ФСБ задержала врио главы «Башкиравтодора» в Уфе

Tекст: Ольга Иванова

Сотрудники ФСБ задержали временно исполняющего обязанности гендиректора компании «Башкиравтодор» Александра Ликомаскина. По данным источника UFA1.ru, Ликомаскина вывели из здания предприятия. Официальных комментариев от «Башкиравтодора» по ситуации пока не поступало.

Александр Ликомаскин был назначен на пост в марте этого года, сменив Ильдара Юланова, который оказался под следствием по обвинению в хищениях. До назначения в «Башкиравтодор» Ликомаскин работал заместителем министра транспорта Самарской области.

Ильдар Юланов возглавлял компанию с февраля 2021 года, а в ноябре 2023 года его задержали. Следствие считает, что Юланов и топ-менеджеры ООО «Киви» похитили более 150 млн руб. на контрактах при реконструкции дороги Бирск – Тастуба – Сатка и улицы Пугачева в Уфе. В сентябре 2025 года суд приговорил Юланова к девяти годам колонии и штрафу в 1 млн руб.