В Пулково ввели ограничения на прием и выпуск рейсов

  • Новость часаБолее 200 дронов ВСУ ликвидированы силами ПВО над регионами России за ночь
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинскую ПВО атаковали с Ближнего Востока
    Эксперт объяснил публичный конфликт Рубио и Каллас
    Востоковед заявил о фактическом вступлении хуситов в конфликт на стороне Ирана
    Захарова нашла четыре слова для оскорбившей советских солдат депутата Рады
    Десантный корабль USS Tripoli с морпехами США прибыл на Ближний Восток
    Иранские военные поразили корабль поддержки ВМС США в порту Салала
    Депутат Рады оскорбила советских солдат и вызвала скандал на Украине
    Зеленский ответил Рубио на обвинения во лжи о переговорах
    Трамп грубо высказался о наследном принце Саудовской Аравии
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Венесуэле не оказалось места для революционной романтики

    Трампу в Венесуэле нужно стабильное правление легитимно избранного президента, который изначально ориентируется на США – проще говоря, берет под козырек. Плюс доступ американских компаний к углеводородам, который, по сути, уже открыт.

    6 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев США перед Ираном оказались слабее, чем перед Вьетнамом

    Положение Ирана отличается от положения Северного Вьетнама, которому тогда помогал СССР, а Ирану сейчас не помогает даже его самый ближайший союзник Китай. И тем не менее Вашингтон оказался в ситуации, в которой американские политики хотели бы оказаться меньше всего.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов В культуре нужны новые мировые иерархии

    Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.

    13 комментариев
    29 марта 2026, 08:22 • Новости дня

    В Пулково ввели ограничения на прием и выпуск рейсов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту «Пулково», сообщает Росавиация.

    Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Пулково, передает РИА «Новости». Росавиация сообщила, что меры носят временный характер и необходимы для поддержания безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в 11 российских аэропортах, включая Волгоград, Казань, Уфу и другие.

    В петербургском аэропорту Пулково ранее ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов после уничтожения силами ПВО и РЭБ 15 беспилотников над Ленинградской областью.

    В конце недели на фоне ограничений из Пулково более 20 самолетов ушли на запасные аэродромы, а десятки рейсов были задержаны и отменены.

    28 марта 2026, 19:27 • Новости дня
    Зеленский ответил Рубио на обвинения во лжи о переговорах
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский прокомментировал высказывания помощника президента США по национальной безопасности Марко Рубио, который обвинил его во лжи относительно переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Зеленский заметил: «Все сигналы, которые были на протяжении всего переговорного процесса, говорят, <…> что мы сможем получить гарантии безопасности от США не до прекращения огня, не до конца конфликта, а после того, как наши войска покинут Донбасс», передает ТАСС.

    По словам Зеленского, Киев надеялся получить гарантии безопасности до окончания конфликта, однако американская сторона отказала. Он добавил, что предупреждал – такой подход не будет эффективным.

    Зеленский также заявил, что никогда не говорил, будто США оказывают давление на Киев ради достижения мира на Украине, и подчеркнул, что не лгал по этому поводу. По его словам, украинская сторона и без давления со стороны США хорошо понимает ситуацию.

    Ранее Марко Рубио назвал ложью заявления Владимира Зеленского о том, что Киев получит гарантии безопасности лишь при условии вывода ВСУ из Донбасса.

    До этого Рубио указал на необходимость уступок Киева для завершения конфликта на Украине.


    Комментарии (7)
    28 марта 2026, 10:20 • Новости дня
    Сальдо сообщил об изменении характера боев на линии фронта в Херсонской области
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Характер боевых действий на линии фронта, проходящей по Днепру в Херсонской области, существенно изменился, говорить о классических крупных форсированиях в лоб сегодня уже нельзя, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Сальдо рассказал, что характер боевых действий на линии фронта в Херсонской области существенно изменился, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что говорить о классических крупных форсированиях в лоб сегодня уже нельзя: «Линия боевого соприкосновения на Днепре сегодня уже совсем не та, какой была два или три года назад. Развитие беспилотных систем полностью изменило характер боевых действий на этом участке», – сообщил Сальдо.

