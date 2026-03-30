  За ночь над Россией уничтожили 102 украинских беспилотника
    Северная Европа примеряет роль щита либерального миропорядка
    Политолог объяснил резкую реакцию Финляндии на падение украинского беспилотника
    Иран уничтожил самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США
    Эксперт объяснил минирование Украиной канала Северский Донец – Донбасс
    Постпред Ульянов указал на провал попытки США и Израиля лишить Иран государственности
    Медведев: США не смогли защитить союзников в Персидском заливе
    Эксперт оценил перспективу массовой мобилизации женщин на Украине
    Reuters: Спутники показали темпы строительства дорог и мостов в Новороссии
    Израиль не пустил латинского патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Иран может стать для Америки хуже Вьетнама

    29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Венесуэле не оказалось места для революционной романтики

    Трампу в Венесуэле нужно стабильное правление легитимно избранного президента, который изначально ориентируется на США – проще говоря, берет под козырек. Плюс доступ американских компаний к углеводородам, который, по сути, уже открыт.

    Андрей Медведев Андрей Медведев США перед Ираном оказались слабее, чем перед Вьетнамом

    Положение Ирана отличается от положения Северного Вьетнама, которому тогда помогал СССР, а Ирану сейчас не помогает даже его самый ближайший союзник – Китай. И тем не менее Вашингтон оказался в ситуации, в которой американские политики хотели бы оказаться меньше всего.

    30 марта 2026, 07:29 • Новости дня

    Над Воронежской областью уничтожили 10 украинских БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны в ночь на понедельник отразили атаку беспилотников на Воронежскую область, сообщил глава региона Александр Гусев.

    Дежурные расчеты ПВО за одну ночь ликвидировали сразу несколько целей в разных частях области, указал губернатор, передает РИА «Новости».

    Было выявлено и уничтожено в пяти районах и одном городском округе 10 дронов, по предварительным данным, никто не пострадал.

    При падении обломков БПЛА получил повреждения один автомобиль. Кроме того, загорелась лесная подстилка, но возгорание быстро локализовали и потушили, угрозы для людей и населенных пунктов не возникло.

    В ночь на понедельник при отражении атаки БПЛА ВСУ в Краснодаре пострадали двое детей и один взрослый.

    В ночь на воскресенье над страной сбили более 200 украинских беспилотников.

    29 марта 2026, 18:58 • Новости дня
    Политолог объяснил резкую реакцию Финляндии на падение украинского беспилотника

    @ Sasu Makine/Lehtikuva/imago-images/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Финляндия, в отличие от Прибалтики, не хочет следовать курсу оголтелой русофобии. Поэтому Хельсинки выражает недовольство упавшим на территории страны украинским беспилотником. Впрочем, ожидать публичного порицания Киева тоже не стоит, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Финны, конечно, вступили в НАТО, чтобы продемонстрировать свое дистанцирование от России и спрятаться под американский «зонтик». Но, в отличие от прибалтов, которые живут крайней формой русофобии, имеют совсем другие амбиции», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его словам, финны предпочли бы создавать образ страны, ведущей «осторожную и даже взвешенную политику». «Именно поэтому Хельсинки не выражает безоговорочную поддержку Украине, чего не скажешь о Прибалтике», – рассуждает спикер.

    «Более того, нынешняя динамика украинского конфликта пугает финнов, отсюда и риторика о серьезных нарушениях при падении БПЛА. Да, в стране есть президент, но страна парламентская, поэтому оценивать стоит в первую очередь позицию премьера», – считает он.

    В заключении Ткаченко допустил, что Хельсинки передаст свое недовольство и «сделает какое-то замечание» представителям Украины из-за упавшего беспилотника. «Вероятно, будут использованы дипломатические или военные каналы. Однако, скорее всего, это будет сделано непублично», – резюмировал политолог.

    Ранее военно-воздушные силы Финляндии установили, что один из упавших в районе Коуволы беспилотников принадлежал Украине, информацию о втором пока не раскрыли. Военные уточнили, что в 8.45 утра (совпадает с мск) 29 марта идентифицировали один из беспилотников как украинский AN196.

    Между тем, премьер-министр страны Петтери Орпо заявил: «Это нарушение территориальной целостности – очень серьезное дело». По словам премьера, беспилотники не были сбиты – они упали самостоятельно. В связи с инцидентом власти Финляндии рассматривают возможность созыва совещания с участием президента Александра Стубба и представителей правительства, сообщает телерадиовещатель Yle.

