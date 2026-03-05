  • Новость часаЗапущенный из Ирана дрон упал возле аэропорта Нахичевани в Азербайджане
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США отметили собственный «день позора»

    Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    5 марта 2026, 11:31 • Новости дня

    На Кубани заключенный отправлял осужденных на СВО ради сдачи украинской армии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В колонии Краснодарского края выявили мужчину, уговаривавшего сокамерников отправиться в зону спецоперации ради перехода на сторону украинских боевиков, сообщили во ФСИН.

    Гражданин России 1958 года рождения пытался склонить других осужденных к государственной измене в одном из учреждений региона, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Злоумышленник убеждал арестантов заключить контракт с Минобороны, чтобы попасть в зону спецоперации. По его задумке, заключившие контракт должны были вступить в запрещенную в России украинскую террористическую организацию.

    В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела за содействие терроризму и приготовление к подстрекательству к госизмене. За подобные деяния законодательство предусматривает суровое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Ранее Краснодарский краевой суд приговорил местного жителя к 13 годам колонии за государственную измену. Житель Воркуты получил 15 лет лишения свободы за попытку убедить сына сдаться в плен ВСУ. Сотрудники ФСБ задержали в Москве мужчину за склонение российских бойцов к переходу на сторону противника.

    4 марта 2026, 13:28 • Новости дня
    Эксперт: За атакой Украины на российский газовоз стоит страна НАТО

    Эксперт Анпилогов: За атакой Украины на российский газовоз стоит страна НАТО

    Эксперт: За атакой Украины на российский газовоз стоит страна НАТО

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Организатором атаки украинскими безэкипажными катерами на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море могли быть Британия или Франция. У них больше технических возможностей для таких операций. При этом подобные инциденты ведут к росту стоимости газа и для самих европейских потребителей, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов.

    «В отличие от применения пилотируемых самолетов или экипажных катеров, атака беспилотника дает возможность анонимного нападения или удара под ложным флагом. БЭК не имеет условного гражданства и порта приписки, а канал управления им часто является закрытым, зашифрованным и не так просто отслеживается», – объяснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «С момента начала СВО Украина является для ряда стран Запада удобной ширмой при проведении любых антироссийских операций, как это было с «Северными потоками». Очевидно, что тот теракт было невозможно осуществить только с зафрахтованной украинскими спецслужбами яхты «Андромеда» без помощи судов со специальным оборудованием. На мой взгляд, в ситуации с «Арктик Метагаз» мы видим концептуально схожую картину», – продолжил он.

    «У Украины нет флота, необходимого для проведения атак морскими беспилотниками. Использование же торговых судов сопряжено с гораздо большим риском неудачи и техническими нюансами – их радарное оборудование более слабое, а каналы связи не предназначены для таких операций», – отметил спикер.

    «Для защищенного проведения такого рода операций нужен военный корабль в зоне атаки безэкипажных катеров, который бы обеспечивал их связь, координацию, целеуказания. Таким образом, думаю, организатором атаки является одна из стран НАТО, прежде всего – Британия или Франция. Второй очередью подозреваемых я бы назвал Германию или Польшу, у них тоже есть достаточно серьезная школа морских диверсантов», – указал он.

    «Украине же, вероятно, снова была отведена роль исполнителя. При этом нельзя исключать, что европейские кураторы специально подсветили украинскую причастность к атаке, чтобы снять с себя обвинения в международном морском терроризме. Киев же находится в состоянии конфликта с Москвой, и такие его действия, по замыслу Брюсселя, должны быть обоснованы в глазах мирового сообщества», – пояснил эксперт.

    «Евросоюз и европейские члены НАТО добиваются роста рисков для всех участников цепочки перемещения российского СПГ по миру. Брюссель хочет сократить экспорт газа из России и вынудить покупателей отказываться от контрактов с Москвой», – объяснил аналитик.

    «При этом Европа бьет сама по себе. Газовый и нефтяной рынки глобальны. Российские поставки являются их неотъемлемой частью и не могут рассматриваться в отрыве от других составляющих вроде блокады Ормузского пролива или сокращения добычи Катаром. Поэтому любые инциденты с российским нефтеналивным или газовым флотом неизменно будут двигать цены вверх. И эта тенденция коснется в том числе европейских потребителей», – указал он.