    По словам Сальдо, зона тотального поражения дронами сейчас распространяется минимум на 15 километров по обе стороны Днепра. Он подчеркнул, что любое движение техники, лодок или личного состава сразу оказывается под угрозой поражения, что делает проведение крупных форсирований крайне сложной задачей для обеих сторон.

    Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Однако украинская сторона не признает результаты голосования и продолжает обстрелы территории региона. Как ранее отмечал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, на конец августа 2023 года российские войска контролируют 76% территории Херсонской области.

    Часть региона, включая город Херсон, по-прежнему удерживается украинскими войсками и находится на правобережье Днепра. С ноября 2022 года административным центром Херсонской области временно является город Геническ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Херсонской области фиксируется увеличение попыток переброски оружия диверсантам тяжелыми беспилотниками через Днепр.

    Российские военнослужащие в Херсонской области уничтожили и оттеснили от берега Днепра крупную технику ВСУ.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о жестком пресечении попыток украинских диверсантов переправиться через Днепр и проникнуть на левый берег региона.

    Комментарии (8)
    28 марта 2026, 13:10 • Видео
    Назван ущерб США от войны с Ираном

    В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 15:11 • Новости дня
    Подоляк признал провал планов возвращения границ Украины 1991 года

    @ president.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что ВСУ не смогут вернуть контроль над территориями в границах Украины 1991 года.

    Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинская армия не сможет вернуть контроль над территориями в границах 1991 года, передает РИА «Новости».

    «Цена... слишком высока», – заявил он в интервью украинским СМИ.

    Подоляк подчеркнул, что попытки вернуть контроль над всеми территориями требуют чрезмерных потерь и ресурсов.

    Ранее опрос показал, что украинское общество поддерживает вывод ВСУ из Донбасса.

    До этого Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил о невозможности вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил.

    Комментарии (9)
    28 марта 2026, 13:45 • Новости дня
    Черноморский флот уничтожил БЭК и подводный аппарат ВСУ
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Силами Черноморского флота за последние сутки уничтожены безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск В России нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того удары наносились по местам сборки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 385 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 128 748 беспилотников, 652 ЗРК, 28 544 танка и другие бронемашины, 1 694 боевые машины РСЗО, 34 134 орудия полевой артиллерии и миномета, 58 тыс. единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли шесть ударов по военным объектам на Украине.

    В четверг ВС России поразили цех производства дистанционно управляемых катеров ВСУ.

    В ночь на вторник ВС России ударили по производству ракет и комплектующих на Украине.

    Комментарии (2)
    28 марта 2026, 16:22 • Новости дня
    Российские силовики сообщили о сужении кольца вокруг Красного Лимана
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Освобождение населенного пункта Брусовка позволило российским войскам значительно укрепить позиции в районе Красного Лимана, отмечают в российских силовых структурах.

    Российские войска продолжают наступление на Красный Лиман, после освобождения Брусовки кольцо вокруг города становится все уже, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

    «Освобождение Брусовки означает сужение кольца вокруг Красного Лимана», – заявили собеседники агентства. По их данным, продвижение ВС РФ позволяет укреплять позиции и создавать дополнительные сложности для противника в этом районе.

    Ранее в субботу, Министерство обороны России 28 марта сообщило об освобождении населенного пункта Брусовка в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую неделю Вооруженные силы России установили контроль над четырьмя населенными пунктами. В частности, в четверг российские военные освободили Шевяковку в Харьковской области, а за день до этого они взяли Никифоровку в ДНР.


    Комментарии (2)
    28 марта 2026, 17:11 • Новости дня
    Зеленский сообщил о повреждениях в Одессе после ударов России
    @ President of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский сообщил о многочисленных повреждениях в Одессе в результате ночных массированных ударов российской армии с применением более 60 дронов.

