В Пулково ввели ограничения на прием и выпуск рейсов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Пулково, передает РИА «Новости». Росавиация сообщила, что меры носят временный характер и необходимы для поддержания безопасности полетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в 11 российских аэропортах, включая Волгоград, Казань, Уфу и другие.

В петербургском аэропорту Пулково ранее ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов после уничтожения силами ПВО и РЭБ 15 беспилотников над Ленинградской областью.

В конце недели на фоне ограничений из Пулково более 20 самолетов ушли на запасные аэродромы, а десятки рейсов были задержаны и отменены.