    Ранее в Средиземном море на российский газовоз «Арктик Метагаз» была совершена атака украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии, сообщает в Telegram-канале Минтранс России. Инцидент произошел в международных водах недалеко от Мальты. По данным ведомства, судно следовало с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманска.

    «Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены. Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права», – отмечается в сообщении.

    «Подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств – членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества», – указали в Минтрансе.

    По информации gCaptain, судно загрузило СПГ на плавучем хранилище Saam, после чего совершило переход вокруг Великобритании и Испании в Средиземное море. По данным Marinetraffic, танкер следовал в египетский Порт-Саид у северного окончания Суэцкого канала. Конечной точкой мог быть Китай – терминал по регазификации СПГ в городе Бэйхай провинции Гуанси на северо-восточном побережье Тонкинского залива.

    Танкер «Арктик Метагаз» валовой вместимостью около 94 тыс. тонн с 2024 года находится под санкциями США и Британии за транспортировку газа в составе якобы так называемого теневого флота России.

    Стоит отметить, что накануне биржевая цена газа в Европе взлетела до 727 долларов за тысячу кубометров на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. После иранских ударов Катар остановил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире заводе, сообщает РБК.

    Ранее Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ, объяснял газете ВЗГЛЯД смысл захвата западными странами судов «теневого флота» России.

    5 марта 2026, 06:48 • Новости дня
    В Волчанских Хуторах нашли обезглавленные тела солдат ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные обнаружили в Харьковской области обгоревшие тела украинских бойцов, которые были специально изуродованы сослуживцами для осложнения процедуры идентификации, сообщил источник в силовых структурах.

    Сожженные и изуродованные останки военнослужащих противника были найдены в подвалах бывших жилых домов в Волчанских Хуторах, сказал собеседник ТАСС.

    Он пояснил, что останки были обуглены, у части тел отрезаны конечности и даже головы.

    По оценке силовиков, высока вероятность, что таким жутким способом бойцы ВСУ пытались сохранить фрагменты для будущего опознания и официального признания погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые группы «Севера» в конце февраля зачистили более десяти домовладений непосредственно в Волчанских Хуторах.

    Российские военные в Волчанске ранее фиксировали попытки ВСУ сжечь тела погибших для затруднения их опознания. В ходе освобождения села Искра бойцы также обнаружили в подвале десятки тел украинских военнослужащих.

    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    4 марта 2026, 22:18 • Новости дня
    Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз

    Путин назвал нападение на газовоз в Средиземном море террористической атакой

    Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

    Владимир Путин в интервью ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море является террористической атакой, сообщается на сайте Кремля.

    «Это террористическая атака. Мы уже не первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода, но удивляет только то, что это усугубляет ситуацию на мировых энергетических рынках, на рынках газа, в том числе и в данном случае, прежде всего, для Европы. Получается, что. киевский режим кусает, на самом деле, ту руку, с которой клюет, а именно руку Евросоюза. Евросоюз предоставляет киевскому режиму помощь бесконечную – и оружием, и деньгами. А киевский режим создает для Евросоюза проблемы одну за другой», – заявил Путин.

    Путин отметил, что подобные действия усугубляют положение на мировых энергетических рынках, особенно на рынке газа для Европы. По его словам, киевский режим «кусает ту руку, с которой клюет», отметив, что «киевский режим создает для Евросоюза проблемы одну за другой».

    Глава государства также сообщил, что, по данным российских спецслужб, в Киеве при поддержке некоторых западных спецслужб готовится акция по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    «Мы проинформировали по этому вопросу уже наших турецких друзей. Посмотрим, что будет происходить в данной сфере, но это очень опасная игра, особенно сегодня», – заявил Путин.

    Ранее российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море.

    Два члена экипажа были госпитализированы с ожогами, остальные отправились в Мурманск.

    МИД России заявил о возможности принятия политико-дипломатических мер из-за атаки, которая привела к ущербу для окружающей среды.

    5 марта 2026, 02:40 • Новости дня
    Подполье заявило о ненависти к Зеленскому у жителей Харькова, Одессы и Николаева

    Tекст: Катерина Туманова

    Во многих областях Украины жители связывают тяжелую жизненную ситуацию с пребыванием в оккупированном Киевом режиме и обвиняют Владимира Зеленского в предательстве, рассказали в пророссийском подполье.