    О повреждениях в Одессе после российских ударов сообщил Владимир Зеленский, передает РИА «Новости». Он написал об этом в своем Telegram-канале.

    По словам главы киевского режима, в ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Одессе, при котором, по его словам, было использовано более 60 беспилотников.

    Он также отметил, что удары российской армии были нанесены по объектам в Днепропетровской и Полтавской областях. Других подробностей о характере повреждений и последствиях Зеленский не привел.

    Минобороны России сообщило, что российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры на Украине, которые использовались в интересах ВСУ.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 13:37 • Новости дня
    Российские войска освободили Брусовку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделениями группировки «Запад» освободили населенный пункт Брусовка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Яцковки, Старого Каравана, Святогорска, Красного Лимана ДНР, Боровой и Шийковки Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери противника при этом составили до 160 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, три бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Мирополья, Малой Корчаковки и Кондратовки Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Избицким, Белым Колодезем, Покаляным и Верхней Писаревкой, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ составили свыше 195 военнослужащих, две бронемашины, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ. Уничтожены четыре склада боеприпасов и десять складов матсредств.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Ижевки, Куртовки, Алексеево-Дружковки, Константиновки, Кривой Луки, Николаевки, Артема и Ильиновки ДНР.

    При этом противник потерял до 130 военнослужащих, танк, американский бронетранспортера М113, две бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Сергеевки, Новопавловки, Гришино, Белицкого, Приюта, Торского ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 335 военнослужащих, семь бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ВС России за минувшую неделю взяли под контроль четыре населенных пункта, в частности, в четверг они освободили  Шевяковку в Харьковской области. а за день до этого освободили Никифоровку в ДНР.

    Комментарии (14)
    28 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    ВС России продвинулись к каналу Северский Донец – Донбасс

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После освобождения Брусовки российские войска существенно приблизились к каналу Северский Донец – Донбасс, расстояние составляет лишь несколько километров, сообщили в российских силовых структурах.

    Расстояние от передовых позиций российских войск до канала Северский Донец – Донбасс существенно сократилось после освобождения населенного пункта Брусовка, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

    Собеседники агентства уточнили, что на данном участке фронта расстояние между российскими позициями и каналом составляет всего несколько километров.

    По информации властей ДНР, регион получает не более 35% необходимого объема воды, поскольку Киев нарушил работу главного канала, который берет начало в пригороде Славянска.

    Первый замгендиректора ГУП ДНР «Вода Донбасса» Сергей Мокрый ранее сообщал, что около 60% канала либо контролируются ВСУ, либо находятся в опасной зоне, а обследование освобожденных участков невозможно из-за обстрелов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 марта Минобороны России заявило об освобождении Брусовки. Освобождение Брусовки позволило российским войскам значительно укрепить позиции в районе Красного Лимана.

    В целом, за неделю российские военные установили контроль еще над четырьмя населенными пунктами.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 22:10 • Новости дня
    L' AntiDiplomatico предупредила киевский режим о «сгущающихся над ним тучах»

    Tекст: Катерина Туманова

    Не слишком радужные отношения между двумя сторонами Атлантики значительно влияют на киевский режим и позволяют заявлять не только о свинцовом небе над ним, но и вполне грозовыми тучами, отметило издание L' AntiDiplomatico.

    В материале Фабрицио Поджи отмечен тот факт, что новости об Украине в последнее время довольно печальны для режима.

    «Например, если до вчерашнего дня ситуация для Киева уже казалась проблематичной, когда Bloomberg сообщал, что у Украины может хватить средств на военные операции только до июня, то теперь появились «новости», опубликованные Politico, о том, что чиновники администрации [президента США Дональда] Трампа предупреждают о возможном прекращении поставок американского оружия в Украину в ближайшие месяцы», – пишет L' AntiDiplomatico.

    Автор напоминает, что Пентагон теперь отдает приоритет использованию своего оружия в войне в Иране.

