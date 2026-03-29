Чернышов оформил дебютный дубль в победном матче «Сан-Хосе» в НХЛ
«Сан-Хосе Шаркс» на выезде выиграл у «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Сан-Хосе Шаркс» на выезде одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ, передает РИА «Новости». Главным героем встречи стал российский нападающий Игорь Чернышов, оформивший свой первый дубль в лиге: он отличился на 18-й и 59-й минутах. Еще одну шайбу забросил Маклин Селебрини на 41-й минуте.
В составе «Коламбуса» голами отметились Дентон Матейчук и Коул Силлинджер. Чернышов впервые в своей карьере в НХЛ забросил больше одной шайбы за игру и был признан первой звездой матча. По итогам 19 встреч дебютного сезона на его счету теперь 14 очков.
Защитник Дмитрий Орлов из «Сан-Хосе» записал на свой счет голевую передачу, а у «Коламбуса» ассист был у Ивана Проворова. Форвард Кирилл Марченко результативными действиями не отметился, а Дмитрий Воронков был вынужден покинуть площадку из-за травмы после блокировки броска.
Победа позволила «Сан-Хосе» прервать серию из шести поражений и занять шестое место в Тихоокеанском дивизионе с 73 очками, тогда как «Коламбус» с 87 очками остался четвертым в своем дивизионе. Следующий матч «Коламбус» проведет против «Бостон Брюинз», а «Сан-Хосе» встретится с «Сент-Луис Блюз».
В других матчах дня «Колорадо Эвеланш» уступил дома «Виннипег Джетс» (2:4), при этом Валерий Ничушкин отдал результативную передачу. «Сент-Луиз» обыграл «Торонто» (5:1), благодаря ассисту Павла Бучневича, а «Филадельфия» победила «Детройт» (5:3), где Матвей Мичков также отметился ассистом.