    «В Харькове, Одессе, Днепропетровске, Запорожье, Николаеве – ненависть к Зеленскому – абсолютный мейнстрим. Люди считают, что они в оккупации у киевского режима. Они прямо обвиняют Зеленского в том, что он их сдал, бросил под обстрелы, а сам отсиживается», – рассказал ТАСС представитель пророссийского подполья.

    В центре страны, например, в Киеве, Черкассах, Полтаве и Виннице, наблюдается раскол в общественных настроениях. Источник утверждает, что отключения света, холод и мобилизация заставили многих жителей этих городов изменить мнение о власти.

    Примером этого стало видео из Киева, где Зеленскому пожелали «сгореть в крематории», что, по словам информатора, отражает реальное настроение в народе.

    На западе Украины, в таких городах, как Львов, Ивано-Франковск и Тернополь, влияние радикальных националистических групп по-прежнему ощущается, однако и там поступают сообщения о недовольстве.

    Представитель подполья сообщил, что матери мобилизованных солдат проклинают Зеленского и его правительство. Кроме того, даже среди радикалов есть те, кто ненавидит Зеленского за то, что, по их мнению, он намерен уступить территории и не даст победить.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о возможных сложностях с получением ракет из-за нужд США в операции против Ирана. Эксперты назвали обоснованными опасения Киева насчет дефицита комплексов «Патриот» и боеприпасов к ним. Военэксперт Марочко сообщал, что ВСУ боятся дефицита снарядов из-за войны против Ирана.

    4 марта 2026, 15:06 • Новости дня
    Кабмин Словакии одобрил прекращение соглашения об энергопомощи Украине
    Кабмин Словакии одобрил прекращение соглашения об энергопомощи Украине
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Словакии приняло решение о немедленном прекращении соглашения с Украиной по аварийным поставкам электроэнергии, включая действия компании SEPS.

    Кабинет министров Словакии на заседании в среду одобрил расторжение соглашения с Украиной о помощи аварийными поставками электроэнергии, передает РИА «Новости».

    Согласно опубликованным на сайте правительства документам, речь идет о договоре между словацким оператором системы передачи электроэнергии SEPS и украинской компанией Ukrenergo.

    В постановлении говорится: «Правительство… рекомендует министру финансов принять шаги в отношении компании SEPS для немедленного прекращения действия соглашения между SEPS и компанией Ukrenergo об аварийных поставках электроэнергии». Таким образом, Словакия официально запускает процедуру расторжения энергетического сотрудничества с соседней страной по данному направлению.

    Ранее соглашение предусматривало возможность быстро направлять электроэнергию на Украину в экстренных случаях. Причины разрыва соглашения в документах не уточняются. Решение вступит в силу после выполнения всех необходимых процедур на уровне операторов и министерств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны киевских властей из-за закупок российской нефти.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о договоренности с Робертом Фицо по созданию совместной комиссии для оценки состояния нефтепровода «Дружба».

    4 марта 2026, 22:27 • Новости дня
    Пентагон назвал выгодным для США усиление обороны Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра обороны США по политическим делам Элбридж Колби заявил, что усиление оборонных возможностей Украины отвечает интересам Вашингтона.

    Заместитель министра обороны США по политическим делам Элбридж Колби подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в защищенности Киева, передает ТАСС.

    «Что касается поддержки Украины, в наших интересах, чтобы Украина была хорошо защищена. <…> Мы сыграли важную роль в разработке программы PURL, которая нужна для продажи американских вооружений в Европу, а затем из Европы на Украину», – сказал чиновник.

    При этом представитель Пентагона уклонился от прямого ответа на вопрос о будущей роли Соединенных Штатов в обеспечении безопасности республики. Колби отметил, что не хотел бы забегать вперед до завершения переговорного процесса. Тем не менее он добавил, что Америка сохранит за собой ключевую функцию в вопросах стабильности Европы в целом.

    Дональд Трамп заявлял, что Североатлантический альянс полностью оплачивает все американское вооружение, которое поставляется на Украину.

    Пентагон призывал страны НАТО нарастить закупки американского оружия для нужд ВСУ в рамках специальной программы.

    Колби подчеркнул, что переговоры по урегулированию на Украине продвигаются успешно и направлены на достижение мира.

    СМИ писали, что Запад не справился с обеспечением Украины системами ПВО по программе PURL.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что война на Ближнем Востоке подрывает украинскую систему противовоздушной обороны.

    5 марта 2026, 09:40 • Новости дня
    Фицо заявил об отсутствии веры словам Зеленского

    Фицо отказался верить словам Зеленского о «Дружбе»

    Фицо заявил об отсутствии веры словам Зеленского
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко поставил под сомнение заявления Киева о повреждении нефтепровода «Дружба», отметив отказ допустить европейских инспекторов.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоверие заявлениям Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба», передает «Прайм».

    «Я не верю Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами», – жестко заявил словацкий премьер.

    Фицо рассказал журналистам, что украинские власти отказали словацким и европейским дипломатам в доступе к нефтепроводу «Дружба» для оценки его технического состояния и отклонили предложение о создании международной инспекционной группы.

    Кроме того, Фицо подчеркнул, что такими действиями Украина теряет поддержку со стороны Словакии.

    Киев остановил прокачку нефти по «Дружбе» в конце января, заявив о повреждениях в результате «российских атак», однако Братислава считает, что трубопровод работоспособен, а остановка транзита – политический инструмент давления.

    Венгрия, также оставшаяся без нефти из-за остановки, заблокировала новый пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Киеву на 90 млрд евро, а также объявила о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.

    Фицо ранее уличил Владимира Зеленского во лжи относительно состояния нефтепровода «Дружба».

    Правительство Словакии приняло решение немедленно прекратить соглашение с Украиной по аварийным поставкам электроэнергии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил в Еврокомиссию письмо с требованием возобновить транзит российской нефти через «Дружбу» и заявил об угрозе энергобезопасности ЕС.

    Власти Украины не допустили представителей Евросоюза для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей при покупке российской нефти.

    4 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Украинские БПЛА атаковали Кирово-Чепецк в Кировской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Кирово-Чепецке утром в среду была зафиксирована атака беспилотников, пострадавших не зарегистрировано, ситуация остается под контролем оперативных служб, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

    Соколов сообщил в своем Telegram-канале, что утром в среду беспилотные летательные аппараты атаковали город Кирово-Чепецк. По его словам, в результате инцидента пострадавших нет, а на месте продолжают работать представители оперативных служб. Ситуация находится под полным контролем властей региона.

    Губернатор напомнил, что антитеррористическая комиссия Кировской области запретила размещать фото, видео и сообщения о месте падения дронов в социальных сетях, СМИ и других информационных ресурсах. По словам Соколова, этот запрет необходим для обеспечения безопасности жителей, предприятий и организаций. Он также обратился к жителям региона с призывом строго соблюдать данное требование.

    Ранее дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа в ночь со вторника на среду.

    Власти Чебоксар перевели школы на дистанционный формат из-за угрозы падения БПЛА.

    МЧС сообщало об опасности атаки беспилотников на Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны в Татарстане.

    4 марта 2026, 17:46 • Новости дня
    ОБСЕ проигнорировала планы по ядерному оружию для Киева

    ОБСЕ проигнорировала сообщения о планах по ядерному оружию для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники Форума ОБСЕ не отреагировали на данные о возможной передаче Киеву ядерного оружия Лондоном и Парижем, прозвучавшие на заседании, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    Участники Форума ОБСЕ проигнорировали информацию российской Службы внешней разведки о предполагаемых планах Британии и Франции по передаче Киеву ядерного оружия, сообщила РИА «Новости» глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    По ее словам, на прошлом пленарном заседании российская сторона предоставила соответствующие данные, предупреждая об угрозах изменения безъядерного статуса Украины.

    Жданова напомнила о недавнем интервью Владимира Зеленского Sky News, где украинский лидер заявил, что не прочь получить оружие массового уничтожения для борьбы против России. По мнению дипломата, это заявление саморазоблачает киевские власти и западных покровителей, поскольку подтверждает их стремления нарушить действующие ограничения.

    «Здесь, на ФСОБ, наше заявление не захотели принять всерьез. А как теперь быть с признанием Зеленского? Он не ведает, что говорит? Или не ведает, что творит? Любой ответ явно не в пользу подопечного западных кураторов. Он говорит и делает ровно то, что ему сказано», – заявила Жданова на 1129-м заседании форума в среду. Она подчеркнула, что игнорирование этих фактов ставит под сомнение искренность западных участников в вопросах безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал намерения передать ядерное оружие Киеву нарушением международного права. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим передать ядерное оружие на Украину.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые шаги по содействию созданию военного ядерного потенциала на Украине будут считаться прямой угрозой безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 февраля Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.


    4 марта 2026, 18:07 • Новости дня
    В результате атаки на газовоз России пострадали два члена экипажа

    Минтранс сообщил о двух пострадавших в результате атаки на газовоз

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два члена экипажа российского газовоза были госпитализированы с ожогами после нападения у берегов Ливии, остальные отправились в Мурманск, сообщили в Минтрансе.

    В результате атаки на газовоз «Арктик Метагаз» пострадали два члена экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минтранса России Николая Шестакова. По его словам, пострадавшие получили ожоги, были эвакуированы с судна спасательным катером и доставлены в больницу Бенгази, где им окажут необходимую медицинскую помощь.

    Оставшиеся 28 членов экипажа в настоящее время продолжают путь в Мурманск. Министерство транспорта России квалифицировало нападение на судно как акт международного терроризма и пиратства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский газовоз был атакован в Средиземном море украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии. Танкер следовал из Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам.

    Эксперт Алексей Анпилогов отметил, что организатором атаки могли быть Британия или Франция, обладающие необходимыми техническими возможностями. При этом, он добавил, что инциденты такого рода ведут к росту стоимости газа для европейских потребителей.

    А другой эксперт Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что Украина такими действиями способствует увеличению цен на энергоресурсы и пытается привлечь внимание к себе в информационной повестке.

    5 марта 2026, 07:21 • Новости дня
    За ночь над Россией уничтожили 76 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь со среды на четверг над страной поразили 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Над Саратовской областью уничтожили 33 БПЛА, над Черным морем – 17, над Крымом – 10, указало ведомство в Max.

    Над Ростовской областью поразили девять дронов, над Кубанью – четыре, над Волгоградской областью – два.

    Также один дрон уничтожили один БПЛА.

    Утром в четверг временные ограничения на полеты отменили в аэропортах семи российских городов.

    В среду днем средства ПВО сбили 34 украинских БПЛА над регионами России за четыре часа.

    4 марта 2026, 21:02 • Новости дня
    Захарова заподозрила Зеленского в употреблении гуталина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала предложение Владимира Зеленского отправить украинских специалистов на Ближний Восток для борьбы с иранскими беспилотниками, предположив, что он «перешел на гуталин».

    Она подчеркнула, что многие слышали различные заявления Зеленского и догадываются, «на каких он там препаратах», передает РИА «Новости».

    Ранее агентство Bloomberg опубликовало интервью с Зеленским, в котором он заявил о намерении направить «лучших экспертов» с Украины в ближневосточные страны для противодействия иранским беспилотникам. Также он допустил, что лидеры монархий Персидского залива могли бы использовать свои «прекрасные отношения с Россией», чтобы убедить Москву объявить месячное прекращение огня.

    Захарова обратила внимание, что Зеленский манипулирует темой перемирия на Украине. По словам украинского лидера, перемирие позволило бы Киеву перебросить «лучших операторов-перехватчиков беспилотников» в регион для защиты мирного населения. Итогом своих рассуждений Захарова задалась вопросом: «Чего больше – неадекватности или вот этой сатанинской лжи?».

    Ранее Захарова сочла трагикомичной и показательной готовность украинского лидера направить военных специалистов для участия в ближневосточном противостоянии.

    Зеленский поддержал нанесение ударов по Ирану со стороны Израиля и США.

    4 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Украинский солдат сравнил обращение в плену и в ВСУ

    Пленный ВСУ: ВС России обращаются с нами лучше, чем инструкторы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский военный заявил, что российские бойцы обращаются с пленными лучше, чем сержанты и инструкторы в украинских учебных центрах.

    Российские военные относятся к украинским пленным лучше, чем сержанты и инструкторы в украинских учебных центрах, заявил пленный из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимир Охрименко. По его словам, после пленения на краснолиманском направлении бойцы группировки «Запад» выдали им одежду, пищу, воду и сигареты, передает ТАСС.