    Кроме того, другие источники сообщают, что «из-за резкого роста цен на топливо украинская армия вынуждена ограничивать использование военной техники на некоторых участках фронта», а запасов дизельного топлива, по всей видимости, хватит только до конца марта.

    «Если еще несколько дней назад говорили, что небо над Киевом свинцовое, то теперь можно сказать, что оно затянуто грозовыми тучами», – подчеркивает Поджи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 27 февраля Зеленский заявил, что «с удовольствием» примет ядерное оружие от Парижа и Лондона. Глава киевского режима запросил ядерное оружие вместе с гарантиями для Украины. Подоляк признал провал планов возвращения границ Украины 1991 года. Зеленский ответил Рубио на обвинения во лжи о переговорах.


    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 21:15 • Новости дня
    Российская ПВО сбила 26 украинских дронов над пятью регионами

    Tекст: Мария Иванова

    В течение девяти часов дежурные расчеты ПВО сбили 26 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами.

    В период с 11.00 до 20.00 по московскому времени были уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в канале Max Минобороны.

    Средства ПВО сбили дроны над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей, а также в воздушном пространстве Московского региона и Республики Крым.

    ПВО за минувшую ночь сбила 155 украинских беспилотников над регионами России.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 17:14 • Новости дня
    При ударе дрона ВСУ по Энергодару ранены два человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара беспилотника в Энергодаре в Запорожской области были госпитализированы молодая девушка и мужчина, которых доставили в больницу с ранениями, сообщили муниципальные власти.

    В результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины в Энергодаре Запорожской области пострадали два человека. Как сообщил в своем Телеграм-канале мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов, это молодая девушка и мужчина – они оба были доставлены в больницу.

    Пухов также добавил, что в Энергодаре сохраняется чрезвычайно высокий уровень опасности со стороны дронов. Местные власти продолжают следить за обстановкой и призывают жителей проявлять максимальную осторожность.

    Ранее в субботу в Запорожской области беспилотник нанес удар по автомобилю, в результате чего погибла женщина, а мужчина и ребенок получили травмы и были госпитализированы.

    До этого одна из пострадавших при атаке украинского беспилотника на автозаправку в Васильевке в четверг скончалась в реанимации, не приходя в сознание. Напомним, в тот день в результате атаки беспилотника на АЗС две женщины получили ранения.


    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 20:18 • Новости дня
    ПВО Севастополя сбила две воздушные цели при атаке ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    В районе Балаклавского муниципального округа системы ПВО в Севастополе сбили две воздушные цели во время отражения атаки на город.

    Оперативную информацию о ситуации в городе опубликовал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

    По его словам, «в Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито две воздушные цели в районе Балаклавского МО».

    Глава города призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности, а также немедленно покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. В своем обращении он пожелал горожанам беречь себя.

    Напомним, накануне Севастополь также подвергся атаке украинских беспилотников.

    Комментарии (0)
    29 марта 2026, 07:42 • Новости дня
    ВСУ заминировали канал Северский Донец – Донбасс

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинская сторона организовала множество минных заграждений на территории канала Северский Донец – Донбасс и прилегающих участках, сообщили представители российских силовых структур.

    «Противник готовится встречать российских военнослужащих у канала Северский Донец – Донбасс. По имеющейся информации, он провел масштабное минирование канала и прилегающей территории», – рассказал источник ТАСС.

    Ранее источники в силовых структурах отмечали, что российские войска значительно приблизились к каналу, сократив дистанцию до нескольких километров.

    Канал обеспечивает водой регион Донбасса, что придает особое значение контролю над этим объектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщало, что взятие Графского открыло путь для продвижения вдоль Северского Донца. Пушилин связал освобождение Славянска с решением водной проблемы Донбасса, а до этого он заявлял о намеренном уничтожении украинскими военными части канала Северский Донец – Донбасс.


    Комментарии (0)
    29 марта 2026, 01:56 • Новости дня
    Эксперт рассказал, как ВС России заставляют ВСУ отступать у Червоного в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие продвигаются к поселку Червоное в Донецкой Народной Республике (ДНР) и делают это так, что украинские войска оказываются в окружении и вынуждены отступать, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, военнослужащие ВС России пытаются обойти хорошо укрепленные позиции украинских боевиков в Червоном с запада.

    «Именно по этой причине мы с Новодмитровки продвигаемся в северном направлении – по направлению населенного пункта Стенки. Это как раз позволит охватить сразу три населенных пункта: это Николаевка, Подольская, Червоное», – рассказал он ТАСС.

    Марочко считает, что такая тактика вынудит украинских боевиков либо отступать, либо оказаться в окружении российской группировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окрестности Червоного у Часова Яра в ДНР контролируют операторы БПЛА ВС России, а подразделения ВСУ оттуда ушли. Марочко сообщил о зачистке Червоного армией России от ВСУ, а также об отступлении ВСУ из Червоного и «мясорубке» в Николаевке.

    Комментарии (0)
    29 марта 2026, 07:20 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили цех ВСУ по производству БПЛА в Шосткинском районе

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» громили живую силу и технику ВСУ в районах Лужков, Червоного, Бубликово, Эсмани, Вольной Слободы, Эсмани и села Новая Сечь на Сумском направлении.

    «В Шосткинском районе продолжаются ожесточенные бои в приграничных лесных массивах. Наши штурмовики продвинулись на трех участках до 200 метров. Российские войска уничтожили цех по производству БпЛА на отдалении от государственной границы, подразделения РХБЗ ГВ «Север» нанесли удары ТОС по опорному пункту 101 обр ТерО», рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Штурм-группы «Северян» продвинулись в Сумском районе на 16 участках и в Глуховском – на четырех. За сутки продвижение составило до 550 м. В Краснопольском районе штурмовые отряды в ходе ожесточенных стрелковых боев отодвигают противника от государственной границы. За сутки продвижение составило до 800 м.

    На Харьковском направлении фронта «Северяне» ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Терновой, Верхней Писаревки, Покаляного и села Сосновый Бор.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на десяти участках до 400 метров. На Великобурлукском направлении противник предпринял попытку переброски двух штурмовых групп на бронетехнике БТР-80 и ББМ «Козак» в направлении ЛБС. В результате огневого воздействия «Северян» живая сила и техника противника уничтожены.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 160 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 40 в Харьковской области)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали, как в ВСУ «мотивируют» отказавшихся воевать. Марочко сообщил о начале боев за Амбарное в Харьковской области. ВС России за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта.


    Комментарии (0)
    Главное
    Иран снизил призывной возраст до 12 лет
    В Харьковской области появились банды из дезертиров ВСУ
    Глава Rheinmetall высмеял производство БПЛА домохозяйками на Украине
    В Польше упал НЛО
    Беженка Райски рассказала о наплыве финских наемников на Украину
    Маньяк Гаськов признался в «ста с лишним» убийствах
    Умер актер из фильма «Назад в будущее» Джеймс Толкан

    Простой нефтяного экспорта на Балтике обходится в миллиарды

    Атаки украинских дронов на портовую инфраструктуру России вместе с попытками европейских стран воспрепятствовать доставке российской нефти по морю стоят миллиарды рублей недополученных доходов и усугубляют нестабильность мирового рынка энергоресурсов. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинскую ПВО атаковали с Ближнего Востока

    Госсекретарь США Марко Рубио сделал ряд резонансных заявлений о возможном перераспределении военной помощи, предназначенной Украине. В случае форс-мажора на Ближнем Востоке США оставляют за собой право распоряжаться этими ресурсами. Как говорят эксперты, сокращение поставок сильно ослабит киевский режим, потому что ВСУ уже сейчас пропускают большое количество «прилетов», а в перспективе может произойти и полное обнуление системы противовоздушной обороны. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Зеленский нашел неожиданного партнера

      Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    • Унижения Зеленского продолжаются

      Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    Перейти в раздел

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации