайте Кремля. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    По словам Бастрыкина, проведена масштабная работа по судебно-экспертному установлению как суммы, так и характера ущерба, нанесенного в результате преступной деятельности Киева на Донбассе. Он подчеркнул, что эта оценка основана на детальных расследованиях и экспертизах.

    Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет продолжает собирать доказательства и фиксировать все факты разрушений и ущерба, чтобы обеспечить юридическую ответственность виновных.

    Ранее Бастрыкин сообщил президенту о двадцати рабочих поездках в Донбасс в 2025 году.

    Глава ведомства доложил о передаче в суд более 1800 уголовных дел в новых регионах.

    До этого следователи установили предварительный ущерб от действий ВСУ в Курской области на сумму более 3 млрд рублей.

    8 марта 2026, 00:14 • Новости дня
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    @ Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в поздравлении к 8 Марта подчеркнул важность вклада женщин в развитие страны и выразил признательность за их силу и самоотверженность.

    Президент России Владимир Путин поздравил женщин страны с Международным женским днем, передает РИА «Новости». В праздничном обращении глава государства отметил, что женщинам в России подвластно все, а их душа делает мир лучше и добрее.

    «Восхищаемся нашими прекрасными женщинами. От всего сердца говорим вам слова любви, признательности и благодарности. Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее», – отметил Путин.

    Путин подчеркнул, что материнская любовь остается в сердце каждого человека на всю жизнь, придавая сил в трудные моменты. Также президент отметил, что российским женщинам удается совмещать материнство, профессиональный рост, проявлять лидерские качества и заботиться о близких.

    В поздравлении президент отдельно поблагодарил женщин, работающих в зоне специальной военной операции на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Он выразил признательность за проявленные ими самоотверженность и силу духа.

    Путин также пообещал, что государство будет продолжать создавать условия для того, чтобы женщинам было легче совмещать материнство и карьеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с женщинами разных профессий в преддверии Международного женского дня.

    В Сергиевом Посаде на базе филиала ВГИК прошло праздничное мероприятие «Дыхание весны».

    Молодежное крыло Народного фронта провела всероссийскую акцию, поздравив женщин-военнослужащих, медиков, волонтеров и матерей участников СВО в более чем 70 регионах страны.

    8 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России высказал мнение, что Европа сейчас сталкивается с последствиями своей политики на Украине, назвав конфликт системной ошибкой Запада.

    Президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой. По его словам, складывается впечатление, что в этих отношениях «хвост виляет собакой», а не наоборот.

    Путин отметил, что европейские государства сейчас сталкиваются с последствиями собственных действий на Украине, подчеркнув, что это не результат действий России, а именно политика западных и европейских стран.

    В ходе интервью он заявил: «Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется «хвост виляет собакой», а не наоборот». Путин также подчеркнул, что Европа «пожинает то, что посеяла» на Украине, комментируя действия западных государств в отношении поддержки Киева.

    Глава государства назвал конфликт на Украине системной ошибкой западных стран, пояснив, что «все, что происходит сейчас – это, безусловно, ошибка прежде всего западных стран. Ошибка системная».

    Ранее в интервью Зарубину Путин заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке. Путин также поручил проработать уход с газового рынка Европы на другие, более перспективные рынки.

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России на фоне глобального «идеального шторма» важно сосредоточиться на своих интересах.

    8 марта 2026, 03:22 • Новости дня
    Умерла балерина Нинель Петрова

    Умерла народная артистка России балерина Нинель Петрова

    Умерла балерина Нинель Петрова
    @ Рудольф Кучеров/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    На 102-м году ушла из жизни прославленная балерина и педагог Нинель Петрова, прослужившая Мариинскому театру более двадцати лет.

    О смерти народной артистки России Нинель Петровой сообщил Мариинский театр, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении коллектива говорится: «Сегодня, 7 марта, на 102-м году жизни умерла выдающаяся балерина Нинель Петрова. Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким Нинель Александровны, ее ученикам и всем тем, кто ей восхищался».

    Петрова окончила Ленинградское хореографическое училище в 1944 году и сразу после выпуска присоединилась к труппе Мариинского театра.

    Она проработала там до 1968 года, заслужив уважение коллег не только профессионализмом, но и интеллигентностью, вдумчивостью и искренностью.

    После завершения исполнительской карьеры Петрова стала главным балетмейстером и репетитором труппы, а также преподавала в Ленинградской консерватории. В 1999 году ей было присвоено звание народной артистки России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, артистка Московского драматического театра Маргарита Жигунова умерла в Москве.