    Охрименко подчеркнул: «В плену одели, кормят, поят, сигареты дают. Относятся хорошо, лучше, чем наши сержанты и эти инструкторы. Если есть возможность, идите в СЗЧ (самовольное оставление части). Если уже на позиции, бросайте оружие и сдавайтесь. Не обижают».

    Он отметил, что сдался в плен добровольно вместе с сослуживцем. По словам Охрименко, когда они приняли решение сдаться, другие украинские военнослужащие попытались уничтожить их с помощью FPV-дронов.

    Ранее другой украинский военнопленный заявил, что подразделения ВСУ с помощью дронов уничтожают своих бойцов, решивших сдаться российским военным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские десантные подразделения потеряли статус элитных из-за набора неподготовленных новобранцев с плохим здоровьем. До этого Владимир Зеленский признал падение боевого духа и усталость в рядах ВСУ.


    4 марта 2026, 14:14 • Новости дня
    Захарова сравнила публикацию данных о киевском режиме с делом Эпштейна

    Tекст: Валерия Городецкая

    Публикация информации о действиях киевского режима в отношении несовершеннолетних вызовет мировой скандал, который «превзойдет все это эпштейновское наследие», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

    Она прокомментировала подписанный Владимиром Зеленским закон, разрешающий принудительную эвакуацию детей из зон боевых действий без согласия родителей, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что согласно новому закону, если родители откажутся эвакуировать детей, полиция сможет вывезти их из прифронтовых районов и передать органам опеки. Родители смогут вернуть детей только в течение шести месяцев и только при условии проживания на безопасной территории, критерии которой будут определять местные военные и областные администрации.

    Дипломат отметила, что документ формализует уже существующую практику принудительной эвакуации несовершеннолетних на Украине, которой занимаются различные НПО и НКО. Она обратила внимание на то, что судьба тысяч так называемых эвакуированных детей до сих пор неизвестна, и выразила опасения относительно их дальнейшей участи.

    Захарова напомнила, что в 2022 году на Украине были упрощены законодательные процедуры изъятия органов у людей без их согласия, и выразила обеспокоенность тем, что эвакуированные дети могут попасть под такие риски. Она также заявила, что многие украинские дети, пересекавшие границу с родственниками, «буквально растворялись» в странах Западной Европы, и подтвердить их судьбу невозможно.

    Кроме того, Захарова связала новые нормы с риском использования детей в международных программах по торговле людьми и манипуляции общественным мнением. По ее словам, эвакуированных детей могут впоследствии выдавать за «украденных Россией» ради пропагандистских целей, а их семьи подвергнутся преследованиям.

    Ранее Захарова назвала убийство детей и стариков обыденным делом для Киева.

    4 марта 2026, 15:48 • Новости дня
    На Украине предложили давать мобилизованным время на оформление завещания

    На Украине предложили давать мобилизованным отсрочку для написания завещания

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский общественный деятель Сергей Притула выступил за предоставление мобилизованным короткой отсрочки для оформления завещания перед отправкой на фронт.

    Военкоматы на Украине должны предоставлять мобилизованным мужчинам хотя бы небольшую отсрочку для оформления завещания перед отправкой на фронт, заявил общественный деятель Сергей Притула в интервью украинскому изданию Liga.net, передает РИА «Новости».

    Притула отметил, что у многих мужчин, которых мобилизуют, есть семьи, дети и бизнес, и им требуется время на урегулирование дел, в том числе на написание и нотариальное заверение завещания. «Прошу прощения, написать завещание, нотариально его заверить для того, чтобы в случае, если ты погибнешь, твоя жена не бегала по каким-то инстанциям, чтобы ее там не футболили», – заявил он.

    Общественный деятель также подчеркнул, что со стороны государства было бы ошибкой ожидать большого рвения на фронте от людей, которых схватили на улице. По его мнению, предоставление такой отсрочки могло бы продемонстрировать мобилизованным уважение со стороны властей.

    Ранее посла Украины в Будапеште Федора Шандора вызвали в МИД Венгрии после сообщений о насильственной мобилизации закарпатских венгров.

    До этого житель Украины замаскировался под пожилую женщину, чтобы пересечь границу с Молдавией и избежать мобилизации. А в городе Иршава пьяный начальник военкомата пытался заставить строителей пройти мобилизацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский признал усталость среди военнослужащих ВСУ и указал на падение их боевого духа.