    Примечательно, что Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в причинах такого решения и прогнозировала его последствия.

    29 марта 2026, 15:46 • Новости дня
    Эксперт объяснил минирование Украиной канала Северский Донец – Донбасс

    Tекст: Олег Исайченко

    Минирование ВСУ канала Северский Донец – Донбасс усложнит продвижение российских войск на данном участке. Противнику приходится идти на такие шаги: за Донбасской агломерацией начинаются степи и ВСУ будет негде закрепиться, объяснил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Минирование канала Северский Донец – Донбасс – это достаточно логичное действие со стороны противника. Дело в том, что артерия протекает с севера на юг и является естественной преградой для продвижения российских войск», – объясняет военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По его словам, канал «прикрывает» для противника Славянск, Краматорск и Дружковку. «Артерия фактически нами преодолена в районе Часова Яра. Но на всех остальных направлениях сохраняется данная линия обороны. Сложность ее форсирования, среди прочего, заключается в том, что канал широкий и достаточно глубокий», – продолжает спикер.

    Собеседник выразил уверенность в том, что и Северский Донец – Донбасс, и прилегающие к нему территории могу быть заминированы достаточно плотно. «Я неоднократно видел, как ВСУ просто оставляют на обочинах дорог километры противотанковых мин. Противник очевидно не испытывает недостатка в этом виде вооружений», – считает он.

    В заключение Онуфриенко отметил, что такое плотное минирование определенно создаст трудности для российских военных и в некотором смысле замедлит их продвижение. «У ВСУ просто нет особой альтернативы. В Донецкой агломерации за каналом и укрепрайоном начинаются степи и там противник практически не сможет выстраивать укрепления и держать позиции, поэтому за текущее положение он будет цепляться изо всех сил», – резюмировал он.

    Ранее стало известно, что украинская сторона организовала множество минных заграждений на территории канала Северский Донец – Донбасс и прилегающих участках.

    «Противник готовится встречать российских военнослужащих у канала Северский Донец – Донбасс. По имеющейся информации, он провел масштабное минирование канала и прилегающей территории», – рассказал источник ТАСС.

    В субботу сообщалось, что после освобождения Брусовки российские войска существенно приблизились к каналу, расстояние составляет лишь несколько километров.

    Примечательно, что по информации властей ДНР, регион получает не более 35% необходимого объема воды, поскольку Киев нарушил работу главного канала, который берет начало в пригороде Славянска.

    Первый замгендиректора ГУП ДНР «Вода Донбасса» Сергей Мокрый ранее сообщал, что около 60% канала либо контролируются ВСУ, либо находятся в опасной зоне, а обследование освобожденных участков невозможно из-за обстрелов.

    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    29 марта 2026, 15:50 • Новости дня
    Эксперт: Нехватка людей у ВСУ подогревает разговоры о мобилизации женщин

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев все сильнее «закручивает гайки» в части мобилизации населения. И чем острее будет ощущаться нехватка людей в ВСУ, тем громче будут звучать голоса о необходимости отправить на фронт всех, включая женщин, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. На Украине активизировались разговоры о подготовке к мобилизации женщин.

    «На Украине вновь усилились меры по мобилизации: Киев «закручивает гайки» в части различных броней, например. Однако людей на фронте все равно не хватает, а число уклонистов и самовольно оставляющих часть, продолжает расти», – говорит политолог Владимир Корнилов.

    При этом часть женщин действительно подлежат призыву – преимущественно это медики. «Их объявляют в розыск, объявляют «уклонистами». Но они тоже не горят желанием идти воевать. Так что на Украине звучат разные голоса, в том числе с призывами ввести обязательную мобилизацию для всех с 18 лет», – рассуждает аналитик. – «Чем сильнее будет дефицит живой силы у ВСУ, тем громче будут звучать голоса о необходимости обязательно мобилизовать и женщин. Впрочем, об этом говорится с первых дней спецоперации».

    Касаясь прогнозов возможной реакции общества но мобилизацию женщин, Корнилов отметил, что в соцсетях масса видео, на которых «все кричат сотрудникам ТЦК «подонки, мерзавцы и сволочи», однако «никакого серьезного сопротивления пока не наблюдается».

    Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что в Харькове порядка 30 женщин были объявлены в розыск как «уклонистки». В базе местного аналога военного комиссариата они числятся как военнообязанные, в то время как их образование и род деятельности не предполагают этого.

    Так, украинский психолог Агата Захарян написала в социальных сетях, что уже больше года числится военнообязанной, хотя не имеет ни медицинского образования, ни военной кафедры, а на учет в ТЦК она не вставала.

    В минобороны Украины инциденты не отрицают. Так, под одним из постов пострадавших ведомство написало, что «реестры, к сожалению, не идеальны».

    Между тем, в украинских городах появилась наружная реклама со слоганом «Защита Украины – это женское дело». В соцсетях многие украинские пользователи усмотрели в этом подготовку общественного мнения к принудительной мобилизации женщин.

    29 марта 2026, 15:30 • Новости дня
    Финляндия назвала серьезным нарушением прилет украинских беспилотников
    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о вероятном падении украинских беспилотников на территории страны.

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что на территории страны, вероятно, упали украинские беспилотники, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что случившееся является серьезным нарушением территориальной целостности Финляндии. Орпо заявил: «Это нарушение территориальной целостности – очень серьезное дело. Вероятно, это украинские беспилотники, но обстоятельства выясняются, и мы сообщим подробности позже».

    По словам премьера, беспилотники не были сбиты – они упали самостоятельно. В связи с инцидентом власти Финляндии рассматривают возможность созыва совещания с участием президента Александра Стубба и представителей правительства, сообщает телерадиовещатель Yle.

    Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен рассказал, что несколько беспилотников залетели в воздушное пространство страны в воскресенье. Сейчас ведется расследование всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    Украинский беспилотник пересек воздушное пространство Латвии и упал в Краславском крае на границе с Белоруссией. Латвийское руководство подтвердило его украинское происхождение.

    29 марта 2026, 14:30 • Новости дня
    Зеленский обвинил производителей дронов в тайных сделках за рубежом
    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские компании, занимающиеся производством дронов, тайно продавали беспилотники за рубеж, несмотря на многомиллионные государственные контракты и ограничения на экспорт с Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские производители беспилотников продавали дроны третьим странам, минуя государство, передает Lenta.Ru со ссылкой на «Интерфакс-Украина». Зеленский отметил, что ему известно о примерно 10 заводах, построенных за пределами страны, чтобы, как выразился политик, «не дай бог, ничего не потерять». Зеленский добавил: «Я считаю, что они потеряют».

    Глава государства сообщил, что украинские компании не только выводили производство дронов за границу, но и тайно продавали их другим странам. Один из производителей, по его словам, реализовал тысячу дронов-перехватчиков на сумму 3,5 млн долларов, несмотря на имеющийся контракт с властями Украины на 300 млн долларов.

    Зеленский также подверг критике обращения оружейных компаний с просьбами снять ограничения на экспорт продукции с Украины. Он подчеркнул, что такие действия производителей идут вразрез с интересами государства и подрывают доверие к ним со стороны властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы ракет-перехватчиков у американских военных истощаются из-за активного применения на Ближнем Востоке. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможных сложностях с получением ракет из-за нужд США в операции против Ирана.

    29 марта 2026, 11:46 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Украина не оправдала ожидания кандидата в ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина не оправдывает ожиданий как кандидат на вступление в ЕС, несмотря на значительную финансовую поддержку со стороны Евросоюза, сообщили СМИ.

    Как пишет Berliner Zeitung, миллиардные вливания не приводят к ожидаемым результатам в связи с застоем реформ и высоким уровнем коррупции на Украине. По данным независимых аналитических центров, Киев демонстрирует гораздо менее впечатляющий прогресс, чем заявляют европейские политики.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Украина «реформируется быстрее любой другой страны-кандидата до нее». Однако эксперты Венского института международных экономических исследований в опубликованном в феврале анализе пришли к выводу, что украинское правительство в 2025 году не выполнило более 10 требований Евросоюза в рамках процесса сближения или реализовало их с опозданием.

    Среди невыполненных условий оказались принятие закона об интеграции рынка электроэнергии, упрощение процедур выдачи разрешений для инвестиций в возобновляемую энергетику, а также ряд других важных изменений в сфере энергетики. Отмечается, что застой реформ наиболее заметен именно в энергетическом секторе, традиционно считающемся одним из самых коррумпированных.