    Участница группы «Бурановские бабушки» Зоя Дородова скончалась в Удмуртии.

    Заслуженная артистка России Ирина Шевчук ушла из жизни на семьдесят пятом году после тяжелой болезни.

    8 марта 2026, 07:49 • Новости дня
    Захарова: Мазут из Персидского залива попал на пляжи островных стран

    Tекст: Денис Тельманов

    Мазут, разлившийся после крушения танкеров в Персидском заливе, оказался на побережьях ряда островных стран, не входящих в регион.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в интервью, что разлив мазута в Персидском заливе распространился и достиг пляжей островных государств, которые не имеют границ с регионом, передает РИА «Новости».

    «В Персидском заливе пошли ко дну танкеры с мазутом. Буквально через день этот мазут всплыл на пляжах стран, в том числе островных государств, которые не имеют прямых границ и не входят в упомянутый регион. Моментально мазут из зоны конфликта добрался до безопасных пляжей», – отметила Захарова.

    Дипломат выразила обеспокоенность возможными последствиями, если конфликт на Ближнем Востоке затронет ядерные объекты.

    Она напомнила о присутствии атомной энергетики в регионе, отметив разработки Ирана и строительство атомной электростанции в Бушире, а также обладание Израилем соответствующими технологиями.

    По ее мнению, дальнейшее распространение конфликта может привести к непредсказуемым последствиям для сферы ядерной энергетики.

    В настоящее время США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране. Сообщается о разрушениях и жертвах среди мирного населения.

    В ответ Иран атакует объекты на территории Израиля и военные базы США на Ближнем Востоке. Эта эскалация практически парализовала судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пляже Хиккадува специалисты устраняют последствия разлива мазута после удара по танкеру MKD VYOM с нефтью возле Омана.

    Танкер под флагом Палау подвергся атаке в Ормузском проливе, пострадали четверо членов экипажа. Во время мониторинга береговой полосы от Анапы до пляжа «Тортуга» в Витязево специалисты обнаружили старые выбросы мазута, поднятые штормом.

    8 марта 2026, 14:29 • Новости дня
    Путин заявил о максимальном обострении ситуации на мировых рынках

    Путин отметил предельное обострение ситуации на мировых энергетических рынках

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мировые энергетические рынки переживают период максимальной напряженности, что связано с последствиями решений, принятых европейскими властями в сфере энергетики, заявил президент России Владимир Путин.

    Ситуация на мировых энергетических рынках достигла крайней степени напряжения, заявил президент России Владимир Путин. В беседе с корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным глава государства подчеркнул: «Ситуация на мировых рынках <…> обострилась до предела».

    Ранее Владимир Путин высказывал мнение о том, что нынешние сложности на европейских рынках стали следствием ошибочных решений, принятых европейскими властями в сфере энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в интервью Зарубину Путин заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке. Также президент поручил проработать уход с газового рынка Европы на другие, более перспективные рынки.

    А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал Зарубину, что России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах на фоне мирового «идеального шторма».

    7 марта 2026, 17:46 • Новости дня
    Подросток устроил поджог на автозаправке в Петербурге

    Росгвардия задержала подростка за поджог автозаправки в Петербурге

    Tекст: Вера Басилая

    В одном из районов Петербурга подросток устроил поджог на автозаправке, но благодаря оперативным действиям сотрудников удалось предотвратить взрыв.

    Подросток поджег автозаправку в Петербурге, после чего персонал оперативно ликвидировал возгорание и не допустил взрыва. В результате происшествия были зафиксированы повреждения, однако серьезных последствий удалось избежать, сообщают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника на месте происшествия. По предварительным данным, подросток мог действовать по указанию мошенников, но официального подтверждения этой версии пока нет.

    Ранее в отделении банка в подмосковном Путилкове подросток облил банкомат горючей жидкостью и поджег его по указанию кураторов.

    На юго-востоке Москвы силовики поймали студента колледжа после возгорания топливораздаточной колонки на автозаправке.

    В Петербурге суд арестовал молодого человека за поджог железнодорожного состава по инструкции анонимов.

    7 марта 2026, 21:16 • Новости дня
    Власти Индии заявили о независимости от разрешений на покупку нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Политика Нью-Дели в сфере энергетики определяется исключительно национальными интересами и доступностью сырья, а не внешними разрешениями или санкционными послаблениями, заявил высокопоставленный правительственный чиновник агентству ПТИ.