    Особая проблема – функционирование антикоррупционных институтов. Как сообщает издание, антикоррупционная прокуратура не получила права самостоятельно вести дела против депутатов – разрешение по-прежнему должен давать генпрокурор, назначаемый президентом. Кроме того, до сих пор действует правило автоматического закрытия дел по коррупции по истечении срока досудебного расследования, хотя Евросоюз требовал отменить данную практику еще в третьем квартале 2025 года.

    В результате все чаще возникают вопросы, насколько оправдано продолжение субсидирования страны, охваченной коррупцией и демонстрирующей нежелание проводить реформы, в интересах европейских налогоплательщиков.

    Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что вступление Украины в ЕС к январю 2027 года невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар Марта Кос ранее подтвердила невозможность присоединения Украины к объединению в рамках действующих правил.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил вступление Киева в Евросоюз с 1 января 2027 года.

    29 марта 2026, 16:58 • Новости дня
    На Украине задумались о перезахоронении Бандеры

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине рассматривают вопрос о перезахоронении Степана Бандеры и других украинских националистов с зарубежных кладбищ, сообщает украинское издание «Страна.ua».

    Главарь «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России как экстремистская) Степан Бандера может быть перезахоронен на Украине, передает РИА «Новости». По данным издания, этот вопрос обсуждался на совещании под руководством главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова. Перезахоронение может коснуться не только Бандеры, но и других украинских деятелей, чьи могилы сейчас находятся за границей.

    Издание уточняет, что, по словам заместителя главы МИД Украины Марьяны Бецы, украинские дипломаты уже выявили 98 могил украинцев в 21 стране. В этот список входят деятели Украинской народной республики, Западно-Украинской народной республики и Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России как экстремистская организация).

    Конкретные имена тех, кого планируется перезахоронить, пока не раскрываются. Известно, что могила Бандеры находится в Мюнхене, Андрея Мельника – в Клерво, а Евгения Коновальца – в Роттердаме.

    Бандера был одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН – Украинской повстанческой армии, действовавшей преимущественно на Западной Украине. ОУН и УПА причастны к множеству преступлений, в том числе к массовому уничтожению польского населения Волыни в 1943 году, а также украинцев, отказавшихся сотрудничать с националистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине появились обновленные банкноты номиналом 20 гривен с бандеровским лозунгом на оборотной стороне.

    В одной из книг, присланных из Киева в библиотеки Мелитополя, Степан Бандера, Симон Петлюра и Дмитрий Донцов были представлены как «проводники украинской духовности».

    29 марта 2026, 19:55 • Новости дня
    Жена Зеленского пожаловалась на снижение интереса к Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    В интервью телеканалу Fox News супруга Владимира Зеленского Елена Зеленская выразила обеспокоенность снижением интереса к событиям на Украине.

    Супруга Владимира Зеленского Елена в интервью американскому телеканалу Fox News пожаловалась на снижение внимания мировой общественности к ситуации на Украине, передает РИА «Новости». Она отметила, что информационное пространство быстро забывает об Украине, когда в других регионах появляются новые острые новости.

    «К сожалению, информационное пространство быстро вытесняет новости об Украине, когда появляются более оперативные новости из других регионов. Начинается новая война, но это не значит, что старая война закончилась», – заявила Елена Зеленская в эфире Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна столкнулась с трудностями при получении ракет из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    29 марта 2026, 23:25 • Новости дня
    ВС России ударили в Житомирской области по обслуживающим «Миражи» ВСУ французам

    Tекст: Катерина Туманова

    Под удар российских «Гераней» в Житомирской области попали «Птахи Мадьяра» и французские специалисты, обслуживающие истребители Mirage, сообщил в Max-канале военкор Евгений Поддубный.

    «Утром авиабазу ВС ВСУ в Озерном Житомирской области атаковали не менее десятка наших дронов. Сейчас пришла информация, что целью стали центр подготовки операторов БПЛА, расположенный на территории аэродрома, и пункт временного размещения техперсонала, обслуживающего французские истребители Mirage», –написал он.

    Поддубный добавил, что данные о потерях противника уточняются.

    Напомним, в Париже президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский  подписали соглашение о возможности поставок Украине 100 истребителей Rafale до 2035 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Киев

    заявил о скорой передаче Францией истребителей Mirage 2000. Стало известно

    об ударе «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с истребителями Mirage 2000. ВКС

    получили в небе над Украиной приоритетную цель.


    29 марта 2026, 17:25 • Новости дня
    Депутат Рады заявил о желании украинцев говорить на русском языке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители Украины хотят думать, говорить и читать на русском языке, несмотря на действующие запреты, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    Дубинский отметил: «Закрываются книжные магазины по всей Украине, потому что покупателей нет. Не хочет народ читать книги на мове (украинском языке – прим. ВЗГЛЯД), хоть убейся… Пока соцсети наполняются историями про патриотичных граждан, требующих не говорить в троллейбусе мовой оккупанта, на ней все также хотят читать, слушать песни, говорить и, самое страшное, думать», передает РИА «Новости».

    Депутат также сообщил, что пока власти Украины не нашли способ заставить людей покупать литературу на украинском языке.

    Ранее Белгород-Днестровский горсовет Одесской области принял решение о запрете публичного использования русскоязычных книг и музыки, а также других культурных продуктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одесских школах провели проверки личных телефонов учителей, чтобы выяснить, на каком языке они общаются с родителями учеников в мессенджерах. Кроме того, в школах Одессы ввели штрафы для родителей, если их дети на переменах отказываются говорить на украинском языке.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала мировое сообщество принять меры из-за положения русскоязычного населения на Украине.

    29 марта 2026, 16:04 • Новости дня
    ВВС Финляндии подтвердили падение украинского беспилотника в стране

    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-воздушные силы Финляндии установили, что один из упавших в районе Коуволы беспилотников принадлежал Украине, информацию о втором пока не раскрыли, сообщает телерадиовещатель Yle.

    Военно-воздушные силы Финляндии подтвердили принадлежность одного из упавших беспилотников к Украине, передает РИА «Новости». В сообщении отмечается: «Военно-воздушные силы подтвердили, что один из упавших около Коуволы дронов был украинским. Военные рассказали, что в 8.45 утра (совпадает с мск) 29 марта идентифицировали один из беспилотников как украинский AN196».

    При этом в том же районе был обнаружен еще один летательный аппарат, однако его принадлежность пока официально не установлена. Власти продолжают расследование инцидента, чтобы выяснить происхождение второго устройства и обстоятельства его появления в воздушном пространстве Финляндии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил возможность падения украинских беспилотников на территории страны. В финском городе Коувол обнаружили неизвестный летательный аппарат.

    30 марта 2026, 02:43 • Новости дня
    Украинская чиновница признала высокие темпы строительства в Новороссии

    Tекст: Катерина Туманова

    В окружении главы киевского режима Владимира Зеленского заявили, что темпы развития инфраструктуры на территории регионов, вошедших в состав России после 2022 года, превысили аналогичные показатели в Крыму за период после присоединения к России.

    «Согласно нашему анализу, россияне добились за три года столько же, сколько за 10 лет в Крыму. Они сделали это так быстро <…> подняли всё на новый уровень по сравнению с тем, что они делали в Крыму. Крым был их тренировочным полигоном», – цитирует Reuters слова Ольга Курышко, которая занимает должность представителя президента Украины в Крыму. Эта должность существует в системе украинской власти несмотря на то, что с 2014 года Крым и Севастополь по итогам референдума вошли в состав России.

    В подтверждение этого Reuters со ссылкой на анализ спутниковых снимков  представило данные о высоких темпах строительства дорожной инфраструктуры в Новороссии.

    По данным агентства, на данный момент Москва контролирует около пятой части территории, ранее считавшейся Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 марта 2026 года по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией, Владимир Путин назвал выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией историческим. Также президент отметил вклад специалистов различных профессий в восстановление Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии, подчеркнув значимость их труда.

    Председатель Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук выразил мнение, что в обозримом будущем Крым, а затем и другие исторические регионы перейдут от статуса дотационных к регионам-донорам. «Поэтому каждый вложенный рубль обязательно окупит себя и вернется в бюджет с прибылью», – отметил крымский общественник.