    Индия никогда не зависела от разрешения какой-либо страны на покупку нефти в России, заявил высокопоставленный индийский чиновник агентству ПТИ, передает РИА «Новости».

    Представитель правительства подчеркнул: «Индия будет покупать нефть везде, где она доступна. Наши закупки нефти не будут регулироваться никакими пустыми лозунгами».

    Эти заявления последовали после решения США на 30 дней отменить часть санкций, что позволило индийским НПЗ закупать российскую нефть.

    Другой чиновник пояснил, что временная отмена санкций лишь снимает некоторые трения, но не определяет энергетическую политику страны. По его словам, Индия руководствуется принципами доступности, наличия и устойчивости энергоресурсов для каждого домохозяйства.

    Сейчас в распоряжении Индии находится более 250 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, что составляет запас на 7-8 недель. Этот объем хранится в стратегических резервах, резервуарах, трубопроводах, терминальных объектах и на судах, уже следующих к индийским портам.

    В целом Индия закупает нефть примерно у 40 стран, а местные нефтеперерабатывающие заводы функционируют в штатном режиме.

    Министерство финансов США выдало Индии временное разрешение на покупку российской нефти.

    Индийское правительство сообщило о готовности рассмотреть закупки сжиженного природного газа из России.

    Отраслевые аналитики назвали действия американской стороны попыткой создать видимость влияния на торговые процессы.

    7 марта 2026, 20:11 • Новости дня
    Путин обсудил с Бастрыкиным работу СК в новых регионах России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин обсудил с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным работу ведомства в новых регионах России.

    Владимир Путин провел встречу с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным, следует из сообщения на сайте Кремля.

    На встрече обсуждалась деятельность ведомства в новых регионах России, где были созданы четыре управления СК. Бастрыкин сообщил, что в 2025 году следователи СК передали в суд 1823 уголовных дела, а сам он совершил 20 рабочих поездок в Донбасс в прошлом году.

    Путин уточнил, организованы ли все необходимые инструменты для работы органа следствия на новых территориях и сформированы ли условия. Бастрыкин ответил, что желающих работать следователями в новых регионах очень много, в том числе среди девушек.

    «Очень много желающих там работать. Даже девушки желают там работать», – заявил Бастрыкин. Он добавил, что для женщин, желающих работать в новых регионах, действует особый порядок: по каждому такому обращению подается рапорт, и он лично принимает решение с учетом семейных обстоятельств. По его словам, сотрудники ведомства в целом успешно выполняют свои задачи на новых территориях.

    Ранее Владимир Путин назвал укрепление судебной системы на исторических территориях ключевой задачей.

    7 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    Индия сообщила о готовности рассмотреть закупки российского СПГ

    Tекст: Вера Басилая

    Индийское правительство не исключает рассмотрение закупок российского сжиженного природного газа, если соответствующее предложение поступит, а также удерживает цены на топливо, сообщает Reuters.

    Агентство Reuters и источник в индийском правительстве сообщил, что Индия готова рассмотреть возможность закупок российского сжиженного природного газа, если поступит соответствующее предложение, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что индийские компании рассмотрят закупки российского сжиженного природного газа, если им предложа.

    По информации Reuters, после того как США ослабили ограничения, индийские компании активизировали закупки российской нефти. Это связано с необходимостью поддержания стабильной работы нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии.

    Также источник сообщил, что Индия не планирует повышать розничные цены на бензин и дизель в нынешних условиях. Такое решение объясняется растущими запасами топлива в стране.

    Министр энергетики США Крис Райт подтвердил, что страна разрешила Индии продолжать закупки российской нефти. Это решение принято на фоне практически полной остановки судоходства через Ормузский пролив, что могло бы привести к дефициту энергоносителей в регионе.

    Ранее Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил, что Индия нарастила закупки российской нефти независимо от воли США.

    7 марта 2026, 16:23 • Новости дня
    Отделение банка в Подмосковье поджег подросток по указанию кураторов

    Отделение банка в Подмосковье было подожжено подростком по указанию кураторов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В отделении банка в подмосковном Путилкове подросток по указанию кураторов облил банкомат горючей жидкостью и поджег, пострадавших нет, уточнили в правоохранительных органах.

    16-летний подросток устроил взрыв и пожар в отделении банка на улице Вольной в поселке Путилково в Красногорске Московской области, следуя указаниям кураторов, сообщает Мособлпрокуратура. Юноша по телефону получил инструкции от неизвестных, пронес в банк канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил банкомат и поджег его. «Красногорская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента», – говорится в заявлении пресс-службы.

    Пресс-служба ГУ МВД по Московской области добавила, что по факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Красногорска сообщила о пожаре в отделении банка ВТБ в поселке Путилково, но не указала причины возгорания.

    Ранее в Балашихе 18-летняя девушка попыталась поджечь торговый центр по указке мошенников. До этого в Химках подросток по указанию мошенников поджег машину полиции.

    8 марта 2026, 10:12 • Новости дня
    В Подмосковье предположили гибель троих пропавших детей в реке

    В Звенигороде предположили гибель троих пропавших детей в реке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поиски троих подростков, исчезнувших на прогулке в Звенигороде в Московской области, продолжаются, при этом рассматривается версия их гибели в местной реке, отмечают СМИ.

    Поиски троих подростков, пропавших в Звенигороде Московской области 7 марта, продолжаются, сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

    Дети ушли гулять накануне вечером и не вернулись домой. Недалеко от места их исчезновения развернут оперативный штаб, где работают как добровольцы, так и местные жители совместно с полицией.

    По словам представителей «ЛизаАлерт», рядом с районом пропажи протекает река, вблизи которой подростки часто гуляли. Добровольцы обследуют берег, патрулируют улицы, размещают ориентировки и опрашивают возможных свидетелей. На данный момент в поиске задействованы 285 человек, работа штаба не прекращается ни на минуту.

    Спасатели просят приносить алкалиновые батарейки типа АА, скотч, воду в бутылках объемом 0,5 литра и перекусы для волонтеров. Пропавшими являются двое 12-летних мальчиков и 13-летняя девочка, которых последний раз видели в деревне Игнатьево.

    Между тем правоохранительные органы сообщили ТАСС о предварительной версии происшествия – подростки могли утонуть в реке. Как отметил собеседник агентства, «по предварительной информации, дети, которые пропали в Звенигороде, утонули в реке». Окончательные обстоятельства исчезновения пока выясняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Звенигороде две женщины украли любимую игрушку трехлетней девочки после ее тяжелой операции на сердце.

    Ранее в районе Звенигорода погиб подросток, который управлял питбайком. Между тем, 4 марта в Екатеринбурге нашли двух школьниц 10 и 11 лет, которых искали четыре дня.

    8 марта 2026, 05:17 • Новости дня
    В Армавире вспыхнул пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар охватил территорию нефтебазы в Армавире, при этом никто не пострадал и работы по тушению продолжаются.

    Пожар возник на нефтебазе в Армавире Краснодарского края в результате атаки беспилотного летательного аппарата, передает ТАСС.

    В сообщении регионального оперативного штаба отмечается: «В Армавире произошло возгорание на территории нефтебазы из-за атаки БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет».

    В ликвидации возгорания участвуют 91 человек и 26 единиц техники. Оперативные службы продолжают борьбу с огнем, угрозы для жилых районов не сообщается.

    Причины атаки и объем ущерба уточняются, ситуация находится под контролем местных властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Минобороны отразили атаку дронов ВСУ на территорию Волгоградской области.

    Несколько резервуаров на нефтебазе в Белгородской области загорелись после атаки беспилотника. Два беспилотника ВСУ атаковали территорию нефтебазы на юге Луганска.

    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти

    США готовятся к жестким переговорам с Китаем, чтобы Пекин покупал меньше нефти из России и больше из Америки. С Индией такая история почти сработала, однако с Китаем все по-другому. Российские углеводороды стали одной из основных причин, почему Китай легче других переживает перекрытие ближневосточных энергоресурсов. Эта ситуация не отдалит, а скорее, наоборот, замотивирует Пекин заключить еще больше контрактов с Россией. Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»

    «Россия всегда держалась не только на силе мужчин, но и на мудрости и внутреннем стержне женщин. Роль женщины – это не про слабость и не про соперничество с мужчинами. Это про ответственность, созидание и способность сохранять человеческое даже в самые сложные времена», – сказала газете ВЗГЛЯД Ираида Демина, доброволец СВО, лейтенант медицинской службы, участник программы «Время героев». Подробности

    В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую

    Временный руководящий совет Ирана отказался от атак на соседние страны. Президент страны Масуд Пезешкиан извинился за ранее нанесенные по ним ракетные удары. При этом война продолжается. Иран нанес массированный удар возмездия и атаковал танкер в Ормузском проливе. США стягивают силы и готовятся к крупнейшей бомбардировке Ирана. Как говорят эксперты, Тегеран настроен помириться с соседями, но в отношении США и Израиля красных линий у них нет. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