    29 марта 2026, 17:53 • Новости дня
    Медведев назвал сюром инициативу Зеленского по дронам для Ближнего Востока

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев публично высказался о предложениях Владимира Зеленского странам Персидского залива по обеспечению защиты от дронов, назвав их сюром.

    Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ и лидер партии «Единая Россия», прокомментировал инициативу Владимира Зеленского, направленную на страны Ближнего Востока, по обеспечению защиты от дронов, сообщает РИА «Новости». Медведев назвал такие предложения абсурдными и выразил удивление по поводу поведения президента Украины.

    «Так смешно смотреть, как зеленое насекомое (Зеленский – ред.) скачет по странам (Персидского – ред.) залива и предлагает защиту от дронов. Какой-то сюр», – заявил Медведев. По его мнению, подобные инициативы со стороны Киева вызывают недоумение и выглядят несерьезно на фоне текущей обстановки.

    Медведев также отметил, что предложения Зеленского вряд ли найдут отклик у стран Персидского залива, поскольку, по его мнению, у Украины нет необходимых ресурсов и технических возможностей для реализации таких масштабных проектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина и ОАЭ договорились о сотрудничестве в оборонной сфере.

    Запасы ракет-перехватчиков у американских военных истощаются из-за активного применения на Ближнем Востоке. Это может оставить украинские вооруженные силы без критически важного вооружения.

    30 марта 2026, 06:26 • Новости дня
    Генерал ВВС Финляндии Херранен объяснил отказ сбить дроны ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Финские власти не стали открывать огонь по украинским беспилотникам, упавшим в районе города Коувола, поскольку они не представляли непосредственной угрозы, заявил генерал-майор ВВС страны Тимо Херранен.

    Финский истребитель опознал один из дронов, однако решение об открытии огня так и не приняли, сказал Херранен, передает «Лента.ру» со ссылкой на пишет Iltalehti.

    Генерал уточнил, что отказ от применения оружия был связан, в том числе, с риском сопутствующего ущерба. Финские военные, по его словам, не сочли беспилотники непосредственной угрозой.

    При этом глава минобороны Финляндии Антти Хаккянен заявил, что власти страны относятся к этому «очень серьезно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил об отказе сбивать нарушивший воздушное пространство страны беспилотник из-за опасений эскалации с Россией.

    29 марта 2026, 18:07 • Новости дня
    Часть Запорожской области осталась без света после обстрелов ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате обстрелов несколько населенных пунктов Куйбышевского округа и город Энергодар в Запорожской области остались без света, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Часть населенных пунктов Запорожской области осталась без электричества после обстрелов, передает РИА «Новости». Губернатор Евгений Балицкий отметил, что электроснабжение нарушено в отдельных населенных пунктах Куйбышевского муниципального округа и в городе Энергодаре.

    По словам Балицкого, сейчас ведутся восстановительные работы. Он также предупредил, что риски повторных ударов сохраняются, что значительно осложняет работу энергетиков на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинского беспилотника в селе Лесное Запорожской области пострадали двое местных жителей.

    В МИД предупредили об аферах спецслужб США с турпоездками для россиян
    ВС России поразили хранилище ракет «Фламинго» и авиатехнику ВСУ
    Иран обвинил США в подготовке вторжения
    Президент Польши выступил с гневной речью в адрес руководства ЕС
    Зеленский обвинил производителей дронов в тайных сделках за рубежом
    В Ростове-на-Дону прошла акция в защиту Армянской апостольской церкви
    Полиция Алтая начала проверку после видео с Киркоровым

    Российский туризм удивляет лидерами и аутсайдерами

    Ближневосточный конфликт принес проблемы с авиасообщением и заставил скорректировать зарубежный отдых россиян. Однако внутренний туризм от геополитики практически ничего не выигрывает. Более того, эксперты отрасли отмечают охлаждение спроса как на майские праздники, так и на летний отдых в России. Почему так происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Перейти в раздел

    Северная Европа примеряет роль щита либерального миропорядка

    Военные амбиции Северной Европы набирают обороты. Президент Финляндии Александр Стубб уже отвел региону роль главного защитника либерального миропорядка. Однако в экспертном сообществе уверены: присваивать Прибалтике и Скандинавии такой статус пока преждевременно. Что движет северными странами на пути к военному лидерству и что это означает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Они смогли. Исторический день для НАТО

      Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Зеленский нашел неожиданного партнера

      Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    Перейти в раздел

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации